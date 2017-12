PROGRAMUL SPORTIVILOR ROMÂNI LA JO

Programul sportivilor români care vor concura, luni, la Jocurile Olimpice de la Londra, se prezintă astfel - ora 11.00, TIR SPORTIV (The Royal Artillery Barracks) - 10 m aer comprimat (masculin), calificări - finala (ora 14.15): Alin Moldoveanu; ora 11.30, CANOTAJ (Eton Dorney) - dublu rame - recalificări: Nicoleta Albu, Georgeta Andrunache; JUDO (ExCeL - North Arena 2) - feminin - calificări - semifinale (ora 16.00) - finala (ora 18.00): Corina Căprioriu (57 kg); ora 12.00, ÎNOT (Olympic Park - Aquatics Centre) - 200 m liber (feminin), calificări - semifinala (ora 21.30): Camelia Potec; TENIS DE MASĂ (ExCeL - North Arena 1) - simplu masculin - turul 3: Adrian Crişan; ora 12.30, SCRIMĂ (ExCeL - South Arena 1) - spadă individual (feminin), calificări - semifinale (ora 20.00) - finala (ora 21.40): Ana Maria Brânză, Anca Măroiu, Simona Cristina Gherman; ÎNOT (Olympic Park - Aquatics Centre) - 200 m fluture (masculin), calificări - semifinala (ora 22.31): Alexandru Coci; CANOTAJ (Eton Dorney) - patru rame fără cârmaci (masculin) - calificări: Marius Vasile Cozmiuc, Alexandru George Palamariu, Cristi Ilie Pîrghie, Florin Curuea; ora 13.30, TENIS (Wimbledon) - turul 2 (simplu, feminin + masculin; dublu feminin + masculin): Irina Begu, Simona Halep / Sorana Cîrstea, Horia Tecău / Adrian Ungur; ora 17.30, TENIS DE MASĂ (ExCeL - North Arena 1) - simplu feminin - turul 4: Eliza Samara; ora 18.30, ora 21.00, HALTERE (ExCeL - North Arena 3) - finala - 62 kg: Florin Croitoru; TENIS DE MASĂ (ExCeL - North Arena 1): simplu masculin - turul 4: Adrian Crişan. Orele de start sunt cele ale României.

GIMNASTELE TRICOLORE, ÎN FINALA OLIMPICĂ

Echipa feminină de gimnastică a României s-a calificat în finală olimpică, după ce a încheiat, aseară, concursul de calificare, pe locul 4. România nu a reuşit un concurs prea bun la sol şi, mai ales la paralele, dar a mai recuperat la sărituri şi bârnă, iar cu un total de 176.264 puncte, s-a clasat pe locul 4, obţinând calificarea în finala programată pe 31 iulie, de la ora 18.30. Cele opt echipe calificate în finală sunt: SUA 181.863p, Rusia 180.429p, China 176.637p, România 176.264p, Marea Britanie 170.656p, Japonia 170.196p, Italia 168.397p şi Canada 167.696p. La individual, gimnastele noastre s-au calificat în patru finale - la individual-compus (se califică primele 24): Larisa Iordache - locul 9 (57.800 puncte) şi Sandra Izbaşa - locul 11 (57.532p); la sol: Sandra Izbaşa - locul 2 (15.066p) şi Cătălina Ponor - locul 7 (14.600p); la bârnă: Cătălina Ponor - locul 7 (15.033p) şi Diana Bulimar - locul 8 (14.866p); la sărituri: Sandra Izbaşa - locul 2 (15.316p). Finalele sunt programate astfel: individual-compus (2 august, ora 18.30), sărituri (5 august, ora 16.00), paralele (6 august, ora 16.00), bârnă şi sol (7 august, ora 16.00).

KOCZI, PREZENT ÎN TREI FINALE LA GIMNASTICĂ MASCULINĂ

Gimnastul român Flavius Koczi s-a calificat în finale la sol şi sărituri, după concursul de calificări, desfăşurat sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Londra. Tricolorul a avut o medie de 15.949p la sărituri (locul 6), iar la sol a fost notat cu 15.666p (locul 3). Primii opt sportivi la fiecare aparat au obţinut calificarea în finale. Koczi a prins şi finala la individual compus, de pe poziţia a 22-a, cu un punctaj total de 85.865p. Iniţial, gimnastul român se afla la finalul concursului de calificări pe locul 25, în afara listei oficiale de 24 de calificaţi în finală, dar trei gimnaşti (germanul Philipp Boy, ucrainianul Oleg Stepko şi niponul Kazuhito Tanaka), au pierdut dreptul de a participa întrucât doi coechipieri au fost mai bine clasaţi. Potrivit regulamentului, doar doi sportivi din fiecare naţiune pot evolua în finală la individual-compus. Din păcate, România nu a prins finala în întrecerea pe echipe, încheind calificările pe locul 10. Finala pe echipe va avea loc azi, pe 1 august cea la individual-compus, urmată de finalele pe aparate, pe 5 august (sol, cal cu mânere), pe 6 august (sărituri, inele) şi pe 7 august (paralele, bară fixă).

