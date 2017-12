CUPA ROMÂNIEI LA FOTBAL, FAZA PE JUDEŢ

Astăzi, de la ora 18.00, vor avea loc partidele contând pentru sferturile de finală ale Cupei României la fotbal, ediţia 2012-2013, faza pe judeţul Constanţa. Iată programul acestora: Gloria II Albeşti Cotu Văii - Viitorul Pecineaga; Steaua Speranţei Siliştea - CS Cernavodă; CFR Constanţa - Perla Murfatlar; Sparta Techirghiol - CS Mihail Kogălniceanu.

HEAT A PRELUAT CONDUCEREA ÎN FINALA NBA

Heat a câştigat partida a treia a finalei NBA, prima din Florida şi a preluat conducerea: Miami Heat - Oklahoma City Thunder 91-85 (2-1 la general). Un scor precum cel de anul trecut, când Heat conducea pe Mavs cu 2-1, pentru ca apoi să piardă finala cu 2-4! Meciul al treilea a fost echilibrat, cele două echipe alternând la conducere până spre final. Soarta partidei s-a decis la scorul de 86-85, cu 1:30 înainte de final, atunci când gazdele au forţat şi au obţinut victoria. James a reuşit 29p şi 14 recuperări, Wade 25p, 7 recuperări şi 7 pase decisive, iar Bosh 10p şi 11 recuperări - vedetele lui Heat contribuind decisiv la victoria de duminică noaptea. De la oaspeţi Durant a avut o nouă zi mai puţin reuşită, înscriind doar 25p, iar Westbrook doar 19p. Meciul al patrulea al finalei NBA se joacă în această noapte tot la Miami.

FIBA, 80 DE ANI DE EXISTENŢĂ

Federaţia Internaţională de Baschet, care în 1932 a fost alcătuită cu opt ţări semnate şi are acum 213 membri afiliaţi, a împlinit, ieri, 80 de ani de existenţă. În cei 80 de ani de existenţă s-au organizat 16 ediţii ale Campionatului Mondial, atât la masculin cât şi la feminin, precum şi 17 ediţii ale Jocurilor Olimpice în care a fost inclusă disciplina baschet. Cel mai important moment al existenţei baschetului la nivel global datează din anul 1992, atunci când la Jocurile Olimpice de la Barcelona, pentru prima dată în istoria sportului cu mingea la coş, jucătorii profesionişti din NBA au participat la întrecerea olimpică.

PLÂNGERE PENALĂ ÎMPOTRIVA LUI NALBANDIAN

Poliţia britanică a deschis o anchetă după ce a fost depusă o plângere pentru agresiune împotriva tenismenului argentinian David Nalbandian, care a rănit, duminică, un arbitru de linie după ce a lovit cu piciorul scaunul în care stătea acesta, la finala turneului de la Queen’s. „Am fost informaţi despre un incident petrecut la Aegon Championships în 17 iunie. O plângere a fost depusă şi poliţia a deschis o anchetă”, a anunţat Scotland Yard, ieri, într-un comunicat. Nalbandian şi-a pierdut cumpătul după ce nu şi-a fructificat serviciul în setul al doilea. El a lovit puternic cu piciorul un panou publicitar aflat pe gazon în jurul scaunului arbitrului de la linia de fund a terenului. Arbitrul a recepţionat panoul în gleznă şi a părăsit terenul cu o plagă însângerată în zona tibiei. Jucătorul argenitinian a fost descalificat pentru acest gest, în momentul în care câştigase primul set cu 7-6 şi era condus în cel de-al doilea cu 4-3. Adversarul său, croatul Marin Cilici, a fost declarat învingător. Nalbandian a părut confuz, dar scuzele sale nu l-au împiedicat pe supervizor să-l descalifice pentru conduită nesportivă. Nalbandian a fost amendat de ATP cu suma de 10.000 de euro. De asemenea, argentinianul nu a primit nici banii pentru că a acces în finală, adică 44.945 de euro, dar nici punctele ATP, 150. Nalbandian riscă o suspendare de opt săptămâni, după ce a fost amendat cu 6.400 de euro, deoarece a aruncat cu apă în direcţia unui oficial la Openul Australiei, în luna ianuarie.

