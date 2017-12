ALEGERI LA AJ VOLEI CONSTANŢA

Ca urmare a neîndeplinirii normei de prezenţă statutară, 2/3 din totalul membrilor asociaţiei, Adunarea Generală Ordinară de Alegeri a Asociaţiei Judeţene de Volei Constanţa a fost reprogramată pentru data de 13 mai 2013, orele 18.00, la Sala Sporturilor din Constanţa. Până la data de 13 mai 2013, inclusiv, toţi membrii asociaţiei au obligaţia de a achita cotizaţia aferentă anului 2012, în valoare de 45 lei. Neplata acestei cotizaţii conduce la suspendarea dreptului de vot şi implicit dezafilierea structurii sportive din Asociaţia Judeţeană de Volei Constanţa.

TECĂU ŞI MIRNÎI, ÎN SFERTURI LA MONTE CARLO

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi Max Mirnîi (Belarus), cap de serie nr. 5, s-a calificat, ieri, în sferturile de finală ale turneului de 1.000 de puncte de la Monte Carlo, după ce a învins, cu 6-2, 6-2, cuplul Ivan Dodig / Radek Stepanek (Croaţia / Cehia). În faza următoare, Tecău şi Mirnîi vor da piept cu spaniolii David Marrero şi Fernando Verdasco, care i-au întrecut în optimi pe conaţionalii lor Marcel Granollers şi Marc Lopez, locul 2 în ierarhia mondială. Calificarea în sferuri le aduce lui Tecău şi Mirnîi un cec în valoare de 19.580 de euro şi 180 de puncte ATP.

CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICĂ

Gimnasta Larisa Iordache s-a calificat, ieri, în finale la sol, sărituri şi bârnă, plus individual-compus, iar Diana Bulimar în cele de la sol, bârnă şi individual-compus, la Campionatele Europene individuale de la Moscova. Notele obţinute de sportivele tricolore în calificările de joi au fost următoarele: sărituri - Larisa Iordache 14.766, Diana Bulimar 14.833 (a efectuat o singură săritură şi nu poate concura în finală); sol - Larisa Iordache 14.400, Diana Bulimar 14.233; bârnă - Larisa Iordache 15.066, Diana Bulimar 14.366; paralele - Larisa Iordache 12.966, Diana Bulimar 12.700. La individual-compus, Larisa Iordache s-a clasat pe primul loc, cu un total de 57.198p, iar Diana Bulimar a ocupat locul al doilea din calificări, cu 56.132p. La masculin, după calificările de miercuri, au obţinut calificări în finale trei gimnaşti români: Flavius Koczi la sol şi sărituri, Andrei Muntean la paralele şi Cristian Băţagă la individual-compus. Finalele la individual-compus sunt programate astăzi, iar sâmbătă şi duminică se vor desfăşura finalele pe aparate.

OLTCHIM RM. VÎLCEA, CAMPIOANĂ PENTRU A ŞAPTEA OARĂ CONSECUTIV

Echipa de handbal feminin Oltchim Rm. Vîlcea a câştigat, matematic, cel de-al şaptelea titlu consecutiv de campioană a României, şi al 19-lea în total, după ce a învins, ieri, pe teren propriu, formaţia Danubius Galaţi, scor 32-20 (18-9), într-un meci din etapa a 20-a a Ligii Naţionale. Cu victoria de joi, Oltchim a acumulat 34 de puncte, faţă de cele 28 ale echipei clasate pe locul secund, HCM Baia Mare, cu două etape înainte de finalul sezonului. În plus, Oltchim mai are de jucat, duminică, în deplasare şi restanţa din etapa a 19-a, cu vicecampioana U. Jolidon Cluj. Chiar dacă parcursul în Liga Campionilor s-a încheiat în semifinale, jucătoarele lui Jakob Vestergaard s-au bucurat joi seară de câştigarea primului trofeu din actuala stagiune. Al doilea pe care îl pot cuceri este Cupa României, la finalul lunii mai. Victoria de joi seară a avut şi o altă semnificaţie, aceasta reprezentând şi un cadou pentru Oana Manea, care a împlinit 28 de ani.

