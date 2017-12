COURTOIS, ISCO ŞI EL SHAARAWY, FINALIŞTII PREMIULUI GOLDEN BOY

Portarul belgian Thibaut Courtois (Atletico Madrid), mijlocaşul spaniol Francisco Roman Alarcon Suarez “Isco” (Malaga) şi atacantul italian de origine egipteană Stephan El Shaarawy (AC Milan) sunt finaliştii ”Golden Boy 2012”, a anunţat cotidianul sportiv italian Tuttosport, promotorul acestui premiu care recompensează anual cel mai bun tânăr jucător sub 21 ani din fotbalul european. Courtois este împrumutat în acest sezon la Atletico Madrid de Chelsea Londra, echipă cu care se află sub contract. Isco, piesă fundamentală în angrenajul formaţiei Malaga, este descris de Tuttosport drept succesorul compatriotului său Santi Cazorla (Arsenal Londra). Cei doi au 20 de ani, la fel ca şi El Shaarawy, revelaţia actualei ediţii din Serie A. Câştigătorul din acest an al premiului Golden Boy va fi cunoscut înainte de Crăciun şi va fi ales de un juriu compus din 30 de ziarişti de specialitate din 20 de ţări europene.

ATHLETIC BILBAO, VICTORIE ÎN ISRAEL

Echipa spaniolă Athletic Bilbao a învins, aseară, în deplasare, cu 2-0 (Llorente 34, Toquero 76), formaţia israeliană Hapoel Kiryat Shmona, într-un meci din etapa a 5-a a Grupei I din UEFA Europa League. Niciuna dintre cele două echipe nu mai avea vreo şansă de calificare în 16-imile de finală ale competiţiei. Din această grupă au obţinut calificarea formaţiile Olympique Lyon şi Sparta Praga. Clasamentul Grupei I este următorul: 1. Olympiqque Lyon 13p, 2. Sparta Praga 8p, 3. Athletic Bilbao 4p, 4. Hapoel Kiryat Shmona 2. Meciul ar fi trebuit să aibă loc săptămâna trecută, dar UEFA a decis amânarea ei în urma atentatului de la Tel Aviv în care au fost rănite mai multe persoane.

MECI AMICAL URUGUAY - FRANŢA, ÎN IUNIE 2013

Echipa Franţei va susţine, la Montevideo, un meci amical în compania Uruguayului, la începutul lunii iunie 2013, a anunţat selecţionerul echipei sud-americane, Oscar Tabarez. „Am fost întrebat de dată şi am stabilit să fie 4 sau 5 iunie. Pentru suporteri, pentru istoria noastră, este important că o echipă de asemenea calibru vine la Montevideo”, a declarat Tabarez. Precedentul amical între cele două echipe, scor 0-0, s-a jucat în Franţa, pe 15 august, acesta fiind primul meci al selecţionerului Didier Deschamps la cârma naţionalei franceze.

DAVID PLATT, SUSPENDAT DOUĂ MECIURI ÎN CUPELE EUROPENE

Antrenorul secund al echipei Manchester City, David Platt, a fost suspendat, ieri, pentru două meciuri în cupele europene, după ce a fost eliminat în partida cu Real Madrid, din etapa a 5-a a grupelor Ligii Campionilor. Secundul lui Roberto Mancini va efectua prima etapă de suspendare la întâlnirea cu Borussia Dortmund, care va avea loc săptămâna viitoare, în ultima etapă a Grupei D. Clubul Manchester City a primit o amendă de 12.000 de euro pentru conduită nesportivă. Manchester City nu mai are nicio şansă de a se califica în optimile de finală ale Ligii Campionilor, dar poate încheia grupa pe locul 3 şi astfel ar putea ajunge în 16-imile de finală ale UEFA Europa League.

LUIZ FELIPE SCOLARI VA FI SELECŢIONERUL BRAZILIEI

Tehnicianul Luiz Felipe Scolari va fi anunţat, astăzi, în funcţia de selecţioner al naţionalei Braziliei, după demiterea lui Mano Menezes, a scris cotidianul Tuttosport, citând surse din cadrul Federaţiei Brazilie de Fotbal (CBF). Scolari va reveni pe banca tehnică a Braziliei la zece ani după ce a câştigat titlul mondial în Japonia şi Coreea de Sud. Tehnicianul brazilian va fi ajutat de Carlos Alberto Parreira, care va ocupa funcţia de coordonator al tuturor naţionalelor. Scolari a antrenat ultima dată formaţia Palmeiras, alături de care a câştigat Cupa Braziliei. El a fost demis în luna septembrie, iar Palmeiras a retrogradat în liga a doua. Luis Felipe Scolari, în vârstă de 64 de ani, a pregătit în cariera sa echipele Juventude, Brasil de Pelotas, Al-Shabab, Juventude, Gremio Porto Alegre, Goias, Al Qadisiya, naţionala Kuwaitului, Criciuma, Al-Ahli, Jubilo Iwata, Cruzeiro, naţionalele Braziliei şi Portugaliei, Chelsea Londra, Buniodkor Taşkent şi Palmeiras.

