ROMÂNIA SE MENŢINE PE LOCUL 34 ÎN CLASAMENTUL FIFA

Echipa naţională a României se menţine pe locul 34, cu 746 de puncte, în clasamentul FIFA-Coca Cola pe luna aprilie, dat publicităţii, ieri, pe site-ul oficial al forului fotbalistic mondial. Adversarele României în Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale din 2014 ocupă următoarele poziţii: Olanda - menţinere pe locul 9 (1.093p), Ungaria - menţinere pe locul 33 (749p), Turcia - menţinere pe locul 44 (634p), Estonia - în urcare un loc, de pe 93 pe 92 (411p), Andorra - menţinere pe locul 205 (9p). Pe primul loc se menţine campioana mondială şi europeană Spania, cu 1.538 puncte. Primele zece locuri în clasamentul FIFA sunt ocupate de următoarele reprezentative: 1. Spania 1.538p, 2. Germania 1.428p, 3. Argentina 1.296p, 4. Croaţia 1.191p, 5. Portugalia 1.163p, 6. Columbia 1.154p, 7. Anglia 1.135p, 8. Italia 1.117p, 9. Olanda 1.093p, 10. Ecuador 1.058p. Următorul clasament FIFA-Coca Cola va fi dat publicităţii pe 6 iunie.

DINAMO - STEAUA, UN DERBY AL ORGOLIILOR

În această seară, de la ora 21.00, la Bucureşti, pe Naţional Arena, este programată prima partidă din etapa a 31-a a Ligii 1 la fotbal, eternul derby Dinamo - Steaua, unul al orgoliilor ţinând cont de faptul că Steaua este deja campioană. Antrenorul echipei Steaua, Laurenţiu Reghecampf, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că echipa sa este favorită în meciul cu Dinamo şi a precizat că jucătorii vor evolua în această partidă numai pentru fani. De cealaltă parte, antrenorul formaţiei Dinamo, Cornel Ţălnar, a spus, ieri, într-o conferinţă de presă, că având în vedere problemele de lot cu care se confruntă va fi foarte greu ca echipa sa să obţină un rezultat favorabil în derby-ul cu Steaua, dar a precizat că se aşteaptă ca jucătorii săi să “moară” pe teren. Programul celorlalte meciuri ale etapei - sâmbătă: Gaz Metan Mediaş - Oţelul Galaţi (ora 18.00, Digi Sport 1), Ceahlăul Piatra Neamţ - FC Vaslui (ora 20.30, Digi Sport 1); duminică: Concordia Chiajna - Petrolul Ploieşti (ora 19.00, Dolce Sport 1), U. Cluj - CSMS Iaşi (ora 19.00, Digi Sport 1), Astra Giurgiu - Rapid Bucureşti (ora 21.30, Digi Sport 1); luni: CS Turnu Severin - Pandurii Tg. Jiu (ora 19.00, Digi Sport 1), FC Braşov - CFR Cluj (ora 19.30, Dolce Sport 1), FC Viitorul Constanţa - Gloria Bistriţa (ora 21.30, Digi Sport 1). Aseară, după închiderea ediţiei, s-au disputat ultimele patru întâlniri ale etapei 30-a: CFR Cluj - CS Turnu Severin, Rapid Bucureşti - Concordia Chiajna, CSMS Iaşi - Astra Giurgiu şi Pandurii Tg. Jiu - FC Viitorul Constanţa.

MIRCEA LUCESCU ŞI RĂZVAN RAŢ, ÎN FINALA CUPEI UCRAINEI

Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, s-a calificat în finala Cupei Ucrainei, după ce a învins, în deplasare, cu 4-2 (Luiz Adriano 9, 65, Mkhitarian 19, 53 / Tkaşev 37, 71), formaţia PFC Sevastopol, din liga a doua, în semifinalele competiţiei. Fundaşul Răzvan Raţ a jucat tot meciul la Şahtior Doneţk. În finala Cupei Ucrainei, Şahtior Doneţk va întâlni formaţia Cernomoreţ Odessa. Cernomoreţ, cu atacantul Lucian Burdujan integralist, a învins, în cealaltă semifinală, pe teren propriu, cu 2-1 (Fontanello 62, Matos 68 / Matheus 8), echipa Dnepr Dnepropetrovsk. Burdujan a primit un cartonaş galben în min. 80.

