ITALIA

Româncă ucisă

O tânără de naţionalitate română a fost ucisă în cursul nopţii de duminică spre luni, în locuinţa sa din localitatea Marcelli di Numana, în provincia Ancona din regiunea Marche, a informat site-ul de ştiri TgCom24 - Mediaset. Românca Adriana Mihaela Simion, în vârstă de 26 de ani, a fost înjunghiată cu numeroase lovituri de cuţit. Cadavrul ei a fost descoperit luni dimineaţă, de doi prieteni şi de logodnicul victimei, care au avertizat poliţia. Carabinierii din Ancona au deschis o anchetă şi au precizat că asasinul ar putea fi unul dintre clienţii româncei, care practica prostituţia în apartamentul său şi care îşi contacta clienţii prin anunţuri difuzate în ziarele locale. Ultimul anunţ de acest gen a fost publicat duminică.

SUA

Un copil împuşcă pe altul

Un băieţel de 6 ani este în stare gravă, după ce a fost împuşcat în cap de un alt copil de abia 4 ani. Incidentul s-a petrecut în localitatea Toms River din statul New Jersey. O anchetă oficială a fost demarată pentru a se clarifica modul cum a fost posibil ca un copil de 4 ani să intre în posesia unei arme de calibrul 22. Ceea ce este şi mai şocant este că acest incident s-a petrecut la numai câteva ore după un altul semnalat în statul Tennessee, unde un alt copil de 4 ani a împuşcat mortal o femeie.

SERBIA

Atac armat

O persoană cu probleme psihice a ucis 13 persoane, inclusiv un bebeluş şi a rănit alte trei persoane, într-un sat, în apropiere de Belgrad, a anunţat, ieri, televiziunea sârbă de stat RTS, citând o sursă din cadrul poliţiei. Ljubisa B., în vârstă de aproximativ 60 de ani, a ucis şase bărbaţi, şase femei şi un bebeluş, a anunţat RTS, fără să ofere alte detalii. Un purtător de cuvânt al Ministerului sârb de Interne a confirmat că mai multe persoane au fost găsite moarte în două case din satul Velika Ivanca, la 50 de kilometri sud de Belgrad, fără să precizeze numărul victimelor şi anunţând că este în curs o anchetă. Presa sârbă scrie că atacatorul se află printre răniţi.

AFGANISTAN

Elicopter NATO prăbuşit

Un elicopter militar al Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) s-a prăbuşit ieri în estul Afganistanului, cel puţin doi militari aflaţi la bord pierzându-şi vieţile, informează site-ul postului american CBS. Elicopterul s-a prăbuşit pe un câmp, probabil din cauza unor probleme tehnice. Insurgenţii talibani susţin că au doborât elicopterul, dar ISAF a comunicat că nu există indicii privind activităţi militare în această zonă.

ITALIA

Colet-capcană la redacţie

Un colet-capcană a fost primit, ieri, la redacţia ziarului italian ”La Stampa”, dar dispozitivul nu a explodat din cauza unei defecţiuni, informează presa italiană. Coletul-capcană a fost deschis de un angajat al instituţiei de presă. În interior era un dispozitiv exploziv artizanal, dar mecanismul de detonare nu a funcţionat. Angajaţii publicaţiei ”La Stampa” au chemat imediat autorităţile, redacţia a fost evacuată iar o echipă pirotehnică a dezamorsat dispozitivul exploziv. Potrivit agenţiei ANSA, atacul ar putea fi opera grupului terorist Federaţia Anarhistă (FAI).

FRANŢA

Hoţi prinşi

Şapte persoane originare din România au fost reţinute pe 1 aprilie, în nord-vestul Franţei şi inculpate pentru furt în grup organizat, tăinuire de infracţiuni grave şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, relatează postul de televiziune France 3. Grupul de hoţi era specializat în furturi din locuinţe, societăţi şi unităţi comerciale. Hoţii acţionau în departamentele Oise, Val d\'Oise, Hauts-de-Seine, Eure, Eure-et-Loir, Loiret, Loir-et-Cher şi Nièvre. Jandarmeria departamentului Seine-Maritime, ajutată de două echipe de câini, le-au reţinut pe cele şapte persoane, pe 1 aprilie, într-o construcţie ocupată ilegal. Jandarmii au găsit 30 de calculatoare, televizoare, imprimante, scule, aparate de uz casnic, produse alcoolice, haine, peste o tonă de cupru şi cinci maşini furate. Jandarmii din Neufchâtel-en-Bray au înregistrat 51 de furturi care ar putea fi comise de către aceste persoane.

