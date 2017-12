CS NĂVODARI, APROAPE DE SURPRIZĂ

Nou-promovată în Divizia Naţională de rugby, formaţia CS Năvodari a fost la doar un singur minut de o surpriză în disputa de pe teren propriu cu RC Stejarul Buzău. În meciul disputat sâmbătă, pe terenul “Legmas”, în etapa a 4-a a Diviziei Naţionale, năvodărenii au condus cu 13-12 până în min. 79, dar au primit un eseu la ultima fază a jocului. Partida s-a încheiat cu succesul oaspeţilor, scor 19-13, CS Năvodari mulţumindu-se doar cu punctul bonus defensiv. În urma acestui rezultat, CS Năvodari rămâne pe locul 5 în clasament, cu 6 puncte.

RUGBY PE STADIONUL “CONSTRUCTORUL-CLEOPATRA”

Duminică, pe stadionul de rugby “Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv Badea Cîrţan au avut loc mai multe partide din cadrul Campionatului Naţional rezervat juniorilor. Rezultate - under 16: CS Tomitanii Constanţa (antrenor Cristian Cojocaru) - CSR Callatis Mangalia (antrenor Aurel Murguleţ) 36-15; CS Tomitanii - CS Cleopatra (antrenor Marian Nache) 12-12; under 17: CFR “Gh. Duca” (antrenor Nicolae Mocanu) - Steaua Bucureşti 16-15; under 18: LPS Constanţa (antrenori Dumitru Bucur şi Virgil Năstase) - CNAV Bucureşti 21-7.

DECIZII ALE FR RUGBY

În urma şedinţei Biroului Federal care a avut loc la finele săptămânii trecute, au fost luate mai multe decizii, printre cele mai importante fiind: finala Cupei României din acest an, programată pentru 30 noiembrie, va fi organizată de clubul Steaua Bucureşti; aprobarea, în unanimitate, a solicitărilor Lions Arad, CSM Sibiu şi CFR CSU Braşov privind reducerea numărului de arbitri la unul singur, central, pentru Divizia A; aprobarea, în unanimitate, a protocolului dintre RCJ Farul Constanţa şi CSR Callatis Mangalia prin care CSR Callatis să devină club formator alături de RCJ Farul Constanţa şi legitimarea sportivilor RCJ Farul Constanţa la CS Rugby Callatis Mangalia; reconfigurarea obligativităţii echipelor din Superligă, Divizia Naţională şi Divizia A din anul competiţional 2014, a fost aprobată, astfel: a) Superliga - echipele sunt obligate să înfiinţeze în fiecare an o echipă de U16 rugby în XV. Aceste echipe vor fi promovate în fiecare an la categoriile superioare (U17 şi U18), dar numai până la U18 inclusiv; b) Divizia Naţională - se va constitui o echipă de U16 rugby în XV. Această echipă va fi promovată la categoriile superioare (U17, U18), dar numai până la U18 inclusiv. Odată ciclul încheiat (echipa U16 a trecut prin toate etapele superioare, respectiv U17 şi U18), se decide obligativitatea formării unei noi echipe de U16; c) Divizia A - se va forma o echipă de U19 rugby în 7 pentru fiecare an competiţional; ca urmare expunerii publice excesive din ultima perioadă a domnului Marcel Toader (n.r - soţul prezentatoarei Gabriela Cristea) privind probleme personale, ca reprezentant al Comisiei de Disciplină a federaţiei, Biroul Federal a hotărât retragerea acestuia din funcţia pe care o deţinea. De menţionat că Marcel Toader s-a aflat sâmbătă, la Constanţa, la meciul dintre RCJ Farul şi CSM Baia Mare.

PLAY-OFF-UL LN DE BASCHET MASCULIN

Rezultate înregistrate în play-off-ul Ligii Naţionale la baschet masculin - se joacă după sistemul “cel mai bun din cinci meciuri”: Gaz Metan Mediaş - SCM Craiova 86-75 (3-0 la general), BC Timişoara - CSM Ploieşti 68-82 (0-3 la general), CSM Bucureşti - BC Mureş Tg. Mureş 105-96 şi 86-92 (1-3 la general), U. Cluj - CSM Oradea 64-72 şi 71-73 (1-3 la general). În urma acestor rezultate, s-au calificat în semifinale formaţiile Gaz Metan Mediaş, CSM Ploieşti, BC Mureş Tg. Mureş şi CSM Oradea.