DORIN GOGA A CÂŞTIGAT CUPA ISRAELULUI

Hapoel Ramat Gan, la care este legitimat fostul atacant al echipelor Universitatea Cluj, Poli Timişoara şi Rapid, Dorin Goga, a câştigat, pentru a doua oară în istorie Cupa Israelului. La finalul partidei cu Hapoel Ironi Kiryat Shmona, campioana de anul trecut, scorul a fost egal, 1-1, iar la loviturile de departajare, Ramat Gan s-a impus cu scorul de 4-2. Dorin Goga a transformat primul penalty al celor de la Ramat Gan în partida disputată la Petah Tikva. Totuşi, în ciuda câştigării Cupei Israelului, Hapoel Ramat Gan a retrogradat în liga secundă.

FIFA, ÎNGRIJORATĂ DE ÎNTÂRZIERILE LA STADIONUL DIN SAO PAULO

FIFA şi-a exprimat îngrijorarea după apariţia unor informaţii conform cărora lucrările la stadionul din Sao Paulo, care urmează să găzduiască meciuri din cadrul CM 2014, nu vor fi încheiate până în luna decembrie a acestui an, când este fixat termenul de predare a tuturor arenelor. Într-un comunicat, FIFA a precizat că respectarea termenului fixat pentru finalizarea stadioanelor braziliene este „crucială” şi că nu va face „niciun compromis” în această privinţă. FIFA a stabilit ca şase stadioane care nu vor găzdui meciuri din cadrul Cupei Confederaţiilor 2013 (15-30 iunie), cele din Sao Paulo, Manaus, Cuiaba, Natal, Porto Alegre şi Curitiba, să fie finalizate până în luna decembrie. Presa braziliană susţine însă că inginerul şef al stadionului din Itaquerao din Sao Paulo, Frederico Barbosa, ar fi spus că termenul-limită va fi depăşit cu două luni, din cauza unor întârzieri la lucrările de montare a celor 20.000 de locuri suplimentare. Au existat întârzieri şi la stadioanele care vor găzdui Cupa Confederaţiilor, care trebuiau predate încă din luna decembrie 2012, însă FIFA a acceptat depăşirea acestui termen, în unele cazuri. Astfel, celebra arenă Maracana din Rio de Janeiro a fost inaugurată abia în urmă cu 10 zile, un alt doilea test programat pe 15 mai fiind anulat. Stadionul din Recife urmează să-şi deschidă porţile pe 14 mai, iar arena “Mane Garricha” din Brasilia patru zile mai târziu.

MANCHESTER UNITED NU RENUNŢĂ LA ROONEY

Clubul Manchester United susţine că Wayne Rooney nu este transferabil, deşi atacantul englez şi-a manifestat dorinţa de a părăsi noua campioană a Angliei. O persoană din anturajul lui Rooney a dezvăluit că în discuţiile din ultimele săptămâni cu antrenorul Alex Ferguson internaţionalul englez spunea că vrea să plece de la Manchester United. Discuţiile au avut loc însă înainte ca Ferguson să-şi anunţe retragerea la finele acestui sezon, iar într-un comunicat de miercuri al clubului s-a precizat că „Rooney nu este de vânzare”... Rooney, 27 de ani, s-a aflat în acest sezon de mai multe ori în postura de rezervă, inclusiv la returul cu Real Madrid din optimile de finală ale Ligii Campionilor. Rooney a debutat la Everton şi joacă din 2004 la United, pentru care a marcat 141 goluri. Contractul său expiră în iunie 2015.

PUYOL NEAGĂ UN EVENTUAL TRANSFER LA MILAN

Fundaşul Carles Puyol, căpitanul echipei FC Barcelona, a dezminţit zvonurile referitoare la posibilul său transfer în Italia, la AC Milan, după încheierea acestui sezon, publicate de presa iberică. „Toate informaţiile apărute sunt false. Sunt concentrat doar asupra recuperării după accidentarea pe care am suferit-o şi pentru a fi în formă la debutul viitorului sezon”, a precizat Puyol pe contul său de Twitter. Din cauza unei accidentări la genunchi, fundaşul catalan nu a mai evoluat pentru Barcelona de la victoria cu 4-0 înregistrată chiar în faţa celor de la AC Milan, pe 12 martie, în manşa secundă a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. În vârstă de 35 ani, Puyol a evoluat în peste 500 de meciuri oficiale pentru FC Barcelona, de care este legat prin contract până în iunie 2016.