POLOIŞTII ROMÂNI, VICTORIE CATEGORICĂ

Naţionala de polo a României a debutat, aseară, cu o victorie categorică la Jocurile Olimpice de la Londra, chiar în faţa echipei gazdă, Marea Britanie, scor 13-4 (2-1, 4-0, 3-2, 4-1). Au marcat pentru România: Diaconu 4 goluri, Negrean şi C. Radu - câte 2g, Matei, Georgescu, Goanţă, Iosep şi Ghiban - câte un gol. Tricolorii vor mai înfrunta în Grupa B vicecampioana olimpică SUA, campioana olimpică Ungaria, câştigătoarea Ligii Mondiale Serbia şi vicecampioana europeană Muntenegru. În următorul meci, jucătorii antrenaţi de Kovacs Istvan vor înfrunta, marţi, de la ora 21.40, SUA. După disputarea meciurilor din grupe, primele patru clasate se vor califica în sferturile de finală. Naţionala de polo a României a participat ultima dată la JO din 1996, de la Atlanta, unde s-a clasat pe locul 9, aceasta fiind a noua participare din istorie. Cea mai bună performanţă tricoloră la nivel olimpic este locul 4 obţinut, la JO din 1976, de la Montreal.

START MEDIOCRU PENTRU ECHIPAJELE DE CANOTAJ

Ambele echipaje feminine de canotaj care au concurat în weekend la Londra au ratat calificarea directă în finalele respective. Echipajul de dublu rame, format din Viorica Susanu şi Georgeta Andrunache (campioanele olimpice en-titre), s-a clasat pe locul 3, după Marea Britanie şi SUA, care au obţinut calificarea directă în finală. Româncele vor concura astăzi în recalificări. Echipajul feminin de 8+1, alcătuit din Cristina Grigoraş, Nicoleta Albu, Eniko Mironcic, Camelia Lupaşcu, Roxana Cogianu, Adelina Cojocariu, Ioana Rotaru, Irina Dorneanu şi Talida-Teodora Gîdoiu, au ocupat locul 3 în serie, după Canada, calificată direct în finală, şi Olanda. România va intra mâine în recalificări.

LUCIA MIHALACHE A RATAT FINALA LA SKEET

Trăgătoarea română Lucia Mihalache a ratat finala probei feminine de skeet (talere aruncate din turn), în concursul de tir sportiv de la JO 2012, după ce s-a clasat ieri pe locul 12 în calificări, cu 65 de puncte. Mihalache ocupa locul 5 după prima manşă, dar apoi nu a mai reuşit aceeaşi prestaţie şi a coborât în clasament, nereuşind să se claseze între primele şase, care au disputat finala. În calificări, Kimberly Rhode a reuşit un nou record olimpic, cu 74 de focuri, vechea performanţă (72) fiind deţinută de Chiara Cainero (Italia), din urmă cu patru ani. Rhode a devenit primul sportiv american care cucereşte cinci medalii olimpice consecutive la o disciplină individuală. Ea a câştigat de două ori proba de dublu trap, în 1996 şi 2004, argintul la skeet în 2008 şi bronzul la dublu trap în 2000.

NECHITA A ABANDONAT ÎN CURSA OLIMPICĂ DE CICLISM PE ŞOSEA

Singurul reprezentant al României în probele de ciclism de la JO, Andrei Nechita, a abandonat cu 70 de km înainte de finalul cursei pe şosea, desfăşurată sâmbătă, pe distanţa a 249 km. Nechita a trecut de primele şase puncte de control ale traseului, când ocupa locul 124, însă la următoarele două, dar şi la final nu a mai ajuns. Ciclistul tricolor a declarat că a fost nevoit să renunţe deoarece nu a făcut faţă ritmului impus de ceilalţi rutieri. „A fost o experienţă frumoasă să fiu între atâţia mari campioni. Eu am încercat să dau tot ce am avut mai bun din mine, dar nu am reuşit să rezist unui tempo atât de ridicat”, a spus Nechita Medalia de aur a fost câştigată de Alexandr Vinokurov (Kazahstan, 38 de ani), cronometrat cu timpul de cinci ore, 45 de minute şi 57 de secunde, care l-a învins la sprint pe rutierul columbian Rigoberto Uran Uran, în timp ce medalia de bronz a fost cucerită de norvegianul Alexander Kristoff, care a sosit la opt secunde de primii doi clasaţi. Vinokurov a obţinut a doua medalie olimpică din carieră, în 2000, la Jocurile Olimpice de la Sydney, cucerind argintul. În proba feminină, desfăşurată, ieri, pe o distanţă de 140 km, s-a impus sportiva olandeză Marianne Vos, urmată de britanica Elizabeth Armitstead şi de rusoaica Olga Zabelinskaya. Armitstead a câştigat prima medalie britanică la JO. În vârstă de 25 de ani, Marianne Vos are în palmares opt titluri mondiale şi unul olimpic, la Beijing.