NAŢIONALA DE HOCHEI PE GHEAŢĂ A ÎNVINS ŞI LITUANIA

Selecţionata de hochei pe gheaţă a României a obţinut a doua victorie în Grupa B a Campionatului Mondial, Divizia I, de la Doneţk, 2-1 (1-0, 0-1, 1-0) cu Lituania, după ce anterior învinsese o altă formaţie baltică, Estonia, cu 6-3. Golurile tricolorilor în meciul de ieri au fost reuşite de Attila Goga şi Szabolcs Papp. În clasament conduce Polonia, cu 12 puncte, urmată de Ucraina 9p (3j), Olanda 6p (3j), România 6p, Estonia şi Lituania 0p. În ultima partidă a turneului de la Doneţk, România va întâlni Olanda, mâine, de la ora 12.00.

RĂZVAN PÎRCĂLABU CANDIDEAZĂ PENTRU POSTUL DE VICEPREŞEDINTE AL LIGII BALCANICE DE LUPTE

Preşedintele Federaţiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu va participa la înfiinţarea Ligii Balcanice de Lupte, la Istanbul, el urmând să candideze pentru funcţia de vicepreşedinte al acestui for. „La iniţiativa mea urmează să se înfiinţeze Liga Balcanică de Lupte, unde voi candida pentru postul de vicepreşedinte. Dorim să reactivăm din nou Balcaniada pentru o bună apreciere pe plan internaţional şi pentru revenirea luptelor ca sport olimpic. La întâlnire şi-au anunţat prezenţa reprezentanţi din toate ţările balcanice şi preşedintele Federaţiei Turce de Lupte, Hamza Yerlikaya, dublu campion olimpic şi triplu campion mondial”, a declarat Pîrcălabu. România a început să fie din nou recunoscută pe plan internaţional, preşedintele de onoare al FRL, Cristian Poteraş, fiind ales în luna martie membru al Comitetului European de Lupte (CELA). Din 1992 România nu a mai avut reprezentare în forurile internaţionale, Ion Cornianu fiind anterior mai bine de două decenii în Biroul Executiv al federaţiei internaţionale. Cristian Poteraş va candida în 2014 şi pentru biroul FILA (Federaţia Internaţională de Lupte).

MIKA HAKKINEN VINE LA BUCUREŞTI

Fost dublu câştigător al Campionatului Mondial de Formula 1 finlandezul Mika Hakkinen va efectua, pe 5 iunie, o vizită în Bucureşti, el urmând să facă şi o demonstraţie la volanul unei maşini Caparo T1 pe Bulevardul Kisselef, se arată într-un comunicat. Hakkinen, care este ambasadorul global Johnnie Walker pentru promovarea consumului responsabil de alcool, se va afla în România cu ocazia campaniei “Join the Pact - Nu te urca la volan sub influenţa alcoolului”, o campanie menită să încurajeze şi să determine consumatorii, prin semnarea pactului, să facă un angajament personal de nu se urca la volan sub influenţa alcoolului. Până în prezent, aproximativ un milion de oameni din întreaga lume au semnat acest pact. Hakkinen a vizitat peste 30 de ţări de pe patru continente în cadrul acestei campanii. Mika Hakkinen a fost campion mondial de Formula 1 în 1998 şi 1999, reuşind să câştige 20 de curse în cariera sa de zece ani din Marele Circ. El a concurat pentru echipele Lotus şi McLaren.

EUROLIGA DE BASCHET MASCULIN

Gazdele s-au impus clar în meciul al treilea din sferturile de finală ale Euroligii de baschet masculin în partidele disputate miercuri seară: Anadolu Efes Istanbul - Olympiacos Pireu 83-72 (1-2 la general) şi Caja Laboral - CSKA Moscova 93-72 (1-2 la general). Astăzi se joacă meciul al patrulea în ambele dispute, tot în Turcia şi Spania, urmând ca partida a cincea, decisivă, să fie programată la Moscova, respectiv Atena, dacă va mai fi nevoie. Aseară s-a jucat partida Panathinaikos Atena - FC Barcelona (2-1 la general).

