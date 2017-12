DUEL ÎNTRE HĂNESCU ŞI SIMON LA PARIS

Jucătorul Victor Hănescu, locul 61 ATP, va juca în turul al doilea al turneului de 1.000 de puncte de la Paris cu francezul Gilles Simon, locul 20 ATP, care l-a depăşit, ieri, cu 7-5, 6-1 pe cipriotul Marcos Baghdatis, locul 32 ATP. Hănescu s-a mai întâlnit de trei ori cu Simon. Francezul s-a impus în finala de la Bucureşti, din 2007, cu 4-6, 6-3, 6-2, şi în turul al treilea al turneului de la Wimbledon, în 2009, cu 6-2, 7-5, 6-2. Hănescu a reuşit singura victorie din meciurile cu Simon tot în capitala Franţei, dar la turneul de la Roland Garros, cu 6-4, 6-4, 6-2 (2009, turul 3). Dintre cele zece titluri câştigate în carieră, Simon a cucerit trei la turneul de la Bucureşti, ultima dată la ediţia din acest an.

UNGUR, ÎN TURUL SECUND LA MONTEVIDEO

Tenismanul Adrian Ungur, locul 116 ATP şi cap de serie nr. 6, l-a învins, cu 6-3, 6-2, pe brazilianul Rogerio Dutra Silva, locul 130 ATP, în primul tur al turneului challenger de la Montevideo (Uruguay), cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. În faza următoare, românul va juca împotriva sportivului slovac Pavol Cervenak, locul 216 ATP. Prin prezenţa în manşa secundă, Ungur şi-a asigurat un cec în valoare de 860 de dolari şi 7 puncte ATP.

SORDYL, APROAPE DE A FI DEMIS DE LA REMAT ZALĂU

Polonezul Mariusz Sordyl, antrenorul echipei de volei masculin Remat Zalău, va fi schimbat de pe banca tehnică a campioanei României, în cazul în care elevii săi mai înregistrează un singur eşec în campionat, a declarat primarul municipiului Zalău, Radu Căpîlnaşiu. În actualul sezon, echipa antrenată de Sordyl are cinci înfrângeri consecutive, dintre care patru în campionat şi una în Grupa G a Ligii Campionilor. Polonezul a sosit la campioana României în vara anului trecut, reuşind eventul în sezonul 2011-2012, dar şi calificarea în grupele Champions League.

PUGILISTELE ROMÂNE VOR RATA PARTICIPAREA LA CE

Antrenorul lotului naţional de box feminin, Adrian Lăcătuş, a declarat că sportivele pe care le pregăteşte au plâns când au aflat că nu vor avea dreptul să participe la Campionatele Europene de tineret. Lăcătuş a afirmat că iniţial AIBA permisese delegaţiei României să participe la Campionatele Europene de tineret şi juniori din Polonia, dar din cauza problemelor pe care forul mondial le are cu preşedintele FR Box, Rudel Obreja, invitaţia a fost retrasă. România urma să fie reprezentată la competiţia din Polonia de un lot alcătuit din 20 de sportive.

NIKOLA KARABATIC A FOST REPRIMIT LA MONTPELLIER

Jucătorul Nikola Karabatic, anchetat pentru escrocherie în afacerea privind un presupus meci trucat din campionatul francez de handbal, a fost reinclus în lotul echipei Montpellier, în timp ce fratele său Luka a fost convocat de conducerea clubului pentru o discuţie prealabilă unei sancţiuni. „Nikola Karabatic şi Issam Tej îşi vor relua antrenamentele. Nu avem motiv să punem sub semnul întrebării declaraţiile celor doi, care ne-au spus faţă în faţă că nu au pariat. Am luat act de poziţia lor“, a declarat într-o conferinţă de presă, preşedintele Remy Levy. Un al patrulea jucător implicat în acest caz, Primoz Prost, care a recunoscut şi el că a pariat, se va întâlni cu conducerea clubului.

