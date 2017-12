LN DE HANDBAL MASCULIN

Rezultatele etapei a 9-a din Liga Naţională de handbal masculin: Poli Timişoara - Dinamo Bucureşti 31-21, Pandurii Tg. Jiu - CS Caraş Severin 22-19, CSM Ploieşti - CSM Bucureşti 29-30, Bucovina Suceava - U. Cluj 24-18. Astăzi, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport 3, va avea loc meciul Potaissa Turda - HC Odorhei. Partida Ştiinţa Bacău - HCM Constanţa, scor 31-24, a avut loc miercuri. Clasament: 1. HCM CONSTANŢA 16p (golaveraj: 267-199), 2. Ştiinţa Bacău 14p (268-218), 3. ASC Potaissa 12p (252-226), 4. CSM Bucureşti 11p (260-234), 5. HC Odorhei 11p (244-238), 6. Bucovina Suceava 10p (256-244), 7. Caraş Severin 8p (216-209), 8. Poli Timişoara 8p (221-215), 9. Pandurii Tg. Jiu 8p (214-228), 10. CSM Ploieşti 4p (249-281), 11. Dinamo Bucureşti 2p (222-295), 12. U. Cluj 2p (185-261).

ŞTIINŢA BACĂU, ÎN OPTIMILE CUPEI EHF

Echipa de handbal masculin Ştiinţa Bacău s-a calificat în optimile de finală ale Cupei EHF la handbal masculin, după ce a eliminat formaţia israeliană Maccabi Rishon Lezion, ambele partide având loc la Bacău. În primul meci, disputat sâmbătă, Ştiinţa Bacău s-a impus cu scorul de 33-22 (15-8), în timp ce duminică scorul a fost egal, 22-22 (12-12). Pentru Maccabi au jucat şi handbaliştii români Iulian Strat (portar) şi Marian Filip (inter stânga). Cele 16 echipe calificate în optimi vor fi împărţite în patru grupe de câte patru formaţii, primele două clasate din fiecare grupă urmând să se califice în sferturile de finală. Meciurile vor începe pe 9 februarie 2013. Tragerea la sorţi a meciurilor din grupe va avea loc pe 6 decembrie, la Belgrad, în timpul Campionatului European de handbal feminin.

NAŢIONALA DE HANDBAL FEMININ, VICTORIE ŞI ÎNFRÂNGERE CU GERMANIA

Naţionala de handbal feminin a României a învins, sâmbătă, la Munster, reprezentativa similară a Germaniei, scor 28-25 (11-14), în primul meci amical din cele două programate, în pregătirea pentru turneul final al Campionatului European din Serbia. Pentru România au marcat: Brădeanu 9 goluri, Curea 7, Manea 4, Pintea 3, Nechita 2, Geiger 2, Neagu 1. Al doilea meci dintre cele două reprezentative a avut loc aseară, la Hamm, şi s-a încheiat cu victoria mai mult decât categorică a gazdelor, scor 30-9 (16-4). Handbalistele tricolore vor juca la CE din Serbia în Grupa D, în ordine, cu Rusia (4 decembrie), Islanda (5 decembrie) şi Muntenegru (7 decembrie).

LN DE BASCHET MASCULIN

Rezultatele înregistrate în etapa a 9-a a Ligii Naţionale de baschet masculin: U. Cluj - BC Farul Constanţa 103-57, Dinamo Bucureşti - Gaz Metan Mediaş 64-106, BC Miercurea Ciuc - BC Timişoara 66-91, CSM Bucureşti - SCM Craiova 87-78, CSU Atlassib Sibiu - CSU Ploieşti 71-83, CS Energia Rovinari - BC Mureş Tg. Mureş 63-59, BCM Piteşti - Timba Timişoara 84-55. Astăzi va avea loc ultima partidă a etapei: CSM Oradea - CSS Giurgiu (ora 19.30, în direct la Digi Sport 3). Clasament: 1. Gaz Metan Mediaş 17p (10 meciuri), 2. BC Timişoara 16p (782-684), 3. U. Cluj 16p (758-644), 4. CSM Bucureşti 16p (765-709),... 15. BC FARUL 10p (10 partide), 16. Dinamo 9p.

