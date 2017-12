HALEP A RATAT CALIFICAREA ÎN SFERTURI LA LINZ

Jucătoarea constănţeană de tenis Simona Halep a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Linz (Austria), dotat cu premii în valoare totală de 220.000 de dolari. Halep a cedat, în turul al doilea, cu 1-6, 1-6, în confruntarea cu Victoria Azarenka (Belarus, locul 1 WTA), principala favorită a turneului, după 54 de minute. Pentru evoluţia sa la Linz, Halep va primi 30 de puncte WTA şi un cec în valoare de 2.950 de dolari. În proba de dublu, Halep va lupta, astăzi, alături de italianca Maria Elena Camerin, pentru un loc în finală la Linz. În schimb, Irina-Camelia Begu, locul 57 WTA, ajunsă pe tabloul principal al turneului de la Linz din postura de lucky-loser s-a calificat, ieri, în sferturi. Begu a învins-o, în turul secund, cu 6-4, 7-6 (9/7), după o oră şi 52 de minute, pe Kiki Bertens (Olanda), poziţia 60 în ierarhia mondială. În sferturi, Begu o va întâlni pe Bethanie Mattek-Sands (SUA), jucătoare venită din calificări şi locul 201 WTA, care a trecut, cu 6-3, 6-3, de Carla Suarez Navarro (Spania), poziţia 35 în clasamentul mondial. Pentru calificarea în această fază a competiţiei, Begu va primi 70 de puncte WTA şi un cec în valoare de 5.340 de dolari. Tot la simplu, Monica Niculescu, locul 70 WTA, a ratat calificarea în turul al doilea al turneului de la Linz, fiind învinsă, în runda inaugurală, cu 7-5, 6-3, de Ana Ivanovic (Serbia), favorita nr. 2 şi poziţia 12 în ierarhia mondială. Pentru participarea la turneul de la Linz, Niculescu va primi un punct WTA şi un cec în valoare de 1.725 de dolari. La dublu, perechea Sorana Cîrstea / Tamira Paszek (România / Austria) a ratat, ieri, calificarea în semifinale. Cîrstea şi Paszek au fost învinse, în sferturi, cu 6-1, 6-4, după 53 de minute, de cuplul Julia Goerges / Barbora Zahlavova Strycova (Germania / Cehia), cap de serie nr. 2. Pentru performanţa reuşită la Linz, Cîrstea şi Paszek vor primi 70 de puncte în clasamentul WTA de dublu şi un cec total de 1.650 de dolari.

TECĂU, ELIMINAT ÎN TURUL SECUND LA SHANGHAI

Perechea formată din constănţeanul Horia Tecău şi suedezul Robert Lindstedt, cap de serie nr. 3, a ratat, ieri, calificarea în sferturile de finală ale probei de dublu din cadrul turneului de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 3.531.600 de dolari. Tecău şi Lindstedt au fost învinşi în turul secund, cu 6-4, 7-5, de cuplul britanic Colin Fleming / Ross Hutchins. Pentru participarea în turul al doilea, Tecău şi Lindstedt au obţinut 13.510 de dolari şi 90 de puncte ATP.

POLIVALENTA DIN CRAIOVA SE REDESCHIDE DUPĂ 19 ANI

După 19 ani, Sala Polivalentă din Craiova, victima unui incendiu de proporţii în noiembrie 1993, va fi redeschisă. „Inaugurăm Polivalenta cu o gală de K 1, aşa cum am promis în iunie. Este un eveniment sportiv important, care va asigura şi promovarea la nivel internaţional a oraşului. Gala va fi transmisă la TV pe cinci continente”, a declarat primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, care a prezentat evenimentul alături de organizatorul galelor Superkombat, Eduard Irimia. Cu o suprafaţă de 10.000 de metri pătraţi, cu tribune care pot găzdui chiar şi 5.000 de suporteri, cu mai multe săli de joc în care vor putea fi organizate simultan întreceri, cu două piste de atletism la subsol, dar şi cu ecrane 3D, noua sală din Craiova ar putea fi a doua din ţară ca mărime, după cea din Bucureşti. Superkombat Final Elimination se anunţă cel mai grandios eveniment de sporturi de contact care a avut loc vreodată în România, iar în gala din 10 noiembrie vor lupta, printre alţii, Cătălin Moroşanu, Freddy Kemayo, Raul Cătinaş şi Alexey Ignashov. „Va fi o gală impresionantă, chiar şi peste K-1 World Grand Prix Bucureşti! Avem toate condiţiile, începând de la o sală ultramodernă şi până la luptători de cel mai înalt nivel”, a precizat Irimia.