ABIDAL AR PUTEA PLECA DE LA BARCELONA

Fundaşul francez Eric Abidal, în vârstă de 33 ani, crede că sunt mari şanse să se despartă de FC Barcelona la finalul acestui sezon, când îi va expira contractul cu gruparea catalană. După ce a reuşit să treacă cu bine peste transplantul de ficat la care a fost supus anul trecut, fostul internaţional francez a revenit în lotul echipei, însă oficialii clubului nu l-au mai contactat pentru a discuta o eventuală prelungire a înţelegerii, ceea ce l-a făcut pe Abidal să tragă concluzia că se va renunţa din vară la serviciile sale. „Dacă se va putea, mi-ar face plăcere să mai joc fotbal un an sau doi”, declara Abidal după partida FC Barcelona - Mallorca. Francezul este conştient că beneficiază de susţinerea suporterilor, însă marea problemă o reprezintă incertitudinea legată de capacitatea fotbalistului de a mai putea evolua la nivel înalt în perioada următoare. Oficialii catalani par dispuşi mai degrabă să-i propună lui Abidal un alt rol în cadrul clubului.

RAFINHA, SUSPENDAT DOUĂ ETAPE ÎN BUNDESLIGA

Fundaşul brazilian al echipei Bayern Munchen, Rafinha, a fost suspendat, miercuri, pentru două etape în Bundesliga, după ce a fost eliminat în partida cu Borussia Dortmund, scor 1-1. Rafinha a primit o amendă de 15.000 de euro şi nu va mai putea juca în ultimele două meciuri de campionat, cu FC Augsburg pe teren propriu şi cu Borussia Monchengladbach în deplasare. Fundaşul brazilian în vârstă de 27 de ani a fost eliminat pentru că l-a lovit cu cotul în faţă pe mijlocaşul polonez al formaţiei Borussia Dortmund, Jakub Blaszczykowski. Bayern Munchen şi Borussia Dortmund se vor întâlni şi în finala Ligii Campionilor, pe 25 mai, pe stadionul “Wembley” din Londra. Bayern Munchen şi-a asigurat titlul de campioană în Bundesliga şi va juca finala Cupei Germaniei, pe 1 iunie, cu VfB Stuttgart.

FOTBALISTUL BULGAR STILIAN PETROV ŞI-A ANUNŢAT RETRAGEREA DIN ACTIVITATE

Mijlocaşul bulgar al echipei Aston Villa, Stilian Petrov, care a fost diagnosticat în martie 2012 cu leucemie acută, a anunţat, joi, că nu îşi va mai relua cariera de fotbalist profesionist, informează AFP. „Cu durere în inimă vă anunţ că mă retrag. Sunt obligat să urmez un tratament lejer, voi lua medicamente timp de doi ani. Am fost norocos, nu mulţi au avut şansa mea”, a declarat Petrov, care intenţionează să creeze o fundaţie. Căpitanul echipei Aston Villa, bulgarul Stilian Petrov, a fost diagnosticat în martie 2012 cu leucemie acută. Boala a fost descoperită după ce jucătorul în vârstă de 32 de ani a acuzat stări febrile în urma unui meci cu Arsenal Londra şi a efectuat un control medical. Stilian Petrov evoluează din 2006 la Aston Villa, după ce anterior a mai jucat la ŢSKA Sofia şi Celtic Glasgow. El are 105 selecţii pentru naţionala Bulgariei.

PESTE 100 DE CANDIDATURI LA POSTUL DE SELECŢIONER AL CAMERUNULUI

Federaţia Cameruneză de Fotbal (Fecafoot) a primit peste 100 de candidaturi la postul de selecţioner al “Leilor neîmblânziţi”, a declarat un conducător al forului de la Yaounde, Junior Binyam, care răspunde de comunicare. „Am primit peste 100 de dosare de candidatură trimise prin mail. Doar am anunţat o adresă electronică pentru trimiterea dosarelor, dar anumiţi postulanţi au depus dosarele direct la sediul Fecafoot”, a precizat Binyam, subliniind că aceste dosare nu au fost încă recenzate. Potrivit oficialului, mai multe personalităţi din lumea fotbalului figurează printre candidaţi: Luis Fernandez, Sven-Goran Eriksson, Claude Le Roy, Marco Simone, Pierre Lechantre, Roger Lemerre şi Henry Michel. Pentru alegerea „unei liste scurte de 3” va fi organizată o comisie. Interimatul în fruntea echipei este asigurat de camerunezul Jean-Paul Akono, numit pe 13 septembrie 2012 în locul francezului Denis Lavagne, care a fost concediat.

