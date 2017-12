FESTIVALUL STUDENT SPORT FEST 2012 LA CONSTANŢA

În perioada 10-16 decembrie, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa organizează Festivalul Student Sport Fest 2012. Parteneri: Asociaţia Judeţeană de Fotbal, Asociaţia Judeţeană de Baschet, Asociaţia Judeţeană de Şah şi Asociaţiile Sportive Universitare. Studenţii de la Universitatea “Ovidius Constanţa, Universitatea Maritimă Constanţa şi Universitatea “Andrei Şaguna” Constanţa se vor întrece la următoarele discipline sportive: futsal, baschet, tenis de masă, bowling şi şah. DJSTConstanţa va oferi ca premii cupe, diplome, tricouri şi răcoritoare. Activităţile sportive se vor desfăşura la Sala Sporturilor, Palatul Copiilor şi Lake View Center. Programul activităţilor sportive este afişat pe site-ul www.dsjconstanta.ro.

FETISLEAM, ÎNVINS ÎN SEMIFINALE LA MILTEN CUP

Tenismanul constănţean Edris Fetisleam a ratat calificarea în finala turneului internaţional de categoria a 3-a rezervat juniorilor sub 14 ani “Milton Cup”, competiţie găzduită de oraşul Milovice din Cehia. Cap de serie nr. 6, sportivul pregătit de Dorin Ochiuleţ şi legitimat la CS Ştiinţa Constanţa a pierdut în semifinale în faţa favoritului nr. 3, belarusul Jurij Rodionov, cu 2-6, 2-6.

TINERII POLOIŞTI ROMÂNI, LOCUL 6 LA MONDIALE

Naţionala de polo tineret a României s-a clasat pe locul 6 la Campionatul Mondial de la Perth, după ce a pierdut meciul cu Grecia disputat duminică şi contând pentru poziţiile 5-6. Grecia s-a impus cu 14-5 (3-1, 4-3, 5-0, 2-1) şi a ocupat locul 5, în timp ce România a încheiat CM pe locul 6. Tot duminică, Australia a învins SUA, în meciul pentru locurile 7-8, cu 5-4, iar Serbia a cucerit medalia de bronz, după 8-7 cu Croaţia. Prima campioană mondială la această categorie de vârstă este Italia, care a învins Ungaria cu 10-8, în finala mare. Rezultatele obţinute de tricolorii mici, antrenaţi de Viorel Rus, la competiţia din Australia au fost următoarele: 14-5 cu Trinidad Tobago, 9-8 cu Uzbekistan, 11-4 cu Iran şi 5-8 cu Grecia (în grupa C), 5-4 cu Noua Zeelandă (optimi), 3-6 cu Italia (sferturi), 12-10 cu SUA (semifinale turneu 5-8) şi 5-14 cu Grecia (locurile 5-6).

IONUŢ ATODIRESEI, CAMPION MONDIAL WAKO PRO

Luptătorul român Ionuţ Atodiresei a devenit primul campion mondial WAKO Pro din istoria României, după ce l-a învins în gala Local Kombat Oneşti pe deţinătorul centurii la categoria 64,5 kilograme, spaniolul Aitor Eguzkiza. Atodiresei s-a impus la decizie split, deoarece arbitrul spaniol l-a declarat învingător pe conaţionalul său, în timp ce arbitrii din Bulgaria şi Italia au considerat că victoria i-a revenit românului. În aceeaşi gală, pe lângă acest, s-au mai disputat alte cinci lupte pentru titlul naţional Local Kombat. Marius Grăunte (60 kg), Amansio Parachiv (67 kg), Cristian Milea (71 kg), Cristian Ristea (85 kg) şi Dănuţ Hurduc (95 kg) sunt noii campioni naţionali, Milea obţinând şi trofeul pentru cel mai spectaculos KO, în urma succesului înainte de limită repurtat împotriva lui Claudiu Bădoi.