ZICO A RENUNŢAT LA NAŢIONALA IRAKULUI

Antrenorul brazilian Zico a trimis o scrisoare de demisie din funcţia de selecţioner al Irakului, pe care îl deţinea de un an şi jumătate, invocând încălcări în contract din partea federaţiei irakiene (IFA). „Vă informez că am trimit o scrisoare la FIFA şi federaţiei irakiene în care consider contractul meu reziliat, din cauza nerespectării termenilor de către (IFA). Curând voi oferi mai multe informaţii”, a declarat Zico pe site-ul său oficial. „Nu pot rămâne într-un loc în care sunt stresat. Prefer să am grijă de sănătatea mea”, a mai precizat declarat Zico pentru site-ul globoesporte.com. Fostul fotbalist brazilian (59 de ani) a fost numit selecţioner al Irakului în 2011. Zico a mai antrenat naţionala Japoniei, dar şi echipele Fenerbahce Istanbul şi ŢSKA Moscova.

JAVIER AGUIRRE, NOUL ANTRENOR DE LA ESPANYOL BARCELONA

Formaţia Espanol Barcelona a anunţat că l-a numit pe mexicanul Javier Aguirre în funcţia de antrenor până la finalul sezonului, după ce l-a demis, luni, pe argentinianul Mauricio Pochettino. „Espanol şi Javier Aguirre au ajuns la un acord pentru ca mexicanul să antreneze echipa catalană până la finalul sezonului“, a anunţat Espanyol. Aguirre, 53 de ani, a mai antrenat în Spania pe Osasuna Pamplonea, Atletico Madrid şi Real Zaragoza.

HIDDINK S-AR PUTEA RETRAGE DIN ACTIVITATE ÎN 2013

Antrenorul olandez al echipei Anji Mahacikala, Guus Hiddink, a declarat că, “în principiu”, se va retrage din activitate la finalul sezonului, însă nu va părăsi lumea fotbalului. Întrebat de un jurnalist al televiziunii olandeze dacă va fi la Anji şi în sezonul viitor, Hiddink a răspuns: „În principiu nu. Mai am încă energie când intru pe teren, continui să simt emoţia, dar trebuie să fiu atent, să nu spună oamenii: iar ăsta?”. Guus Hiddink a sugerat însă că posibilitatea de a conduce Anji în sezonul viitor al Ligii Campionilor l-ar putea face să se răzgândească. Venit la Anji în februarie 2012, Hiddink este unul dintre cei mai bine plătiţi antrenori din lume, iar contractul său expiră în 2013. „Consider fotbalul foarte frumos şi cred că aş putea continua să rămân în acest mediu. Nu ştiu, aş putea să consiliez, să formez tineri antrenori sau jucători”, a adăugat Hiddink, de şase ori campion al Olandei şi o dată al Europei (1988) cu PSV Eindhoven. Guus Hiddink a mai antrenat Olanda, Coreea de Sud, Australia, Rusia şi Turcia.

FARINA VA PREGĂTI PE FC SYDNEY

Frank Farina, fost selecţioner al Australiei, a fost numit în funcţia de antrenor al echipei FC Sydney, la care este legitimat şi italianul Alessandro Del Piero. Farina, în vârstă de 48 de ani, a fost angajat până la finalul sezonului 2012-13 şi va debuta, duminică, în meciul cu Melbourne Heart. Farina devine al şaptelea antrenor al echipei FC Sydney în opt sezoane şi succede în funcţie englezului Ian Crook.