A 16-A CUPĂ A POLONIEI PENTRU LEGIA VARŞOVIA

Legia Varşovia a câştigat Cupa Poloniei, deşi a fost învinsă, pe teren propriu, cu 1-0 (Zewlakow 2-autogol), de formaţia Slask Wroclaw, în manşa secundă a finalei competiţiei. În tur, Legia Varşovia s-a impus, în deplasare, cu 2-0. Aceasta este a 16-a Cupă a Poloniei câştigată de Legia Varşovia şi a treia consecutiv. „Nu sunt mulţumit de cum am jucat. Ne-am complicat singuri viaţa. Totuşi, am fost echipa mai bună în cele 180 de minute ale finalei şi am meritat să câştigăm acest trofeu”, a declarat Jan Urban, antrenorul formaţiei Legia Varşovia.

EVIAN TG, ÎN FINALA CUPEI FRANŢEI

Formaţia Evian TG s-a calificat în finala Cupei Franţei, după ce a dispus, pe teren propriu, 4-0 (Ninkovic 10, Sagbo 20, Berigaud 33, Baouia 80), de echipa Lorient, în semifinalele competiţiei. În cealaltă semifinală, care trebuia să se dispute, marţi, dar care a fost amânată cu o săptămână din cauza condiţiilor meteorologice, se vor întâlni Troyes şi Girondins Bordeaux. Finala Cupei Franţei va avea loc, pe 31 mai, pe Stade de France.

TRABZONSPOR - FENERBAHCE ISTANBUL, FINALA CUPEI TURCIEI

Echipele Trabzonspor şi Fenerbahce Istanbul s-au calificat în finala Cupei Turciei, după ce au eliminat, în semifinale, formaţiile Sivasspor, respectiv Eskişehirspor. Trabzonspor a învins, pe teren propriu, cu 6-0, pe Sivasspor, după ce pierduse prima manşă, scor 1-2. Fenerbahce Istanbul a remizat, acasă, scor 1-1, cu Eskişehirspor, acelaşi rezultat ca şi în tur. Fenerbahce s-a calificat la loviturile de departajare, cu scorul de 4-1. Finala Cupei Turciei va avea loc pe 22 mai, locaţia urmând să fie decisă în zilele următoare.

AUSTRIA VIENA - FC PASCHING, FINALA CUPEI AUSTRIEI

Formaţiile Austria Viena şi FC Pasching s-au calificat în finala Cupei Austriei, după ce au trecut, în semifinale, de formaţiile SV Ried, respectiv FC Salzburg. Austria Viena a învins, în deplasare, cu 3-1 (Hosiner 52, Jun 85, Gorgon 90+1 / Gartler 75), pe SV Ried. FC Pasching, din liga a treia, a trecut, în deplasare, cu 2-1 (Kovacevic 69, Kerschbaumer 79 / Nielsen 48), de FC Salzburg. Finala Cupei Austriei se va disputa pe 30 mai, pe stadionul “Ernst Happel” din Viena.

FK JAGODINA S-A IMPUS ÎN CUPA SERBIEI

FK Jagodina a câştigat Cupa Serbiei, după ce a învins, în finală, la Belgrad, cu 1-0 (Djuric 15-pen.), formaţia Vojvodina Novi Sad. Acesta este primul trofeu pentru FK Jagodina, club înfiinţat în urmă cu 51 de ani.

HAJDUK SPLIT, ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA MANŞĂ A FINALEI CUPEI CROAŢIEI

Hajduk Split a învins, pe teren propriu, cu 2-1 (0-0), formaţia Lokomotiv Zagreb, în prima manşă a finalei Cupei Croaţiei. Golurile învingătorilor au fost marcate de Maglica (min. 65) şi Kouassi (min. 69), în timp ce pentru oaspeţi a înscris Antolici (min. 53). Partida retur se va disputa pe 22 mai, la Zagreb.

NK CELJE - NK MARIBOR, FINALA CUPEI SLOVENIEI

Echipele NK Celje şi NK Maribor s-au calificat în finala Cupei Sloveniei, după ce au eliminat, în semifinale, formaţiile NK Aluminij şi NK Triglav Kranj. NK Celje a terminat la egalitate, pe teren propriu, scor 0-0, cu NK Aluminij, după ce încheiase la egalitate şi prima manşă, scor 1-1. NK Celje s-a calificat datorită golului marcat în deplasare. NK Maribor a învins, acasă, cu 3-0, pe NK Triglav Kranj, după ce în tur cele două echipe terminaseră la egalitate, scor 2-2.