MELANIE OUDIN A CÂŞTIGAT TURNEUL DE LA BIRMINGHAM

Americanca Melanie Oudin, locul 208 WTA, jucătoare venită din calificări, a câştigat, ieri, turneul de la Birmingham, cu premii de 637.000 de dolari, după ce a învins-o în finală, cu 6-4, 6-2, pe sportiva sârbă Jelena Jankovici, locul 22 WTA şi cap de serie nr. 5. Finala a fost amânată pentru luni din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Melanie Oudin, în vârstă de 20 de ani, revine astfel în prim-plan după ce impresionase lumea tensiului în 2009, când a jucat în optimi de finală la Wimbledon şi în sferturi de finală la US Open. Oudin, fostă numărul 31 mondial, a reuşit la Birmingham să câştige pentru prima dată în carieră un turneu din circuitul profesionist WTA.

DORIN GOIAN VREA SĂ RĂMÂNĂ LA GLASGOW RANGERS

Fundaşul Dorin Goian a declarat că doreşte să rămână la clubul Glasgow Rangers, în ciuda situaţiei dificile cu care se confruntă gruparea scoţiană, aflată în pragul falimentului, informează presa engleză. „Mai am doi an de contract şi vreau să mă întorc la Rangers. Dar dacă situaţia va rămâne aşa cum este acum şi vom juca într-o divizie inferioară, ar trebui ca toţi jucătorii să aibă o discuţie cu noul patron. Pentru fiecare jucător din club este o perioadă ciudată. Sper ca lucrurile să se aşeze, dar nimeni nu m-a căutat să-mi spună una sau alta. Să fiu sincer, nu sunt îngrijorat că nu m-a căutat nimeni. Am să privesc partea pozitivă a lucrurilor şi să consider o veste bună lipsa veştilor”, a declarat Goian, aflat acum în vacanţă, pentru Daily Record. Fundaşul naţionalei României a jucat 33 de meciuri în sezonul 2011-2012 pentru formaţia scoţiană, după ce s-a transferat de la Palermo la Rangers, vara trecută.

GLASGOW RANGERS NU FIGUREAZĂ ÎN CALENDARUL NOULUI SEZON AL CAMPIONATULUI SCOŢIAN

Gruparea Glasgow Rangers, la care evoluează fundaşul Dorin Goian şi care este în pragul falimentului, nu figurează în calendarul campionatului Scoţiei, ediţia 2012-2013, potrivit programului publicat ieri, informează presa britanică. Fiscul britanic se află într-un litigiu cu clubul scoţian pentru recuperarea sumei de aproape 75 de milioane de lire sterline (93,5 milioane de euro), potrivit presei engleze, şi a respins un plan de rambursare parţială a datoriilor, elaborat de consorţiul de firme deţinut de omul de afaceri Charles Green. Green, fost preşedintele al clubului Sheffield United, a fost nevoit să creeze o nouă societate pentru ca echipa să supravieţuiască, dar pentru menţinerea formaţiei în elita fotbalului scoţian este necesar acordul cluburilor din Scottish Premier League. Însă Rangers va fi exclusă din competiţiile europene pentru trei ani. În programul pentru sezonul viitor, în locul formaţiei lui Goian este trecut “Club 12”. Pentru a putea evolua în campionat, Rangers are nevoie de acceptul a cel puţin şapte din celelalte 11 grupări pentru a putea efectua transferul patrimoniului clubului de pe societatea falimentară pe cea nouă. Data votului nu a fost stabilită încă. Fondată în 1872, Glasgow Rangers, echipă urmărită în medie pe teren propriu de circa 45.000 de spectatori, a câştigat de 54 de ori campionatul, de 33 de ori Cupa Scoţiei şi o dată Cupa Cupelor în 1972. Anula acesta, Rangers a pierdut titlul naţional în favoarea rivalei Celtic Glasgow.