SUCEAVA, VICTORIE CHINUITĂ CU HANDBALL ESCH

Echipa de handbal masculin CSU Suceava a învins, sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Handball Esch (Luxemburg), scor 23-21 (12-7), în manşa tur a semifinalelor Challenge Cup. Manşa retur este programată pe 28 aprilie, pe terenul formaţiei luxemburgheze. În cealaltă semifinală IL Runar (Norvegia) - Ska Minsk (Belarus) 29-32, returul fiind programat pe 27 aprilie. Câştigătoarele dublei manşe se vor califica în finala Challenge Cup, care se va disputa pe 18-19 (turul), respectiv 25-26 mai (returul).

FEUCHTMANN CONTINUĂ LA HC ODORHEI

HC Odorhei a anunţat prelungirea contractului cu handbalistul chilian Erwin Perez Feuchtmann pe încă un sezon. Erwin Perez, care joacă pe postul de extremă stânga, a sosit la HC Odorhei în pauza de iarnă, iar evoluţiile sale l-au mulţumit pe antrenorul Vlad Caba. Chilianul a semnat prelungirea contractului pe încă un sezon, cu posibilitate de prelungire. De la sosirea la HC Odorhei, în luna februarie, handbalistul sud-american, component al naţionalei ţării sale, a marcat 33 de goluri. Perez, care are şi cetăţenie germană, are 22 de ani, 1,92 m şi 95 kg, evoluând la linia de 9 metri. De-a lungul carierei handbalistul chilian a mai evoluat la echipe din ligile inferioare germane (HCE-HSG Hohn Elsdorf, Plauen şi HC Aschersleben).

CADANŢU, ÎN ULTIMUL TUR AL CALIFICĂRILOR LA MARRAKECH

Jucătoarea de tenis Alexandra Cadanţu, locul 95 WTA, a acces, ieri, în ultimul tur al calificărilor de la Marrakech (Maroc), turneu dotat cu premii în valoare totală de 235.000 de dolari. Cadanţu a învins-o, în turul secund al calificărilor, cu 1-6, 6-1, 6-3, după două ore şi 24 de minute, pe Valeria Solovieva (Rusia), poziţia 165 în ierarhia mondială. În ultimul tur al calificărilor, Cadanţu o va întâlni pe Timea Babos (Ungaria), locul 114 WTA, care a trecut, cu 6-2, 6-4, de Aravane Rezai (Franţa), poziţia 184 în clasamentul mondial. Pentru accederea în ultimul tur al calificărilor de la Marrakech, Cadanţu va primi 10 puncte WTA şi un cec în valoare de 950 de dolari. În schimb, Cristina Dinu a ratat, tot ieri, accesul în ultimul tur al calificărilor de la Marrakech. Dinu a fost învinsă, în turul al doilea al calificărilor, cu 6-0, 6-2, după 57 de minute, de Nina Bratşikova (Rusia), poziţia 110 în ierarhia mondială. Pentru performanţa reuşită la Marrakech, Dinu va primi 6 puncte WTA şi un cec în valoare de 700 de dolari.

DJOKOVIC A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA MONTE CARLO

Tenismanul sârb Novak Djokovic a câştigat, ieri, pentru prima dată turneul de la Monte Carlo, punând capăt unei serii de opt succese ale lui Rafael Nadal, în urma finalei pe care a câştigat-o cu 6-2, 7-6 (7/1) în faţa spaniolului. Nadal s-a impus în turneul de la Monte Carlo în perioada 2005-2012. Djokovici este al doilea jucător care a reuşit să îl învingă pe Nadal la Monte Carlo, după argentinianul Guillermo Coria, care s-a impus în faţa spaniolului în 2003, când actualul nr. 5 mondial avea doar 16 ani. De atunci, Nadal şi-a învins toţi adversarii, înregistrând 46 de victorii la turneul din Monaco. Acesta este al 37-lea titlu din cariera lui Djokovic şi al 14-lea de Masters 1000.

PLAY-OFF ÎN NBA

Play-off-ul din NBA a debutat fără surprize, favoritele impunându-se, chiar dacă au făcut-o mai greu, precum Nuggets, care a înscris coşul victoriei în ultima secundă de joc! Rezultate de sâmbătă seara - Eastern Conference: New York Knicks - Boston Celtics 85-79 (1-0 la general); Brooklyn Nets - Chicago Bulls 106-89 (1-0 la general); Western Conference: Denver Nuggets - Golden State Warriors 97-95 (1-0 la general); Los Angeles Clippers - Memphis Grizzlies 112-91 (1-0 la general).