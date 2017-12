BOCA JUNIORS, ELIMINATĂ DIN CUPA ROMÂNIEI LA MINIFOTBAL

Boca Juniors, echipa care a reprezentat judeţul Constanţa în Cupa României la minifotbal, competiţie care s-a încheiat ieri la Iaşi, nu a reuşit să depăşească faza grupelor. Sâmbătă, în ultimul meci din Grupa H, Boca Juniors a pierdut cu 2-3 în faţa echipei FC Coriolan Bacău. „Boca a condus cu 2-0, apoi a avut mai multe ratări din poziţie de unu la unu cu portarul. Puteam lejer să conducem cu 4 sau 5 la 0, dar... ăsta e fotbalul, până la urmă am pierdut”, a declarat Tudor Miron, organizatorul Cupei Friends, care a însoţit echipa constănţeană la Iaşi. Pentru Boca au înscris Ionuţ Treznea şi Constantin Turtoi. În ultimul meci din grupă: Auto Driver Iaşi - Alfa Team Cristur Deva 2-1. Clasament Grupa H: 1. Bacău 8p, 2. Deva 4p, 3. Iaşi 4p, 4. Boca Juniors 3p. Cupa României la minifotbal a fost câştigată de echipa Juventus Sibiu, care în finală a învins, cu 1-0, formaţia Autoland Hossu Zalău.

STEAUA A ÎNVINS PE LOKOMOTIV PLOVDIV

Steaua Bucureşti a învins, sâmbătă seară, cu 4-0 (Rocha 30, Martinovic 32, Pintilii 63-pen., Fl. Costea 72), echipa bulgară Lokomotiv Plovdiv, într-un meci din cadrul stagiului de pregătire din Austria. Steaua a început jocul în următoarea formulă: Tătăruşanu - Pârvulescu, Martinovic, Dumitraş, Lupu - Filip, Bourceanu - Năstăsie, Rusescu, Mihai Costea - Rocha. La pauză, tehnicianul Laurenţiu Reghecampf a schimbat întreaga echipă, astfel că pentru gruparea bucureşteană au evoluat: Stanca - Georgievski, Gardoş, Chiricheş, Latovlevici - Chipciu, Pintilii, Bălan, Tănase - Florin Costea, Nikolici. Steaua are programat următorul amical miercuri, cu campioana Austriei, Red Bull Salzburg.

DINAMO A PIERDUT LA SCOR DE FORFAIT

Dinamo Bucureşti a fost învinsă, sâmbătă, la Bischofshofen, cu 3-0 (Obster 11, Jukici 38, 44), de formaţia austriacă de liga a doua SV Grodig, într-u meci amical din cadrul stagiului de pregătire din Austria. Dinamo a început jocul în următoarea formulă: Bălgradean - Homei, Mureşan, Luchin, Pulhac - Curtean, Issa Ba, Selagea - Cosmin Matei, Ţucudean, Alexe; au mai evoluat: Strătilă, Stănescu, Filip. Ieri, Dinamo a remizat, scor 1-1 (M. Alexe 19 / Laborde 69), cu echipa Anorthosis Famagusta, antrenată de Roni Levi şi la care evoluează Dan Alexa. Într-un al meci amical disputat în Austria, FC Vaslui a terminat la egalitate, scor 2-2, cu Sparta Praga. Pentru FC Vaslui au marcat Antal (min. 7) şi Reis (min. 12). Au evoluat pentru FC Vaslui (antrenor Augusto Inacio): Straton - Milanov, Varela, Constantin, Sălăgeanu - Antal, Sânmărtean, N’Doye, Caue - Reis, Welsey; au mai jucat: Stanciu şi Jumisse.

MUTU, DORIT DE FC SION

Atacantul echipei Cesena, Adrian Mutu, este dorit de clubul elveţian FC Sion, dar el ar prefera să rămână în Italia. „Ambiţiosul club elveţian, după ce a dat o lovitură cu Gattuso, ar încerca să îl aducă şi pe fotbalistul român, după ratarea plecării la Genoa. Mutu mai are contract cu bianconerii până la jumătatea anului 2013 şi ar prefera să rămână în Italia. De aceea contactele dintre Genoa şi Cesena s-ar putea relua curând”, notează site-ul italian tuttomercatoweb.com. Presa italiană informează că Mutu se gândeşte să se retragă şi să locuiască în Romagna, el intenţionând să cumpere o casă în Cesena, de unde să-şi coordoneze o parte a afacerilor sale din afara fotbalului.