SPORTIVA CHINEZĂ YI SILING, PRIMA CAMPIOANĂ OLIMPICĂ LA LONDRA

Sportiva chineză Yi Siling a câştigat prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Londra, din cele 302 ce vor fi acordate, după ce s-a impus, sâmbătă, în proba de carabina 10 m în concursul de tir. Yi Silin, în vârstă de 23 de ani, a fost urmată de poloneza Sylwia Bogacka şi de compatrioata sa, Yu Dan.

REZULTATE DIN TURNEUL OLIMPIC DE VOLEI FEMININ

Rezultatele înregistrate în primele partide susţinute în cadrul turneului olimpic de volei feminin de la Londra - Grupa A: Japonia - Algeria 3:0 (25:15, 25:14, 25:7), Rusia - Marea Britanie 3:0 (25:19, 25:10, 25:16) şi Italia - Republica Dominicană 3:1 (25:17, 23:25, 25:19, 25:15); Grupa B: China - Serbia 3:1 (16:25, 25:18, 25:13, 25:12), SUA - Coreea de Sud 3:1 (25:19, 25:17, 20:25, 25:21) şi Brazilia - Turcia 3:2 (25:18, 23:25, 25:19, 25:27, 15:12).

UN BĂRBAT A FOST ARESTAT ÎN TIMPUL PROBELOR DE TIR

Poliţia londoneză a anunţat că a arestat un bărbat în vârstă de 25 de ani, ca urmare a unui incident ce a avut loc, ieri, în timpul probelor de tir de la Jocurile Olimpice. “Un bărbat de 25 de ani a fost arestat sub suspiciunea de lovire sau alte violenţe, la cazarma Artileriei Regale. El este în prezent în arest, la o secţie de poliţie din sudul Londrei”, a declarat o reprezentantă a poliţiei, fără să facă alte precizări. Probele de tir din cadrul Jocurilor Olimpice se desfăşoară în cazarma Artileriei Regale, aflată în estul Londrei.

UN HALTEROFIL ALBANEZ, EXCLUS DE LA JO PENTRU DOPAJ

Halterofilul albanez Hysen Pulaku a fost exclus de la Jocurile Olimpice de la Londra, după ce a fost depistat pozitiv cu un steroid. Sportivul în vârstă de 20 de ani a fost depistat pozitiv pe 23 iulie, cu stanozolol, precizează Comitetul Olimpic Internaţional (CIO). El este primul sportiv sancţionat de comisia disciplinară a CIO de la Londra.

O GIMNASTA UZBECĂ, SUSPENDATĂ PROVIZORIU PENTRU DOPAJ

Gimnasta uzbecă Luiza Galiulina a fost suspendată provizoriu după ce a fost depistată pozitiv cu furosemid, a anunţat, ieri, la Londra, Comitetul Internaţional Olimpic. Luiza Galiulina a fost depistată pozitiv după un control efectuat la 25 iulie, cu trei zile înainte de debutul competiţiei de gimnastică. “După ce vom primi rezultatele analizei B, Comisia de Disciplină va da o decizie definitivă”, a precizat CIO.

SAINT KITTS&NEVIS A EXCLUS O ATLETĂ PENTRU DOPAJ

Federaţia de Atletism din Saint Kitts&Nevis a anunţat ieri, excluderea din delegaţia olimpică a sportivei Tameka Williams pentru dopaj. „Comitetul Olimpic din Saint Kitts&Nevis a exclus-o pe atleta Tameka Williams din echipa olimpică, începând de sâmbătă, 28 iulie. Sportiva a părăsit satul olimpic şi s-a întors în Saint Kitts. În timpul unei discuţii cu staful tehnic, Williams a recunoscut că a folosit o substanţă interzisă”, a anunţat federaţia de atletism. Tameka Williams, în vârstă de 22 de ani, este specialistă în probele de 100 m şi 200 m. Delegaţia Saint Kitts&Nevis a venit la Londra cu şapte sportivi, toţi la atletism.