DRAGAN PETRICEVIC A DEMISIONAT

Antrenorul formaţiei de baschet masculin CSU Atlassib Sibiu, Dragan Petricevic, a demisionat din funcţie sâmbătă seara, la finalul partidei cu campioana CSU Ploieşti, scor 71-83 (48-44). „Am decis să renunţ la funcţia de antrenor principal al echipei CSU Atlassib Sibiu. Am primit o ofertă acum o săptămână din Tunisia, din capitala ţării. Este mai bine pentru mine. Eu nu mai suport stresul din baschetul românesc. E mai bine şi pentru sănătatea mea. Poate oamenii se simt dezamăgiţi pentru că au avut aşteptări mari de la mine”, a spus Petricevic, care a preluat formaţia ardeleană în această vară. Conducerea echipei sibiene a precizat ulterior declaraţiei fostului antrenor că poartă deja discuţii cu un nou tehnician şi, dacă va ajunge la o înţelegere cu acesta, va fi anunţat în câteva zile. Deşi a avut o campanie importantă de achiziţii, CSU Atlassib Sibiu a înregistrat doar trei victorii în primele nouă etape şi ocupă locul 11 în clasament.

“STEJARII”, EŞEC RUŞINOS CU SUA

Echipa naţională de rugby a României a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, cu scorul de 34-3, de selecţionata Statelor Unite ale Americii, într-un meci test disputat pe stadionul Arcul de Triumf din Capitală. Pentru România a punctat Filip (o lovitură de pedeapsă). Punctele americanilor au fost reuşite de Suniula - un eseu, Wyles - două eseuri, trei transformări, o lovitură de pedeapsă, Emerick - un eseu, Ngwenya - un eseu. Pentru România au evoluat: Tamba, Turashvili, Lazăr, Raţiu, Coste, Rus, Macovei, Toniţa, Surugiu, A. Filip, Botezatu, Gal, Cazan, Lemnaru, Fercu. Partida a fost arbitrată de Leighton Hodges (Ţara Galilor) la centru, ajutat de Andrew McMenemy (Scoţia) şi Ian Davies (Ţara Galilor).

STEAUA ŞI BAIA MARE VOR JUCA FINALA CUPEI ROMÂNIEI

CSM Ştiinţa Baia Mare şi Steaua Bucureşti vor juca finala Cupei României la rugby, ediţia 2012. În semifinale, maramureşenii au învins pe Universitatea Cluj, cu 43-17, pe stadionul “Lascăr Ghineţ” din Baia Mare, iar Steaua a dispus, la Braşov, pe stadionul “Noua”, de campioana en titre şi deţinătoarea trofeului, RCM Timişoara, cu 38-33 (27-14). Finala va avea loc pe 1 decembrie, la Baia Mare.

DOROFTEI VREA CENTRE OLIMPICE LA REŞIŢA ŞI BACĂU

Noul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Leonard Doroftei, a declarat că înfiinţarea a două centre olimpice, la Reşiţa şi Bacău, dar şi a mai multor centre de excelenţă, face parte din programul pe care el şi echipa sa l-au întocmit pentru revigorarea boxului românesc. Doroftei a menţionat că printre punctele introduse în program se mai numără revizuirea statutului FRB în corelaţie cu legile din România, statutul şi regulamentul EUBC, EBU şi AIBA, acţiuni concrete într-un program regulat de promovare a boxului în şcoli, licee, universităţi, care să ducă la extinderea bazei de selecţie şi majorarea numărului de sportivi legitimaţi sau practicanţi ai boxului, precum şi întocmirea şi adoptarea unui calendar competiţional intern mult mai bogat în competiţii.