RUGBYSTUL BIZO VA JUCA ÎN SPANIA

Fundaşul campioanei RCM Timişoara, Gheorghe Bizo, va evolua în sezonul următor la echipa din liga secundă din Spania, Alcobendas Rugby. Bizo nu a mai venit să sărbătorească titlul alături de colegii săi, luni, în Piaţa Unirii din Timişoara. El a plecat imediat în Spania şi a evoluat ieri în primul meci amical al sezonului pentru noua sa echipă. Formaţia de la periferia Madridului are ca obiectiv promovarea în primul eşalon. „Am ales să plec pentru că îmi doresc o nouă provocare. E o echipă care îşi doreşte să promoveze în Divizia A şi ar mai fi ceva: am toată familia plecată în Spania”, a declarat Bizo.

ETAPA INAUGURALĂ DIN EUROLEAGUE

Astăzi sunt programate ultimele cinci partide din etapa inaugurală a celei de-a 13-a ediţii a Euroleague de baschet masculin, după următorul program - Grupa A: Real Madrid - Panathinaikos Atena; Grupa B: Montepaschi Siena - Alba Berlin; Grupa C: EA7 Emporio Armani Milan - Anadolu Efes Istanbul; Grupa D: Beşiktaş Istanbul - Partizan Belgrad şi FC Barcelona Regal - Brose Baskets Bamberg.

FEDERER, PE PRIMUL LOC ÎN CLASAMENTUL ATP PENTRU A 300-A SĂPTĂMÂNĂ

Tenismanul elveţian Roger Federer l-a învins, ieri, pe conaţionalul său Stanislas Wawrinka la turneul Masters 1000 de la Shanghai (China) şi şi-a asigurat primul loc în clasamentul ATP pentru a 300-a săptămână. Federer s-a impus în faţa lui Wawrinka, în optimile de finală, cu 4-6, 7-6 (7/4), 6-0. În vârstă de 31 de ani, Federer va juca în sferturile de finală împotriva croatului Marin Cilic. Tenismanul elveţian a devenit prima dată lider al clasamentului mondial pe 2 februarie 2004.

ARMSTRONG A PUS LA PUNCT CEL MAI SOFISTICAT SISTEM DE DOPAJ

Agenţia americană antidoping (USADA) a anunţat că va da publicităţii dosarul cu peste 1.000 de pagini realizat în cazul Lance Armstrong, dosar care conţine probe evidente şi mărturiile depuse de 15 foşti coechipieri ai rutierului american ce dovedesc cel mai sofisticat sistem de dopaj cunoscut până acum. „Probele includ documente de plată, email-uri, date ştiinţifice şi rezultatele unor teste de laborator care dovedesc folosirea, deţinerea şi distribuirea de substanţe pentru îmbunătăţirea performanţelor de către Lance Armstrong, confirmând adevărul trist despre activităţile ilegale ale US Postal, echipă ce a primit fonduri de zeci de milioane de dolari de la contribuabili. Toate reprezintă o dovadă concludentă şi de netăgăduit care aduce în premieră la lumina zilei această conspiraţie de dopaj susţinută şi înalt profesionalizată”, a anunţat preşedintele USDA, Travis T. Tygart. Dosarul conţine mărturiile a 26 de persoane, dintre care 15 ciclişti care au cunoscut activităţile de dopaj din sânul US Postal. Printre foştii colegi ai lui Armstrong care au depus mărturie se numără George Hincapie, Floyd Landis şi Tyler Hamilton.

ŞASE FOŞTI COECHIPIERI AI LUI ARMSTRONG, SUSPENDAŢI CÂTE ŞASE LUNI

Şase foşti coechipieri ai ciclistului american Lance Armstrong, Levi Leipheimer, Christian Vande Velde, David Zabriskie, Tom Danielson, George Hincapie şi Michael Barry, au fost suspendaţi câte şase luni pentru dopaj de Agenţia Americană Antidoping (USADA). Levi Leipheimer (Omega Pharma-Quickstep), Christian Vande Velde (Garmin-Sharp), David Zabriskie (Garmin-Sharp), Tom Danielson (Garmin-Sharp), George Hincapie (BMC) şi Michael Barry (Sky) au făcut parte din plutonul ciclist în 2012 şi au fost suspendaţi după ce au recunoscut că s-au dopat. Suspendările celor şase au intrat în vigoare cu data de 1 septembrie 2012, cu excepţia celei a lui Barry, care a început la 10 septembrie 2012.

