CSM BAIA MARE A CÂŞTIGAT CUPA ROMÂNIEI LA RUGBY

Echipa CSM Ştiinţa Baia Mare a câştigat, sâmbătă, Cupa României la rugby, învingând în finală, cu 9-3 (3-3), formaţia CSA Steaua Bucureşti. Punctele învingătorilor au fost reuşite de Michael Wiringi, care a reuşit trei lovituri de pedeapsă. Pentru Steaua a punctat Florin Vlaicu, tot dintr-o lovitură de pedeapsă. CSM Ştiinţa Baia Mare a câştigat Cupa României pentru a cincea oară.

LN DE BASCHET MASCULIN

Rezultate înregistrate în etapa a 10-a a Ligii Naţionale de baschet masculin: BC Farul Constanţa - CSM Oradea 57-101, CSM Bucureşti - Energia Rovinari 88-96, BC Mureş Tg. Mureş - U. Cluj 82-72, CSU Ploieşti - BC Miercurea Ciuc 95-69, Gaz Metan Mediaş - CSU Atlassib Sibiu 93-98, BC Timba Timişoara - Dinamo Bucureşti 100-70, CSS Giurgiu - BCM Piteşti 78-74, SCM Craiova - BC Timişoara 83-76. Clasament: 1. CSM Oradea 19p, 2. Mediaş 18p, 3. Tg. Mureş 17p..., 14. Miercurea Ciuc 12p, 15. BC FARUL CONSTANŢA 11p, 16. Dinamo 10p.

HANDBALISTELE TRICOLORE S-AU RUGAT ÎN SERBIA

Naţionala feminină a României s-a deplasat, duminică, în apropiere de Vrşeţ, într-o localitate în care se află o biserică românească, pentru a se ruga înaintea debutului la Campionatul European din Serbia, programat mâine. Handbalistele din naţională au dorit să se roage înaintea debutului la Europene, dar şi pentru colega lor, Paula Ungureanu, care s-a întors de urgenţă în ţară după ce tatăl ei a decedat. Echipa României va mai susţine antrenamente şi astăzi, pentru ca mâine să debuteze în Grupa D, prima partidă fiind cu Rusia, urmată de cele cu Islanda (5 decembrie) şi Muntenegru (7 decembrie). Toate meciurile se vor juca de la aceeaşi oră, 21.15, ora României. Antrenorul naţionalei de handbal feminin a României, Gheorghe Tadici, a declarat, ieri, că portarul Paula Ungureanu va reveni în lot pentru meciul din 7 decembrie, cu Muntenegru. Înaintea CE din Serbie, handbalistele tricolore au susţinut partide-test cu Germania (28-25 şi 9-30) şi Serbia (vineri seară, scor 20-26).

ROMÂNIA A CUCERIT ŞAPTE MEDALII LA CE DE KICK-BOX

Sportivii români care au participat la Campionatul European WAKO de kick-box au câştigat şapte medalii, dintre care una de aur şi şase de bronz. Întrecerea s-a desfăşurat în premieră la Bucureşti, iar cel mai bun rezultat a fost obţinut de Amansio Paraschiv, medaliat cu aur la categoria 67 kg, stilul full-contact, după ce l-a învins în finală, la puncte, pe rusul Oleg Zaiţev. Paraschiv a mai fost campion european pe reguli de K-1, iar acum a obţinut prima poziţie şi la full-contact, fiind primul român care reuşeşte o astfel de performanţă în cadrul World Association of Kickboxing Organizations (WAKO). Medalii de bronz au obţinut Dănuţ Hurduc (full-contact, 91 kg), Andrei Costea (kick-light, 79 kg), Mihai Cîrstea (kick-light, 94 kg), Nicolae Bogdan Zamfir (kick-light, 89 kg), Daniel Alexandru (kick-light, +94 kg) şi Mihai Ioana (musical forms). Competiţia a fost dominată de Rusia, care a fost prima în clasamentul general pe medalii (au fost cinci stiluri: full-contact, kick-light, point fighting, point fighting veterans şi musical forms), cu 18 de aur, 15 de argint şi 9 de bronz, urmată de Italia (12-6-13) şi Ungaria (9-8-7). România a terminat pe locul 10 din totalul de 35 de ţări care au trimis la Bucureşti 550 de sportivi. Printre ei s-a numărat şi constănţeanul Iulian Ilaşcu (Tai-chi-do-ryu, antrenor Marcel Ilaşcu), care a concurat la categoria 57 kg, stilurile kick-light şi semi-contact (point fighting), însă nu a reuşit nicio victorie.