LA LAKERS, ULTIMA CALIFICATĂ ÎN PLAY-OFF-UL NBA

Echipa Los Angeles Lakers s-a calificat în faza play-off a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), înainte de ultimul său meci din sezonul regulat, graţie eşecului suferit miercuri de Utah Jazz la Memphis, 86-70 pentru Grizzlies. Dacă Jazz ar fi câştigat, atunci Lakers era obligată să câştige acasă cu Houston Rockets, câteva ore mai târziu, pentru a-şi asigura calificarea în faza finală a ligii, care începe în week-end. Fără Kobe Bryant, accidentat serios săptămâna trecută, Lakers a trecut de Rockets cu 99-95, după prelungiri, şi va întâlni în primul tur din play-off pe San Antonio Spurs. Iată programul play-off-ului în Conferinţa de Est: Miami Heat (locul 1) - Milwaukee Bucks (locul 8); New York Knicks (2) - Boston Celtics (7); Indiana Pacers (3) - Atlanta Hawks (6); Brooklyn Nets (4) - Chicago Bulls (5). Disputele din Conferinţa de Vest: Oklahoma City Thunder (1) - Houston Rockets (8); San Antonio Spurs (2) - Los Angeles Lakers (7); Denver Nuggets (3) - Golden State Warriors (6); Los Angeles Clippers (4) - Memphis Grizzlies (5). Se joacă în sistemul “cel mai bun din şapte meciuri”.

MURRAY, ÎNVINS DE WAWRINKA LA MONTE CARLO

Tenismanul britanic Andy Murray, locul 2 ATP, a fost învins, ieri, cu 6-1, 6-2, de elveţianul Stanislas Wawinka, cap de serie nr. 13, în optimile de finală ale turneului Masters 1000 de la Monte Carlo, dotat cu premii în valoare totală de 2.998.495 de euro. Wawrinka, locul 17 ATP, care se află la al şaselea succes în faţa unui jucător din Top 5, îl va întâlni în sferturile de finală pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, al şaselea favorit a competiţiei, care a trecut, cu 6-3, 6-0, de austriacul Jurgen Melzer. Un alt favorit al turneului de la Monte Carlo, cehul Tomas Berdych, cap de serie nr. 4, a fost învins, în optimi, cu 6-4, 6-2, de italianul Fabio Fognini. Tenismanul spaniol Rafael Nadal, al treilea favorit a competiţiei, a trecut, în optimi, cu 6-2, 6-4, de germanul Philipp Kohlschreiber.

DANIEL MORENO A CÂŞTIGAT CURSA CICLISTĂ FLECHE WALLONNE

Spaniolul Daniel Moreno a câştigat cursa ciclistă Fleche Wallonne, disputată pe distanţa de 205 km între localităţile belgiene Binche şi Huy. Rutierul de la Katusha i-a devansat pe columbienii Sergio Heano şi Carlos Alberto Betancur. Spaniolul îi succede în palmares coechipierului său Joaquim Rodriguez, iar la 31 de ani a obţinut al 18-lea succes din carieră.

S-A RETRAS CEL MAI TITRAT CICLIST DIN ISTORIA JO

Britanicul Chris Hoy, sextuplu campion olimpic la ciclism pe pistă, şi-a anunţat ieri retragerea din activitate. Hoy, în vârstă de 37 de ani, este cel mai titrat campion olimpic al Marii Britanii şi cel mai titrat ciclist din istoria JO. El a obţinut o medalie de aur la JO de la Atena, în 2004, trei la Beijing în 2008, şi două la Londra în 2012. În 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, a fost medaliat cu argint la sprint pe echipe.