DUPĂ 15 ANI ÎN NBA, MCGRADY VA EVOLUA ÎN CHINA

Starul baschetului american Tracy McGrady va evolua în acest sezon în China, la echipa Qingdao DoubleStar Eagles, devenind astfel ultima vedetă străină care soseşte în cea mai populată ţară din lume, în încercarea de a-şi relansa cariera aflată spre sfârşit. „Există momente în viaţă în care un nou drum se prezintă, iar acest moment a venit acum pentru mine”, a anunţat jucătorul de 33 de ani. McGrady, 2,03 m înălţime, a cunoscut o carieră fructuoasă în NBA, mai ales prin cele 7 participări în All-Star Game şi cele două titluri de cel mai bun jucător din campionatul nord-american, obţinute în 2003 şi 2004, în tricoul lui Orlando Magic. Dar după ce a părăsit Atlanta Hawks, la care ajunsese ca jucător liber în decembrie anul trecut, nu a reuşit să mai obţină vreun contract, nici la San Antonio Spurs, nici la New York Knicks. Qingdao este un oraş de aproape 9 milioane de locuitori situat în provincia Shandong, din estul ţării, echipa de aici încheind campionatul trecut pe locul 8.

SCHIORUL BODE MILLER RATEAZĂ STARTUL CUPEI MONDIALE

Schiorul american Bode Miller, insuficient refăcut după o operaţie la genunchi, nu va lua startul în proba de slalom uriaş de la Solden (Austria), etapa inaugurală a Cupei Mondiale de schi alpin, ce va avea loc pe 28 octombrie. Miller, care se reface treptat după operaţia efectuată în luna martie, speră să revină în competiţie cu ocazia concursului de coborâre de la Lake Louise, programat pe 24 noiembrie, şi la super-uriaşul de a doua zi. Schiorul american, care împlineşte astăzi 35 de ani, a cucerit cinci medalii la Jocurile Olimpice, câştigând 33 de curse în Cupa Mondială de schi alpin.

MONISHA KALTENBORN, PRIMA FEMEIE CARE CONDUCE O ECHIPĂ DE FORMULA 1

Peter Sauber, fondatorul Sauber F1 în urmă cu 20 de ani, a desemnat-o oficial, ieri, la conducerea echipei pe austriaca de origine indiană Monisha Kaltenborn, care devine astfel prima femeie aflată în funcţia de “team principal” în Formula 1. Omul de afaceri elveţian va împlini, duminică, 70 de ani şi a afirmat de mai multe ori în ultima perioadă că nu doreşte să mai stea pe zidul boxelor la această vârstă. Absent de la Suzuka, unde duminică a avut loc Marele Premiu al Japoniei, Sauber a venit la Yeongam pentru a-i transfera oficial ştafeta lui Kaltenborn, 41 de ani, care a primit la finalul anului 2011 şi un pachet de acţiuni al echipei. Petre Sauber rămâne în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie al grupului ce-i poartă numele, cu sediul la Hinwil (Elveţia) şi şeful “operaţiunilor strategice”, se arată într-un comunicat al Sauber F1. El a fost unul dintre primii patroni din automobilism care i-au oferit septuplului campion mondial de Formula 1 Michael Schumacher posibilitatea de a concura, în cursele de anduranţă. „Decizia era luată de multă vreme, dar nu stabilisem data. Acum, este un moment bun pentru că au fost mai multe curse la care nu am participat, printre care şi MP Japoniei, unde echipa a înregistrat o excelentă performanţă (n.r. - locul 3, ocupat de Kamui Kobayashi). Nu am niciun dubiu că Monisha are toate calităţile necesare pentru a deveni un «team principal» remarcabil”, a explicat Sauber. „Sunt conştientă de responsabilitatea care îmi revine. Suntem a patra echipă ca vechime în Formula 1 (n.r. - după Ferrari, McLaren şi Williams) şi faptul că am reuşit să supravieţuim într-un mediu atât de dificil este formidabil. Mi-am fixat un ţel foarte înalt şi sunt convinsă că pot face să avanseze această echipă, aşa cum doreşte Peter Sauber”, a declarat Kaltenborn. După 15 etape, echipa Sauber, formată din mexicanul Sergio Perez şi japonezul Kamui Kobayashi, ocupă locul 6 în clasamentul constructorilor. Duminică, la Yeongam, are loc Marele Premiu de Formula 1 al Coreei de Sud.