JAPONIA

Scurgere radioactivă

TEPCO, firma care administrează centrala de la Fukushima, a anunţat ieri că o a treia scurgere de apă foarte radioactivă a fost constatată la un rezervor subteran care, la fel ca şi celelalte două, ar prezenta o eroare de proiectare. O scurgere de lichid contaminat a fost observată la rezervorul 1, după constatări similare la rezervoarele 2 şi 3. TEPCO a anunţat o scurgere de apă contaminată în sol la primul rezervor subteran, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Operatorul a evaluat la 120 de tone cantitatea scursă. O problemă similară a fost constatată la un alt rezervor de acelaşi tip dintre cele şapte rezervoare care servesc la păstrarea apei foarte radioactive. În ultimele săptămâni, problemele se multiplică la centrala Fukushima Daiichi, care a fost pusă în pericol de un seism urmat de un tsunami la 11 martie 2011. Seismul catastrofal din martie 2011 nu a descărcat până la capăt tensiunea tectonică din această zonă, iar într-un an şi jumătate, aici ar putea avea loc un nou cutremur de aproape 9 grade, la fel ca în urmă cu doi ani, estimează seismologul rus Aleksei Liubuşin, de la Institutul de Fizică a Pământului Schmidt din Moscova. El a prezentat un studiu în acest sens la conferinţa UE privind Ştiinţele Geologice (EGU), la Viena. Expertul rus a analizat zgomotele seismice de joasă frecvenţă în această regiune, înregistrate de o reţea de 78 de staţii pe bandă largă (reţeaua specializată seismică F-net). Rezultatele au arătat că există în continuare tensiuni tectonice destul de mari în zona respectivă. Cutremurul cu magnitudinea 9 care a devastat nord-estul arhipelagului nipon în martie 2011 a fost denumit oficial Marele Cutremur din Japonia de Est. Seismul a provocat un tsunami uriaş, care a depăşit toate previziunile experţilor niponi: înalţimea valurilor a atins în unele locuri chiar şi 15 metri. Bilanţul victimelor a fost de asemenea devastator: 18.549 de morţi şi daţi dispăruţi, iar 380.000 de clădiri au fost parţial sau complet distruse. Centrala de la Fukushima, grav avariată de seism şi tsunami, a generat cea mai mare criză nucleară din perioada trecută după catastrofa de la Cernobâl.

SUA

Armă laser nouă

Marina americană a anunţat că a pus la punct un sistem laser capabil să neutralizeze micile vase inamice şi să doboare dronele de supraveghere. Sistemul (The Laser Weapon System, LaWS) urmează să fie pus in aplicare in 2014, cu doi ani mai devreme decât se estima iniţial, la bordul USS Ponce, o navă de transport amfibie, a precizat Marina. Amiralul Matthew Klunder, responsabil cu cercetarea navala (ONR), a afirmat că preţul unui tir laser de energie dirijată ar putea fi mai mic de un dolar. Laserul de înaltă energie a fost testat cu succes impotriva unor ţinte mobile în mare şi a unei drone.

MALI

Retragerea franceză

Armata franceză a început să se retragă din Mali, odată cu plecarea a 100 de militari din totalul de aproximativ 4.000 staţionaţi în această ţară, a anunţat, ieri, Statul Major, la Paris. Militarii retraşi au sosit luni la Paphos, în Cipru, unde petrec trei zile într-un hotel în care îşi fac sejurul militari francezi ce se întorc din operaţiuni, înainte de a reveni în Franţa, a precizat Statul Major.

FRANŢA

Pasager clandestin mort

Cadavrul unui pasager clandestin probabil minor, candidat fără succes la imigrare, a fost găsit luni dimineaţă pe aeroportul din Paris Roissy-Charles de Gaulle, în trenul de aterizare al unui avion ce venea din Camerun. Acest avion al companiei cameruneze CamAir-Co, ce decolase de la Yaunde, a aterizat pe aeroportul parizian cu puţin înainte de ora locală 09.00. În cursul controlului vizual al aparatului s-a remarcat prezenţa unui bărbat, mai degrabă tânăr, african, neidentificat, care murise în trenul de aterizare, a declarat o sursă judiciară. Una dintre ipoteze este că a murit din cauza frigului, a adăugat acesta. Au trecut cel puţin trei ani de când o astfel de dramă s-a produs la Roissy, conform unei surse aeroportuare.

FILIPINE

Despăgubiri SUA

Marina SUA va trebui să plătească Insulelor Filipine 1.5 milioane de dolari pentru pagubele făcute recifului de corali de către o navă eşuată, transmite CNN. Nava USS Guardian a distrus 2.346 metri pătraţi din reciful de corali Tubbataha, după ce a eşuat pe 17 ianuarie. Estimarea iniţială a pagubelor indica 4.000 metri pătraţi. Operaţiunea de înlăturare a navei din apele Insulelor Filipine a costat 45 de milioane de dolari şi a durat peste două luni. Reciful Tubbataha este o zonă protejată UNESCO şi adăposteşte 500 de specii de peşti, 350 de specii de corali, precum şi delfini, rechini şi broaşte ţestoase.