ADRIAN STOIAN, TRANSFERAT DEFINITIV LA AS ROMA

Mijlocaşul echipei AS Bari, Adrian Stoian, a fost transferat definitiv la formaţia AS Roma în schimbul a aproximativ 1.200.000 de euro, a declarat, sâmbătă, directorul sportiv al grupării din Serie B, Guido Angelozzi, informează site-ul seriebnews.com. „Stoian a fost prioritatea noastră în campania de transferuri. Ne vom întâlni cu oficialii Romei la începutul săptămânii viitoare pentru a semna actele”, a spus Angelozzi. Conform sursei citate, Roma ar putea să-l împrumute din nou pe Stoian la Bari. De asemenea, şi două cluburi din Serie A, Chievo Verona şi Cagliari, sunt interesate de aducerea sub formă de împrumut a internaţionalului român de tineret. Adrian Stoian, în vârstă de 21 de ani, a jucat în sezonul trecut sub formă de împrumut la Bari de la AS Roma. El a evoluat în 29 de meciuri şi a înscris cinci goluri. În urmă cu zece zile, Bari a anunţat că a cumpărat şi cealaltă jumătate din drepturile federative ale mijlocaşului Adrian Stoian, care erau deţinute de formaţia AS Roma.

LUCIO PLEACĂ DE LA INTER

Clubul Internazionale Milano a anunţat că la liga italiană de fotbal au fost depuse actele privind rezilierea de comun acord a contractului cu fundaşul brazilian Lucio. Acesta avea contract cu Inter până la 30 iunie 2014. Brazilianul a jucat pentru echipa milaneză în 136 meciuri şi a înscris cinci goluri, în perioada 2009-2012. El a câştigat cu Inter o dată campionatul Italiei, de două ori Cupa Italiei, o dată Supercupa Italiei şi Liga Campionilor în 2010. Conform Corriere dello Sport, Lucio este dorit de Juventus Torino, care îi oferă un salariu de 2,5 milioane de euro pe an.

PSG A BĂTUT PALMA CU LAVEZZI

Ezequiel Lavezzi este primul jucător achiziţionat de Paris Saint-Germain în această vară. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani a sosit duminică dimineaţă pe aeroportul Roissy, iar astăzi va efectua vizita medicală. Atacantul argentinian, care va semna un contract pe patru ani, a fost cumpărat de PSG de la Napoli, unde juca din 2007, pentru circa 30 de milioane de euro. Parizienii au câştigat un adevărat ”război” cu Manchester City şi Chelsea Londra, echipe care îşi doreau şi ele serviciile jucătorului sud-american.

SEEDORF A SEMNAT UN CONTRACT CU BOTAFOGO

Mijlocaşul olandez Clarence Seedorf, care nu şi-a prelungit înţelegerea cu AC Milan, a semnat, ieri, un contract pe două sezoane cu formaţia Botafogo, a anunţat clubul brazilian. „Data prezentării oficiale va fi anunţată ulterior. Achiziţionarea lui Seedorf înseamnă cel mai important transfer al unui jucător străin pentru un club brazilian”, se arată pe site-ul oficial al grupării din Rio de Janeiro. În vârstă de 36 de ani, Seedorf a părăsit clubul AC Milan după zece ani. Olandezul a câştigat în cariera sa de patru ori Liga Campionilor (1995 cu Ajax Amsterdam, 1998 cu Real Madrid, 2003 şi 2007 cu AC Milan). Fostul internaţional olandez, născut în Surinam, este căsătorit cu o braziliancă şi are un apartament într-un cartier de lux din Rio de Janeiro.

MARESCA A RĂMAS LA MALAGA

Mijlocaşul italian Enzo Maresca, în vârstă de 32 de ani, şi-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu formaţia Malaga, a anunţat presa spaniolă. Contractul precedent al lui Maresca a expirat în această vară. Enzo Maresca joacă la Malaga din 2010.

ÎMPRUMUTUL DE JUCĂTORI ÎNTRE CLUBURI DIN ACELAŞI EŞALON, INTERZIS ÎN PORTUGALIA

Liga Portugheză de Fotbal (LPFP) a aprobat, în cadrul unei Adunări Generale Extraodinare, o regulă conform căreia sunt interzise, din sezonul ce urmează, împrumuturile jucătorilor între cluburi din acelaşi eşalon. Această nouă măsură a fost anunţată de preşedintele clubului Nacional Madeira, Rui Alves. Conform acestuia, 19 cluburi au votat pentru un nou regulament competiţional al campionatelor profesioniste, nouă au fost împotrivă şi unul s-a abţinut, astfel că regulamentul a fost aprobat. Liga portugheză încă nu a confirmat această schimbare pe site-ul oficial.