KOHLSCHREIBER S-A RETRAS DE LA JO DIN CAUZA UNEI ACCIDENTĂRI

Tenismanul german Philipp Kohlschreiber a declarat forfait pentru turneul de tenis de la Jocurile Olimpice de la Londra şi a fost înlocuit cu indianul Vishnu Vardhan, au anunţat organizatorii ieri. Kohlschreiber s-a accidentat la un picior la turneul ATP de la Kitzbühel (Austria) unde a jucat şi a pierdut finala. “Toată săptămâna am avut această durere la picior şi aceasta s-a accentuat la finală. Mi-ar fi plăcut să joc la turneul olimpic, dar medicii mi-au spus că nu are rost să vin”, a declarat germanul. Înlocuitorul său, Vardhan, este numărul 302 mondial.

O NECUNOSCUTĂ A DEFILAT ALĂTURI DE PORTDRAPELUL INDIEI!

India a depus o plângere la organizatorii Jocurilor Olimpice de la Londra, după ce o femeie necunoscută a defilat alături de portdrapelul delegaţiei, la ceremonia de deschidere, în faţa a milioane de telespectatori. Tânăra, îmbrăcată cu o cămaşă roşie şi pantaloni verzi, mergea vineri seară pe lângă portdrapelul Sushil Kumar, sportivii din delegaţie purtând costume, iar sportivele fiind îmbrăcate în sari de culoare galbenă. „Nu ştim cum a primit autorizaţia de a intra şi este păcat că a defilat alături de sportivii noştri. Am devenit ridicoli în faţa întregii lumi. Delegaţia indiană a apărut mai puţin de zece secunde la TV şi această femeie a captat atenţia”, a declarat şeful delegaţiei indiene, Muralidharan Raja. India a trimis 81 de sportivi la JO de la Londra. Ieri, organizatorii au explicat că intrusa era o „voluntară puţin cam entuziasmată”, care nu avea ce să caute acolo, în acel moment...

UN BĂRBAT A FOST ARESTAT ÎN TIMPUL PROBELOR DE TIR

Poliţia londoneză a anunţat că a arestat un bărbat în vârstă de 25 de ani, ca urmare a unui incident care a avut loc, ieri, în timpul probelor de tir de la Jocurile Olimpice. „Un bărbat de 25 de ani a fost arestat sub suspiciunea de lovire sau alte violenţe, la cazarma Artileriei Regale. El este în prezent în arest, la o secţie de poliţie din sudul Londrei”, a declarat o reprezentantă a poliţiei, fără să facă alte precizări. Probele de tir din cadrul JO se desfăşoară în cazarma Artileriei Regale, aflată în estul Londrei.

FLACĂRA OLIMPICĂ VA STA APRINSĂ ÎN STADIONUL OLIMPIC

Flacăra Jocurilor Olimpice de la Londra va rămâne aprinsă în una din tribunele Stadionului Olimpic de la Londra, pe o platformă, a anunţat, sâmbătă, creatorul vasului în care a fost aprinsă flacăra olimpică. „Vasul va fi pus în locul unde se afla clopotul la ceremonia de deschidere”, a declarat Thomas Heatherwick. Vasul în care a fost aprinsă flacăra olimpică se afla, sâmbătă, tot în centrul terenului Stadionului Olimpic.

CEREMONIA DE DESCHIDERE A JOCURILOR OLIMPICE, ÎN CIFRE

Principalele cifre ale ceremoniei de deschidere ale Jocurilor Olimpice de vară de la Londra, desfăşurată vineri noapte - 23 de tone, greutatea clopotului olimpic aflat la stadion; 34 de metri, înălţimea la care au fost suspendate cercurile olimpice deasupra stadionului; 40, numărul oilor care s-au aflat pe gazon în prima parte a spectacolului; 120, numărul de bătăi pe minut la muzica de la defilarea sportivilor, pentru a-i încuraja să meargă mai repede; 500 de difuzoare instalate la stadion; 600 de dansatori aparţinând Serviciului Britanic de Sănătate, National Health Service; 965 de toboşari; 15.000 de metri pătraţi de scenă, echivalentul a 12 piscine olimpice; 15.000, numărul de voluntari implicaţi în ceremonia de deschidere; 34.570 de nasturi cusuţi la costume; 40.000 sticle de plastic reciclate şi 10.000 de saci de plastic s-au folosit pentru realizarea costumelor.