JAPONIA

Incident maritim

Trei nave guvernamentale chineze au pătruns ieri în apele teritoriale ale unor insule disputate cu Japonia în Marea Chinei de Est, a anunţat Paza de Coastă japoneză. Potrivit autorităţilor de la Tokyo, aceste nave de supraveghere maritimă au pătruns către ora locală 10.00 în zona de 12 mile marine ce înconjoară arhipelagul Senkaku, revendicat insistent de Beijing, sub numele Diaoyu. China trimite cu regularitate nave, dar uneori şi avioane, către acest arhipelag nelocuit, mai ales după ce statul japonez a naţionalizat, în septembrie, trei dintre cele cinci insule, pe care le-a cumpărat de la proprietarul lor privat japonez. Diferendul teritorial s-a agravat la vremea respectivă, după o săptămână de manifestaţii antijaponeze, punctate de violenţe, pe întregul teritoriu al Chinei. În contextul acestei intensificări a tensiunilor, Tokyo a anunţat recent crearea unui forţe speciale de 600 de oameni şi 12 nave menite să supravegheze şi să protejeze Insulele Senkaku pe care le administrează. Acest arhipelag se află la 200 de kilometri nord-est de coastele Taiwanului, care le revendică şi el şi la 400 de kilometri vest de Insula Okinawa, în sudul Japoniei. În afară de poziţia strategică, arhipelagul ar dispune de resurse energetice pe fundul marin.

DANEMARCA

Protest de... Cartea Recordurilor

Mii de profesori danezi au format, ieri, un şir de 35 de kilometri lungime între două oraşe, pentru a protesta împotriva unei decizii a municipalităţii locale de a închide o serie de şcoli. Sindicatul danez al profesorilor a anunţat că aproximativ 6.000 de profesori s-au aliniat de-a lungul drumului care leagă Copenhaga de Roskilde, pentru a manifesta contra unei decizii a angajatorilor de a închide şcolile, după ce negocierile pe acest subiect au fost întrerupte pe 1 aprilie. Decizia de închidere a şcolilor vizează 52.000 de profesori şi afectează circa 875.000 de elevi, majoritatea din şcoli primare şi secundare. Nu au fost oferite detalii privind discuţiile, dar reprezentanţii profesorilor au declarat că sindicatul a respins pactul privind forţa de muncă propus în cadrul reformei şcolare. Nu există informaţii privind negocierile în curs, dar se estimează că Guvernul danez ar urma să intervină pentru a impune o soluţie.

R. MOLDOVA

Condamnare la CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat din nou R. Moldova într-un dosar de maltratare de către poliţie, în urma protestelor de la Chişinău din 7 aprilie 2009. Vitalie Iurcu avea 15 ani la acea vreme şi a fost reţinut de poliţie şi bătut în izolatorul de detenţie, după ce a fost prins în oraş în noaptea de 7 spre 8 aprilie. El a fost torturat, fiind lovit cu bastonul şi primind, printre altele, o lovitură în regiunea ochiului drept. Apoi, a fost forţat să se urce într-un automobil cu alţi tineri şi dus la secţia de poliţie, unde a fost forţat să îngenuncheze cu mâinile la ceafă pentru aproximativ trei ore, într-un subsol. El a fost atacat de un ofiţer de poliţie care l-a lovit în spate şi i-a ordonat să se ridice, potrivit hotărârii CEDO. Curtea a constatat, în unanimitate, încălcarea articolului 3 (interzicerea torturii şi a tratamentului inuman şi degradant) a Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi a decis să-i acorde reclamantului 13.200 de euro pentru despăgubiri morale şi materiale. Acesta este al doilea caz de condamnare a R. Moldova de către CEDO, pentru abuzurile ce au urmat evenimentelor din 7 aprilie 2009, după ce câteva sute de tineri au acuzat că au fost reţinuţi ilegal şi bătuţi de poliţişti. Un tânăr a decedat în urma loviturilor aplicate de poliţişti, dar justiţia moldovenească încă nu a dat un verdict privind organizatorii protestelor şi persoanele vinovate. Protestele de la Chişinău a avut loc după alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, când opoziţia a denunţat fraudarea alegerilor. Manifestaţiile s-au transformat în acţiuni violente şi altercaţii cu poliţia, iar sediile Parlamentului şi preşedinţiei au fost devastate şi incendiate, nefiind reparate nici până în prezent. Guvernarea comunistă de atunci şi opoziţia s-au acuzat reciproc de organizarea violenţelor.

GRECIA

Cutremur

Un cutremur cu magnitudinea 4,9 a fost înregistrat ieri, în largul Peninsulei Peloponez, fără să producă victime sau pagube, a anunţat Observatorul din Atena. Cutremurul, calificat ca slab, a fost resimţit în mai multe oraşe şi comune din regiune. Epicentrul seismului, care s-a produs la ora 3.36 GMT, a fost localizat în largul Neapolis, la aproximativ 170 de kilometri sud-est de Atena. Această zonă din Peloponez este una dintre cele mai afectate de cutremure în Grecia, o ţară în care seismele sunt frecvente.