FINALA MLS VA FI ARBITRATĂ DE ROMÂNUL SILVIU PETRESCU

Arbitrul canadian de origine română Silviu Petrescu (42 ani) va conduce finala ligii profesioniste nord-americane de fotbal (MLS), care va avea loc pe 1 decembrie, pe stadionul Home Depot Center din Carson (California), între Los Angeles Galaxy şi Houston Dynamo. Silviu Petrescu, fiul fostului arbitru braşovean Radu Petrescu, a fost desemnat recent cel mai bun arbitru din MLS, fiind votat pentru această distincţie de 36,78% dintre jucători şi de 50% dintre ziarişti. În urma lui s-au clasat Baldomero Toledo şi Armando Villareal. El locuieşte în zona Kitchener-Waterloo (Canada) şi a arbitrat la centru 20 de meciuri în sezonul regulat din MLS în acest an şi un meci în play-off. De asemenea, Petrescu, arbitru FIFA din 2002, a condus multe meciuri în CONCACAF Champions League, meciuri de calificare la CM 2010 şi o serie de partide amicale, dintre care se remarcă Mexic - Brazilia 2-0, jucată în iunie anul acesta pe Cowboys Stadium din Texas.

PSG, ELIMINATĂ DIN CUPA LIGII FRANŢEI

Formaţia Saint-Etienne, fără Bănel Nicoliţă în teren, s-a calificat în semifinalele Cupei Ligii Franţei, după ce a trecut cu scorul de 5-3, la lovituri de departajare, de Paris Saint-Germain, liderul campionatului, într-un meci jucat marţi pe stadionul Geoffroy-Guichard. Saint-Etienne este neînvinsă din 15 septembrie şi de 12 meciuri. Celelalte sferturi, Montpellier - Nice, Bastia - Lille şi Rennes - Troyes, au avut loc aseară.

LARS STINDL, CANDIDAT LA UN PREMIU FAIR-PLAY

Un fotbalist al echipei germane Hannover 96 a dat un exemplu de fair-play, după ce a atras atenţia că are cinci cartonaşe galbene în acest sezon, astfel încât va fi suspendat în următoarea etapă a Bundesligii. Mijlocaşul Lars Stindl (24 de ani) a ţinut mai bine evidenţa decât autorităţile fotbalului german, care au uitat să înregistreze un cartonaş mai vechi primit de el. Când Stindl a luat cartonaş galben în meciul de sâmbătă cu liderul Bayern Munchen, el şi-a avertizat clubul că trebuie să efectueze o etapă de suspendare şi a spus că n-a fost tentat să exploateze eroarea oficială. „Jos pălăria, Lars!”, a scris Hannover pe site-ul său, iar antrenorul Mirko Slomka l-a lăudat pe Stindl ca pe „un sportiv extrem de corect”. Mijlocaşul va privi din tribune meciul de acasă cu Greuther Fuerth.

SOLSKJAER, PRIMUL FOTBALIST INTRODUS ÎN HALL OF FAME-UL NORVEGIAN

Ole Gunnar Solskjaer, fost câştigător al Ligii Campionilor cu Manchester United, acum antrenor al echipei Molde, este primul introdus în Hall of Fame-ul fotbalului norvegian. „Sunt incredibil de mândru de ce am realizat şi sper că alţii au fost fericiţi de pe urma carierei mele”, a declarat fostul atacant, în vârstă de 39 de ani. Cunoscut mai ales pentru golul ce a adus victoria lui United în prelungirile finalei Ligii Campionilor cu Bayern Munchen din 1999 (2-1), Solskjaer a fost numit antrenor al sezonului în Norvegia după ce Molde a câştigat în această lună al doilea titlu consecutiv de campioană. Molde a fost şi adversara Stelei Bucureşti în grupele actualei ediţii a Europa League, pierzând ambele meciuri, 0-2 şi 1-2. Necunoscut în afara Norvegiei când a semnat cu United pe 29 iulie 1996, Solskjaer a jucat de 366 de ori pentru “diavolii roşii” înainte ca o accidentare la genunchi să-i pună capăt carierei, în 2007. Cu echipa din Manchester el a mai câştigat şase campionate şi două Cupe ale Angliei.

RIVER PLATE L-A DEMIS PE ALMEYDA

Antrenorul Matias Almeyda a fost demis de River Plate prin telefon, decizia fiindu-i anunţată de preşedintele clubului, Daniel Passarella. Almeyda a primit vestea demiterii în timp ce participa la o întrunire a Asociaţiei Antrenorilor din fotbalul argentinian, unde a primit premiul pentru cel mai bun antrenor din liga secundă, el reuşind promovarea cu River în prima divizie. Matias Almeyda, în vârstă de 38 de ani, conducea echipa River Plate din 16 august 2011. Principalii favoriţi pentru preluarea postului său sunt Ramon Diaz, Marcelo Gallardo şi Ricardo Gareca.