25 DE MEDALII PENTRU ROMÂNIA LA CE DE HALTERE JUNIORI ŞI TINERET

Sportivii români au cucerit 25 de medalii la Campionatele Europene de haltere pentru juniori şi tineret de la Eilat (Israel), 11 de aur, 9 de argint şi 5 de bronz. În ultima zi, junioara Andreea Aanei (categoria +75 kg) a cucerit două medalii de aur, la smuls şi la total, plus una de argint, la aruncat. La tineret, Marius Danciu (94 kg) a luat aurul la smuls şi argintul la aruncat şi total.

ÎN 2015 DEBUTEAZĂ JOCURILE EUROPENE

Cele 49 de comitete olimpice din Europa au votat în favoarea creării Jocurilor Europene şi au decis, la Adunarea Generală de sâmbătă a forului continental (COE), ca prima ediţie a competiţiei să aibă loc în 2015, la Baku. Ideea unei competiţii asemănătoare cu Jocurile Asiatice sau Jocurile Panamericane a fost lansată în 2009, de preşedintele Comitetului Olimpic European, Pat Hickey. La Jocurile Europene se vor desfăşura probe în aproximativ 15 sporturi.

PRELIMINARIILE CE DE BASCHET MASCULIN DIN 2015

Naţionala de baschet masculin a României şi-a aflat, sâmbătă, adversarele din primul tur al preliminariilor CE din 2015, la tragerea la sorţi de la Freising. Tricolorii au fost repartizaţi în Grupa A, alături de echipele Bulgariei şi Islandei. Naţionala României a făcut parte din a doua urnă valorică. Câştigătoarele celor patru grupe se vor califica în play-off, fază prevăzută cu semifinale şi finală, iar la turneul final al CE din 2015 va ajunge direct doar câştigătoarea finalei. Învinsele vor putea participa la o nouă fază de calificare în vara anului 2014, alături de echipele participante la CE din 2013, care nu vor obţine calificarea directă la turneul final de pe peste trei ani. La feminin, sistemul este similar, dar echipa României nu intră în prima fază a calificărilor. Tot sâmbătă au avut loc şi tragerile la sorţi în competiţiile europene de juniori şi tineret, din 2013, după cum urmează - feminin, Under 16 (Divizia B) - Grupa B: România, Luxemburg, Finlanda, Anglia; Under 18 (B) - Grupa C: Ungaria, Letonia, România, Luxemburg, Scoţia; Under 20 (B) - o singură grupă: România, Portugalia, Luxemburg, Bulgaria, Cehia, Letonia, Belgia, Marea Britanie, Israel; masculin, Under 16 (B) - Grupa B: Irlanda, Anglia, Elveţia, Slovenia, România; Under 18 (B) - Grupa C: Israel, România, Suedia, Elveţia, Slovacia, Scoţia; Under 20 (Divizia B, va avea loc între 11-21 iulie, la Tîrgovişte) - Grupa A: Polonia, Ungaria, Slovacia, România, Marea Britanie, Luxemburg.

FINALA SUPERKOMBAT, PE 22 DECEMBRIE, LA BUCUREŞTI

Finala Superkombat, cea mai mare gală de K1 din 2012, va fi organizată în Sala Polivalentă din Bucureşti pe 22 decembrie, la eveniment urmând să participe mai mulţi sportivi calificaţi pentru marea finală K1, dar şi patru luptători români. Ca urmare a faptului că finala K 1 programată la New York a fost amânată pentru începutul anului viitor, preşedintele Superkombat, Eduard Irimia, a anunţat că a semnat un parteneriat de asociere cu japonezii de la K-1, iar anul calendaristic se va închide cu gala de la Bucureşti. Denumirea oficială a evenimentului de pe 22 decembrie va fi “Superkombat World Grand Prix Final in association with K-1”. Trei dintre sportivii calificaţi în marea finală K-1, Zabit Samedov (Azerbaidjan), Hesdy Gerges (Egipt) şi Ismael Londt (Surinam) sunt deja confirmaţi pe fight-cardul care va fi anunţat oficial săptămâna viitoare. Un prim super-fight a fost confirmat deja, urmând ca Raul Cătinaş să încerce să îşi ia revanşa în faţa americanului Mighty Mo după ce a fost învins în semifinala K-1 de la Seul din 2010, cei doi provocându-se deja la Local Kombat Oneşti unde au participat în calitate de invitaţi. Surinamezul Londt, campionul Superkombat la categoria grea, va lupta în piramida de 4, unde mai sunt calificaţi Sebastian Ciobanu (România), Pavel Zhuravlev (Ucraina) şi Benjamin Adegbuyi (Nigeria / România). Câştigătorul va pleca acasă, pe lângă premiul în bani, şi cu un Mitsubishi Pajero în valoare de 50.000 de euro, oferit de Mitsubishi Motors România. De asemenea, printre numele confirmate se mai numără Freddy Kemayo (Franţa), Daniel Sam (Ucraina) şi Sergey Lascenko (Ucraina).