A APĂRUT CS TURNU SEVERIN

Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a aprobat ieri cererea de modificare a denumirii CS Gaz Metan Severin în Clubul Sportiv Turnu Severin, sub rezerva achitării tuturor datoriilor financiare în 48 de ore. Echipa olteană va evolua în ediţia viitoare a Ligii I ca urmare a unei decizii a Comitetului Executiv al FRF, potrivit căreia ocupanta locului 3 din Seria B a Ligii a 2-a promovează în locul lui FC Timişoara, grupare care şi-a retras dosarul de licenţiere. Totodată, FRF a acordat avizul de înfiinţare pentru Liga Profesionistă de Fotbal Liga a 2-a şi a omologat rezultatele şi clasamentele finale ale campionatelor Ligilor a 2-a şi a 3-a, de fotbal feminin şi fotbal în sală, ediţia 2011-2012.

POLI TIMIŞOARA ARE DATORII DE 7,5 MILIOANE DE EURO

Preşedintele Politehnicii Timişoara, Marian Iancu, a prezentat pe site-ul oficial al echipei situaţia datoriilor grupării bănăţene, valoarea totală a acestora fiind de 7,5 milioane de euro, inclusiv bugetul pe noul sezon, şi condiţiile în care clubul ar putea fi cedat de actualii proprietari. Poli are datorii la furnizorii pentru activităţile curente în valoare de 582.000 euro, datorii cuprinse în perimetrul de raportare sportiv pentru licenţiere - 3.300.000 de euro, datorii faţă de personalul clubului, antrenori şi jucători, inclusiv luna mai 2012 - 877.000 de euro, datorii faţă de bugetul de stat şi bugetele locale - 1.300.000 de euro. Bugetul estimat pentru anul competitional 2012-2013 este de 1.500.000 euro, datoria către acţionarul SC BKP Management&Invest Group SA este de 2.500.000 de euro, iar cea către Marian Iancu de aproximativ 70.000 de Euro. O datorie de 1,1 milioane de euro către Intercenter se va capitaliza, neconstituind obligaţie de plată. Totalul datoriilor, inclusiv bugetul pentru anul competitional 2012-2013, se ridică la aproximativ 7.530.000 de euro. Iancu spune că, în situaţia actuală, „se impune declanşarea procedurii insolvenţei, urmată de analiza oportunităţii continuării activităţii fotbalistice pe toate palierele (Liga a II-a, Liga a III-a, juniori şi copii) în baza unui plan de reorganizare, sau alternativa de a lichida societatea”. El a făcut publice aceste date pentru că încă se dezbate posibilitatea ca administraţia locală sa preia acţionariatul clubului.

PRIMELE SANCŢIUNI ÎN CAZUL CALCIOSCOMMESSE

Federaţia Italiană de Fotbal (FIGC) a penalizat formaţia Pescara cu două puncte, în timp ce patru jucători au fost suspendaţi pentru cinci ani după implicarea lor în ”Calcioscommesse”, scandalul meciurilor aranjate din fotbalul italian. Pescara, nou-promovată în Serie A, va porni cu un handicap de două puncte în viitorul sezon. De asemenea, Novara, care a retrogradat în Serie B, va începe sezonul cu o penalizare de patru puncte, iar Albinoleffe, din liga a treia, cu una de 15 puncte. Patru jucători au fost suspendaţi pentru cinci ani: Luigi Sartor, care a jucat în prima ligă, Mario Cassano, Alessandro Zamperini şi Nicola Santoni. Alţi fotbalişti au fost suspendaţi între 4 şi 6 meciuri. În total, 21 de echipe de fotbal şi 52 de jucători au fost sancţionaţi. Deciziile FIGC, constând în suspendări, puncte de penalizare sau amenzi, pot fi atacate cu recurs.

MECI DE BINEFACERE ÎN MEMORIA LUI MOROSINI

Echipa naţională a cântăreţilor italieni şi reprezentativa arbitrilor se vor întâlni într-un meci de binefacere în memoria fostului fotbalist al formaţiei Livorno, Piermario Morosini, decedat pe 14 aprilie. Meciul va avea loc pe 22 iulie, de la ora 22.00, la Livorno, iar încasările vor fi donate unei asociaţii pentru vindecarea bolnavilor de leucemie. Fotbalistul echipei Livorno, Piermario Morosini, a suferit un stop cardiac în timpul meciului cu Pescara. El a fost transportat la spital, unde i s-a constatat decesul. Morosini avea 25 de ani, fiind împrumutat la Livorno de către gruparea Udinese.