IOLANDA BALAŞ-SOTER, ÎN PANTHEONUL GLORIEI CELOR 100 DE ANI AI IAAF

Unul dintre momentele centrale ale aniversării celor 100 de ani de la crearea Federaţiei Internaţionale de Atletism (IAAF), ceremonie desfăşurată la Barcelona, a fost inaugurarea Hall of Fame (Pantheonul Gloriei), prima dintre cele 24 de personalităţi ale centenarului atletismului mondial în această prezentare fiind românca Iolanda Balaş-Soter, dublă campioană olimpică (Roma 1960 şi Tokyo 1964), deţinătoare a 14 recorduri mondiale, de două ori campioană europeană, de două ori campioană mondială universitară, de nouă ori campioană balcanică şi deţinătoare, record neegalat de nimeni, în acelaşi timp a recordurilor pe 30 de arene ale lumii, de la Bucureşti la Rio de Janeiro. În această constelaţie de staruri au fost aleşi 24 de atleţi şi atlete, iar numărul ţărilor care au reprezentanţi este de doar 14, după criterii extrem de dure, între care condiţiile de a fi obţinut cel puţin două medalii de aur la JO sau două titluri mondiale şi recordul mondial al probei. Iată membrii Hall of Fame ai atletismului, în ordinea de pe site-ul oficial al IAAF: Iolanda Balaş-Soter (România, înălţime), Fanny Blankers-Koen (Olanda, 100 m, 200 m, 80 m garduri, înălţime, pentatlon), Serghei Bubka (Ucraina, prăjină), Sebastian Coe (Marea Britanie, 800, 1.500 m), Betty Cuthbert (Australia, 100 m, 200 m, 400 m), Mildred “Babe” Didriksen (SUA, 80 m garduri, suliţă, înălţime), Emil Zatopek (Cehoslovacia, 5.000 m, 10.000 m, maraton), Jackie Joyner-Kersee (SUA, heptatlon, lungime), Alberto Juantorena (Cuba, 400 m, 800 m), Wang Junxia (China, 3.000 m, 5.000 m, 10.000 m), Kip Keino (Kenya, 1.500 m, 5.000 m, 3.000 m obstacole), Stefka Kostadinova (Bulgaria, înălţime), Carl Lewis (SUA, 100 m, 200 m, lungime), Michael Johnson (SUA, 200 m, 400 m), Edwin Moses (SUA, 400 m garduri), Paavo Nurmi (Finlanda, 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m), Dan O’Brien (SUA, decatlon), Al Oerter (SUA, disc), Jesse Owens (SUA, 100 m, 200 m, lungime), Peter Snell (Noua Zeelandă, 800 m, 1.500 m), Irena Szewinska (Polonia, 100 m, 200 m, 400 m), Abebe Bikila (Etiopia, maraton), Adhemar Da Silva (Brazilia, triplusalt), Vladimir Golubniki (Ucraina, 20 km marş).

ELENA-TEODORA CADAR A CÂŞTIGAT PROBA DE DUBLU ÎN ANTALYA

Perechea Elena-Teodora Cadar / Natalija Kostic (România / Serbia) a câştigat proba de dublu din cadrul turneului ITF din Antalya, dotat cu premii în valoare totală de 10.000 de dolari. Cadar şi Kostici au învins, în finală, cu 6-2, 6-4, cuplul Georgia Brescia / Theresa Kleinsteuber (Italia / Germania). La simplu, Laura-Ioana Andrei, cap de serie nr. 1, a disputat finala turneului, în compania sportivei sârbe Jovana Jaksic, a doua favorită.

USAIN BOLT ŞI ALLYSON FELIX, ATLEŢII ANULUI 2012

Jamaicanul Usain Bolt, triplu campion olimpic la Londra, şi sprintera americană Allyson Felix, de asemenea medaliată cu aur de trei ori la JO din acest an, au fost desemnaţi cei mai buni atleţi din 2012 de către federaţia internaţională de profil (IAAF). Bolt primeşte pentru a patra oară o astfel de distincţie, după anii 2008, 2009 şi 2011, în timp ce americanca a fost desemnată pentru prima dată atleta anului. În cadrul ceremoniei ce a avut loc sâmbătă, la Barcelona, s-au mai decernat premii pentru performanţa feminină a anului (ştafeta 4x100 m a SUA, pentru recordul mondial din finala JO de la Londra), performanţa masculină a anului (David Rudisha din Kenya, pentru recordul mondial la 800 m, stabilit în finala JO de la Londra), puterea exemplului (americanul Aries Merritt, campion olimpic la 110 m garduri cu record mondial, la finalul unui sezon pe care l-a încheiat neînvins), vedeta feminină în plină ascensiune (Anthonique Strachan din Bahamas, campioană mondială la juniori în probele de 100 şi 200 m), vedeta masculină în plină ascensiune (Keshorn Walcott din Trinidad-Tobago, campion olimpic şi mondial la juniori la aruncarea suliţei) şi pentru întreaga carieră de antrenor (jamaicanul Glen Mills, antrenorul lui Usain Bolt şi Yohan Blake).

