ULTIMA VERIFICARE PENTRU SĂGEATA

Cu o săptămână înaintea debutului Ligii a II-a la fotbal, Săgeata Năvodari va disputa un ultim meci amical, urmând să întâlnească, sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul “Flacăra” din Năvodari, formaţia din Liga a IV-a Callatis 2012 Mangalia. Clasată pe locul 6 la finalul primei părţi a campionatului, echipa pregătită de Constantin Gache va evolua în prima etapă a returului pe 9 martie, pe teren propriu, împotriva celor de la Dinamo II Bucureşti.

MARIAN RADA, ANTRENOR PRINCIPAL LA RAPID CU ACTE ÎN REGULĂ

Tehnicianul Marian Rada a semnat, vineri, contractul de antrenor principal cu gruparea FC Rapid şi va putea conduce echipa de pe banca de rezerve la meciul cu Dinamo, programat, duminică seară, de la ora 20.30, pe stadionul “Giuleşti-Valentin Stănescu” din Bucureşti, în cadrul etapei a 21-a a Ligii 1 la fotbal. Acţionarul majoritar al FC Rapid, George Copos, a declarat, vineri, că Marian Rada are tot sprijinul său. „S-a rezolvat, a semnat actele acum. Eu îl respect foarte mult pe Marian Rada, are întreg sprijinul meu”, a spus Copos, care a adăugat că tehnicianul are dreptate în tot ceea ce spune. „Îl înţeleg perfect pe Marian Rada, are dreptate. Era o formalitate pe care trebuia să o îndeplinim. Am toată consideraţia faţă de el şi la fel trebuie să simtă toţi cei care au măcar o picătură de afecţiune faţă de Rapid”, a adăugat Copos. Contractul semnat de Marian Rada cu FC Rapid este valabil un an şi jumătate.

GIGGS ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU MANCHESTER UNITED

Fotbalistul galez al echipei Manchester United, Ryan Giggs, şi-a prelungit cu un an contractul cu gruparea engleză, noua sa înţelegere fiind valabilă până în iunie 2014, dată la care jucătorul va avea vârsta de 40 de ani şi şapte luni. Giggs, care a debutat la vârsta de 17 ani, la Manchester United, a împlinit în noiembrie 39 de ani. Actualul sezon este pentru el al 23-lea la nivel profesionist. De asemenea, sâmbătă el ar putea să joace al 1.000-lea său meci la profesionişti (la nivel de club şi de echipă naţională), dacă va fi folosit în meciul cu Norwich City, din campionatul Angliei. “Mă simt bine, mai bine ca niciodată. Îmi face plăcere să joc şi mai mult, simt că aduc ceva echipei. Sunt foarte bucuros că am semnat acest nou contract”, a declarat Giggs, care în acest sezon ar putea câştiga pentru a 13-a oară campionatul Angliei.

FOTBALIST GREC, SUSPENDAT ZECE LUNI PENTRU DOPAJ

Fotbalistul echipei AEK Atena, Christos Arkoudas, depistat pozitiv în ianuarie, a fost suspendat pentru zece luni de către Liga Elenă de Fotbal. Urme de oxilofrină au fost depistate în urina jucătorului în vârstă de 22 de ani, la un control de rutină efectuat pe 26 ianuarie, după un meci între AEK şi OFI Creta, contând pentru etapa a 19-a a campionatului Greciei. Analiza eşantionului B a confirmat rezultatul primului test. Clubul din Atena nu a fost sancţionat pentru această problemă a jucătorului său.

O STRADĂ DIN SETUBAL SE VA NUMI JOSE MOURINHO

Primăria din Setubal a decis ca o stradă din acest oraş să primească numele lui Jose Mourinho, care s-a născut în urmă cu 50 de ani în localitatea portugheză. Mourinho a primit şi cheia oraşului Setubal, în 2009. Strada ce va purta numele antrenorului urmează să fie aleasă de o comisie a primăriei, dar se pare că numele său va fi atribuit uneia dintre principalele artere ale oraşului.

EDU A PLECAT DE LA SCHALKE ÎN CHINA

Mijlocaşul brazilian Edu a fost transferat, cu efect imediat, la gruparea de primă ligă chineză Liaoning Whowin, a anunţat clubul german Schalke ’04 Gelsenkirchen. Edu avea contract cu Schalke până pe 30 iunie, iar transferul s-a făcut la cererea jucătorului. Brazilianul achiziţionat de Schalke în ianuarie 2010 a mai jucat de atunci la alte două echipe, Beşiktaş Istanbul (2011-2012) şi Greuther Fuerth (2012), sub formă de împrumut.

TIAGO ŞI-A FRACTURAT BRAŢUL ÎN MECIUL CU FC SEVILLA

Fotbalistul echipei Atletico Madrid, Tiago Cardoso Mendes, a fost operat la braţul drept, el suferind o fractură de cubitus în meciul disputat miercuri seară, cu FC Sevilla, din Cupa Spaniei, scor 2-2. Tiago a părăsit terenul în min. 24 al partidei şi a fost internat imediat după revenirea echipei la Madrid, petrecând noaptea în spital. Atletico s-a calificat în finala Cupei Spaniei, după ce a terminat la egalitate returul jucat în deplasare cu FC Sevilla. În tur, madrilenii s-a impus cu 2-1.

PELLEGRINI, CONTACTAT DE PSG

Anunţat la Chelsea sau la Real Madrid, antrenorul Malagăi, Manuel Pellegrini, ar putea ajunge la Paris Saint Germain. Conform presei franceze, chilianul ar fi fost deja abordat de şefii de pe “Parc des Princes”, care sunt nemulţumiţi de Carlo Ancelotti. O altă variantă pentru parizieni ar putea fi Jose Mourinho, cu atât mai mult cu cât se speculează că PSG va face o ofertă de 40 de milioane pentru Wayne Rooney de la Manchester United. E greu de crezut că Pellegrini s-ar putea întoarce la Real Madrid, după experienţa mai puţin plăcută din sezonul 2009-2010. Deşi avea la dispoziţie o serie de vedete ca Benzema, Kaka, Cristiano Ronaldo sau Xabi Alonso, Realul a fost eliminat atunci în optimile Ligii Campionilor de către Olympique Lyon.

SENDEROS ŞI-A PRELUNGIT CONTRACTUL CU FULHAM

Fundaşul elveţian Philippe Senderos şi-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu Fulham, până în iunie 2014. Senderos, în vârstă de 28 de ani, a venit la Fulham în vara anului 2010 de la Arsenal şi a jucat aproape 50 de meciuri în Premier League. „Sunt foarte fericit că mi-am prelungit contractul. Îmi place să joc pentru această echipă şi sunt convins că putem termina în primii zece în acest sezon”, a declarat Senderos.

INTERNAŢIONAL PERUAN, SUSPENDAT DOI ANI PENTRU DOPAJ

Internaţionalul peruan Joel Sanchez a fost suspendat doi ani după ce a fost depistat pozitiv la meciul Bolivia - Peru, din 12 octombrie, a anunţat, vineri, FIFA. Testul antidoping efectuat a arătat că jucătorul luase metilhexanamina, un stimulent. Jucătorul nu va putea participa la competiţii timp de două ani, începând cu 22 ianuarie 2013, dată la care a fost suspendat provizoriu de Comisia de Disciplină a FIFA.