PRIMA VICTORIE PENTRU ROMÂNIA LA CM DE POLO TINERET

Naţionala de polo under 18 a României a obţinut, duminică, prima victorie din Grupa C a Campionatului Mondial de la Perth, 11-4 (3-0, 2-0, 4-2, 2-2) cu Iran. Au marcat pentru tricolori Gheorghe 4 goluri, Dragomirescu şi Laza câte 2, Alexa, C. Călin şi Paleacu câte unul. Tricolorii au reuşit primul succes în grupă, după eşecul de sâmbătă cu Grecia, scor 5-8. CM de la Perth are loc între 1 şi 9 decembrie, iar România va mai întâlni în grupa C Uzbekistanul (astăzi) şi Trinidad Tobago (mâine).

BUTE AR PUTEA BOXA ÎN MARTIE CU EDWIN RODRIGUEZ

Pugilistul român Lucian Bute, deţinător al centurii NABF la categoria semigrea, ar putea boxa în luna martie cu dominicanul Edwin Rodriguez, pentru ca britanicul Carl Froch, campionul IBF la categoria supermijlocie, să obţină revanşa cu danezul Mikkel Kessler, care l-a învins în 2010. Însă aceste planuri nu vor funcţiona dacă federaţia internaţională nu va accepta ca Froch să nu boxeze în următorul său meci cu challenger-ul Adonis Stevenson. Dacă federaţia nu va fi de acord, atunci Froch va trebui să boxeze cu Stevenson. Însă dacă Froch va avea mai întâi meciul cu Kessler, atunci Bute va putea să îşi facă de lucru boxând cu Edwin Rodriguez, în martie. Froch şi Bute au stipulat în contract un meci revanşă, anul acesta, la Montreal. Rodriguez are în palmares 22 de victorii, dintre care 15 înainte de limită.

ADRIAN UNGUR, ÎNVINS ÎN FINALA CHALLENGER TOUR FINALS

Tenismanul Adrian Ungur, locul 112 ATP, a fost învins de argentinianul Guido Pella, nr. 124 mondial, scor 6-3, 6-7(4/7), 7-6(7/4), în finala Challenger Tour Finals de la Sao Paulo (Brazilia), turneu dotat cu premii în valoare de 220.000 de dolari. De remarcat că în faza grupelor, Adrian Ungur l-a învins pe Guido Pella cu 4-6, 7-6, 7-6. În semifinale, Ungur a trecut de slovenul Aljaz Bedene, locul 98 ATP, scor 6-4, 6-1, în timp ce Guido Pella, nr. 124 mondial, l-a eliminat în semifinale pe Victor Hănescu, locul 64 mondial, cu scor 7-6 (7/3), 6-2.

HARI DUMITRAŞ NU MAI ESTE SELECŢIONERUL NAŢIONALEI DE RUGBY

Colegiul Director al Federaţiei Române de Rugby (FRR), reunit săptămâna trecută, a decis retragerea lui Hari Dumitraş din funcţia de antrenor principal al naţionalei şi i-a propus acestuia trecerea în funcţia de Director Regional de Dezvoltare pe zona Muntenia. Lynn Howells va deţine funcţiile de director tehnic şi antrenor principal al echipei naţionale de seniori, iar Sean Holley va fi contactat în vederea includerii sale în staff-ul naţionalei. De asemenea, FRR va oferi colaborări punctuale unor antrenori de elită din rugbyul mondial pentru ridicarea potenţialului echipei naţionale. În cazul în care va accepta propunerea, Dumitraş va fi responsabil şi cu evaluările fizice şi tehnice ale echipelor de juniori şi seniori.