ANDY ROBINSON A DEMISONAT DE LA CONDUCEREA TEHNICĂ A NAŢIONALEI DE RUGBY A SCOŢIEI

Antrenorul Andy Robinson a demisionat, duminică, de la conducerea tehnică a naţionalei de rugby a Scoţiei, la o zi după înfrângerea înregistrată la Aberdeen, scor 15-21, într-un meci test cu Tonga, a anunţat Federaţia Scoţiană de rugby. „A fost un privilegiu să fiu antrenorul echipei Scoţiei. Cred că las echipa într-o situaţie mai bună decât cea în care se afla când am preluat-o şi am încredere în jucători şi în antrenori pentru viitor. Am fost extrem de dezamăgit de ultimele rezultate, dar cred în capacitatea jucătorilor de a forma o echipă câştigătoare”, a declarat Robinson, fost internaţional englez, care era selecţionerul Scoţiei din iunie 2009, iar contractul său era valabil până la Cupa Mondială din 2015. Echipa Scoţiei a pierdut zece din ultimele meciuri test pe care le-a disputat. La ediţia 2012 a Turneului celor Şase Naţiuni scoţienii au ocupat ultimul loc. Sub conducerea lui Andy Robinson, Scoţia a pierdut 19 din cele 35 de partide disputate.

HECTOR CAMACHO A DECEDAT

Fostul pugilist portorican Hector Camacho a fost declarat mort, sâmbătă, după ce a fost deconectat de la aparatul ce îl menţinea artificial în viaţă, la patru zile după ce a fost împuşcat în cap. „Camacho a suferit un stop cardiac dimineaţa, nu mai puteam face nimic pentru el şi câteva minute mai târziu l-am deconectat de la aparatul de respiraţie artificială. El va fi examinat de medicul legist”, a declarat doctorul Ernesto Torres, directorul centrului medical Rio Pedras. Autorităţile portoricane pregătesc o ceremonie funerară pentru Camacho, însă unii membri ai familiei fostului sportiv vor ca înmormântarea să aibă loc la New York. Hector Camacho a fost împuşcat în cap, marţi, în apropiere de Bayamon, într-o maşină în care era pasager, şoferul murind pe loc. Focurile de armă au fost trase din alt vehicul. Poliţia locală a precizat că două persoane au fugit cu o camionetă, însă până acum nu a fost arestat niciun suspect şi nu se cunosc motivele atacului. Un purtător de cuvânt al poliţiei, Alex Diaz, a spus că într-un buzunar al şoferului ucis s-au găsit nouă pacheţele de cocaină. Camacho, campion mondial la trei categorii diferite (superpană şi uşoară WBC şi superuşoară WBO), a fost unul dintre boxerii marcanţi ai anilor ‘80. El i-a avut ca adversari pe Roberto Duran, Oscar De La Hoya, Julio Cesar Chavez, Sugar Ray Leonard, Felix Trinidad, Ray Mancini şi Greg Haugen. Născut la Bayamon, Camacho a crescut în Harlem (New York). Portoricanul, cunoscut pentru desele sale probleme cu drogurile, a fost acuzat anul trecut că şi-a lovit fiul în casa fostei sale soţii, din Florida. El a fost pus sub acuzare pentru rele tratamente aplicate minorului.

REVENIRE CU GHINION PENTRU RICKY HATTON

Boxerul englez Ricky Hatton, fost campion mondial la categoria mijlocie, a fost învins prin KO tehnic în repriza a 9-a de rusul Viaceslav Sencenko, în cursul unui meci disputat sâmbătă seară la Manchester, la finalul căruia şi-a anunţat pentru a doua oară retragerea din activitate. În vârstă de 34 ani, Hatton, care a revenit cu această ocazie în ring după trei ani şi jumătate, a declarat la finalul luptei că „totul s-a terminat” pentru el. Ultimul meci al britanicului data din mai 2009, când a fost învins categoric de filipinezul Manny Pacquiao, eşec la finalul căruia şi-a anunţat pentru prima oară retragerea. Victima unei grave depresii şi a problemelor cu drogurile şi alcoolul, Hatton a recunoscut anul trecut, într-un interviu acordat BBC, că a fost la un pas să se sinucidă. Ricky Hatton a avut o carieră perfectă, cu 43 de victorii consecutive, până în anul 2007, când a fost învins de americanul Floyd Mayweather jr, însă de atunci lucrurile s-au schimbat pentru el. Momentul de vârf al carierei sale îl reprezintă titlul mondial cucerit în 2005, în faţa australianului Kostya Tzyu. Hatton şi-a încheiat cariera cu un palmares de 43 de victorii şi trei înfrângeri.