PACQUIAO, ÎNVINS PRIN KO DE MARQUEZ

Pugilistul filipinez Manny Pacquiao a fost învins de mexicanul Juan Manuel Marquez, prin KO în runda a şasea, într-un meci disputat sâmbătă, la Las Vegas, la categoria semimijlocie, dar în care nu s-a pus în joc niciun titlu. Pacquiao, care a fost învins în iunie de americanul Timothy Bradley şi a pierdut atunci titlul WBO la categoria semimijlocie, a înregistrat pentru prima dată în carieră două eşecuri consecutive, având acum în palmares 54 de victorii, cinci înfrângeri şi două meciuri nule. Mexicanul în vârstă de 39 de ani, aflat la a 55-a victorie (40 înainte de limită), s-a impus pentru prima dată în patru meciuri contra pugilistului filipinez. Marquez mai are în palmarez şase înfrângeri şi un meci nul. Înaintea meciului cu Bradley din luna iunie, Pacquiao era considerat cel mai bun boxer din lume la toate categoriile.

CAMPIONUL OLIMPIC VINCENT JAY S-A RETRAS DIN ACTIVITATE

Sportivul Vincent Jay, în vârstă de 27 de ani, campion olimpic la biatlon în 2010, a decis să se retragă din activitate, a anunţat, ieri, Federaţia Franceză de Schi (FFS). „Unul dintre liderii echipei de biatlon a Franţei, Vincent Jay, a decis să îşi încheie cariera sportivă”, se arată într-un comunicat al FFS. Vincent Jay a suprins lumea sportului câştigând, în 2010, proba masculină de sprint 10 kmi din cadrul concursului de biatlon de la Jocurile Olimpice de la Vancouver. Jay a obţinut la aceeaşi ediţie a JO de iarnă şi medalia de bronz în proba de urmărire.

JUCĂTOR DIN NFL ACUZAT DE OMOR PRIN IMPRUDENŢĂ

Un jucător al echipei Dallas Cowboys a fost arestat, sâmbătă, fiind acuzat de omor prin imprudenţă şi conducere în stare de ebrietate, după ce a provocat un accident rutier în care a murit un alt sportiv. Potrivit poliţiei din Irving, accidentul a avut loc sâmbătă, la ora locală 02.20. Josh Brent, în vârstă de 24 de ani, se afla la volan şi colegul său Jerry Brown (25 de ani) era pasager, când maşina, care circula cu o viteză “cu mult peste cea legală”, s-a izbit de o bordură şi s-a răsturnat cel puţin o dată. Când poliţiştii au ajuns la locul accidentului, o parte a maşinii ardea şi Brent încerca să îl scoată pe Brown din vehicul. Acesta din urmă a fost transportat în stare de inconştienţă la spital, unde s-a constatat decesul său. În cazul în care va fi inculpat, Brent ar risca o pedeapsă de doi până la 20 de ani de închisoare. În urmă cu o săptămână, un alt jucător din NFL, Jovan Belcher, s-a sinucis sub privirile antrenorului său, în parcarea bazei de pregătire a clubului Kansas City Chiefs, la scurt timp după ce şi-a împuşcat iubita, aceasta din urmă decedând la spital. Cei doi aveau o fetiţă de trei luni. În aceeaşi zi, s-a sinucis şi un angajat al echipei Cleveland Browns.