JOVAN BELCHER S-A SINUCIS LA BAZA DE PREGĂTIRE A ECHIPEI

Jucătorul echipei de fotbal american Kansas City Chiefs care s-a sinucis, sâmbătă dimineaţă, la baza de pregătire a formaţiei sale, la scurt timp după ce şi-a împuşcat iubita, este Jovan Belcher, în vârstă de 25 de ani. Potrivit purtătorului de cuvânt al poliţiei din Kansas City, Darin Snapp, Belcher s-a sinucis în faţa antrenorului Romeo Crennel şi a managerului general al echipei, Scott Pioli. Jovan Belcher s-a deplasat la baza de pregătire a echipei Kansas City Chiefs după ce a împuşcat-o pe Kasandra Perkins (22 de ani), tânără cu care avea o fetiţă de trei luni. Poliţia locală anunţase, în urmă cu câteva ore, că un jucător al echipei Kansas City Chiefs s-a sinucis la baza de pregătire a formaţiei sale, împuşcându-se în cap, şi că sportivul era suspect în cazul împuşcării unei femei.

SCHIOAREA LINDSEY VONN A OBŢINUT A 55-A VICTORIE ÎN CUPA MONDIALĂ

Americanca Lindsey Vonn a reuşit o dublă victorie în coborârile de la Lake Louise (Canada), contând pentru Cupa Mondială la schi alpin. După ce vineri s-a impus fără probleme, ea şi-a adjudecat şi cursa de sâmbătă, care a însemnat victoria cu numărul 55 într-o probă de Cupa Mondială, între care 28 la coborâre. Sâmbătă, Vonn a fost urmată la 52 de sutimi de compatrioata ei Stacey Cook, care a repetat performanţa de vineri, şi la 62 de sutimi de elveţianca Marianne Kaufmann-Abderhalden.

A TRECUT DE LA CRICKET LA... BOX

Andrew Flintoff, fost căpitan al echipei de cricket a Angliei, şi-a făcut un debut victorios în... box, învingându-l la puncte pe americanul Richard Dawson, într-un meci organizat la Manchester în cadrul categoriei grea. Flintoff, 34 de ani, a obţinut primul său succes după o luptă de patru reprize, dar nu a fost o victorie uşoară, el fiind trimis la podea în rundul al doilea, spre dezamăgirea celor 5.000 de spectatori aflaţi în Arena din Manchester.

MĂNUŞILE LUI HOLYFIELD DE LA MECIUL CU TYSON, DIN 1997, VÂNDUTE LA LICITAŢIE PENTRU 35.200 DE DOLARI

Mănuşile purtate de americanul Evander Holyfield în 1997, la faimosul meci cu Mike Tyson, când acesta l-a muşcat de ureche, au fost vândute la licitaţie pentru suma de 35.200 de dolari. Acestea făceau parte dintr-o listă de 445 de bunuri aparţinând fostului campion şi scoase la licitaţie la Los Angeles. Centura WBC la categoria semigrea câştigată de Holyfield în 1988 a fost vândută pentru 28.125 de dolari. Câştigând această centură la 9 aprilie 1988 în faţa portoricanului Carlos De Leon la Las Vegas (Nevada), Holyfield a devenit primul pugilist care a reuşit să obţină toate cele trei titluri majore la semigrea. El a trecut apoi la categoria grea, unde a unificat titlurile în 1990, după ce l-a învins prin KO pe Buster Douglas. Halatul din satin purtat în 1996 la primul său meci cu Tyson, victorie ce i-a permis să se alăture Muhammad Ali în rândul celor cu trei titluri de campion la categoria grea, a fost vândut cu 10.880 de dolari. De asemenea, un ceas Cartier a fost adjudecat pentru 10.240 de dolari. Fostul campion, poreclit “The Real Deal”, care are 44 de victorii, din care 29 prin KO, în 57 de meciuri, se confruntă cu grave dificultăţi financiare.