MECI DE FOTBAL AMERICAN PE WEMBLEY

Peste 84.000 de spectatori au asistat duminică, pe stadionul Wembley, la un meci din cadrul Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), în cursul căruia New England Patriots, care are numeroşi suporteri la Londra, a dispus cu 45-7 de St. Louis Rams. Protagonistul întâlnirii a fost Tom Brady, quarterback-ul Patrioţilor, autorul a patru pase de touchdown. Brady a disputat cu această ocazie a 50-a partidă din cariera sa în care reuşeşte cel puţin trei pase decisive. Meciul Patriots - Rams a fost al şaselea din istoria NFL găzduit de Wembley, templul fotbalului englez. New England a devenit prima echipă de fotbal american care reuşeşte să câştige două meciuri la Londra, după ce în 2009 s-a impus pe aceeaşi arenă în faţa formaţiei Tampa Bay.

VETTEL A DEZMINŢIT ZVONURILE CĂ AR FI SEMNAT CU FERRARI

Dublul campion mondial Sebastian Vettel, de la Red Bull, a dezminţit zvonurile că ar fi semnat o înţelegere cu echipa de Formula 1 Ferrari, dorind să liniştească membrii actualei sale echipe, care au văzut recente relatări de presă că pilotul german ar urma să ajungă la scuderia italiană. Zvonuri privind plecarea lui Vettel circulă inclusiv după ce Felipe Massa a semnat un contract de un an, de fapt o prelungire, cu Ferrari pentru 2013. Vettel este sub contract cu Red Bull până la sfârşitul anului 2014, dar are o clauză care îi permite să negocieze condiţiile la finele fiecărui an, pentru o nouă înţelegere. În prezent, Vettel este lider în clasamentul piloţilor, cu 240 de puncte, Alonso, de la Ferari, fiind singurul cu şanse reale să-l detroneze în lupta pentru titlu, având 227 de puncte cu trei curse înainte de final.

SCHIOAREA TINA MAZE VREA MARELE GLOB DE CRISTAL

Noul sezon al Cupei Mondiale la schi alpin a debutat sâmbătă, când la Soelden a avut loc o probă de slalom uriaş feminin. În condiţii de ceaţă, victoria i-a revenit slovenei Tina Maze, podiumul fiind completat de austriecele Kathrin Zettel şi Stefanie Koehle. Maze, 29 de ani, a precizat la finalul cursei: „Obiectivul meu este clar: vreau să fiu nr. 1, să cuceresc Marele Glob de Cristal. În 2010 am fost a patra, în 2011, a treia, iar în sezonul trecut, a doua...”. Americanca Lindsey Vonn, principala favorită la globul mare, pe care l-a cucerit de patru ori, n-a reuşit să încheie manşa secundă în această prima cursă a sezonului.

LIGETY A CÂŞTIGAT PRIMA CURSĂ DE SCHI ALPIN A SEZONULUI

Americanul Ted Ligety (28 de ani) a câştigat proba masculină de slalom uriaş desfăşurată duminică pe gheţarul natural de la Soelden (Austria), prima etapă din cadrul ediţiei 2012-2013 a Cupei Mondiale masculine la schi alpin. Ligety, care se impusese şi anul trecut la Soelden, a fost cronometrat cu timpul de 1:17,50, într-o cursă în care ninsoarea abundentă a fost în centrul atenţiei, creând reale probleme de vizibilitate schiorilor. Pe locul al doilea s-a clasat Manfred Moelgg (Italia), la 2,75 secunde faţă de învingător, iar pe 3 Marcel Hirscher (Austria), câştigător al Marelui Glob de Cristal în sezonul trecut, sosit la 3,12 secunde faţă de Ligety. Câştigătorul primei manşe, Tomas Fanara (Franţa), a avut o evoluţie mai modestă în cea de a doua parte a concursului şi a terminat pe locul 4. Etapa viitoare va avea loc în localitatea finlandeză Levi, pe 10 şi 11 noiembrie, şi va conţine o probă masculină şi una feminină de slalom.