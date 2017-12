HAGI ŞI ŢARA CU CEL MAI FRUMOS FOTBAL

Prezent ieri, la Ovidiu, pentru a urmări partida dintre FC Viitorul Constanţa şi Dinamo Bucureşti, scor 5-1, din Grupa B a fazei zonale a Campionatului Naţional de fotbal rezervat juniorilor A, Gheorghe Hagi a declarat că românii trebuie să fie fericiţi că pot vedea miercuri seară, la Bucureşti, de la ora 21.45, pe Naţional Arena, în finala UEFA Europa League, două echipe din Spania, Atletico Madrid şi Athletic Bilbao, ţara cu cel mai frumos fotbal. „Toţi trebuie să fim fericiţi că putem găzdui această finală, că putem vedea două echipe din ţara cu cel mai frumos fotbal. Se întâlnesc două echipe cu un joc ofensiv, care au marcat multe goluri şi nu există o favorită. Vom vedea un fotbal frumos, de calitate. Şi Llorente şi Falcao sunt doi fotbalişti de mare valoare, puternici, tehnici, cu un extraordinar simţ al golului, plini de calităţi”, a spus Hagi.

MARCA A DAT-O ÎN BARĂ

Cotidianul spaniol Marca i-a anunţat, prin intermediul unei hărţi, pe cei 20.000 de suporteri spanioli care vor fi prezenţi la Bucureşti, pe Naţional Arena, miercuri seară, la finala UEFA Europa League, dintre Atletico Madrid şi Athletic Bilbao, că stadionul care va găzdui partida se află în Polonia, la Wroclaw! Această gafă de proporţii a apărut într-un material care prezenta oraşul Bucuresti suporterilor lui Atletico Madrid şi Athletic Bilbao.

STEAUA A SĂRBĂTORIT 26 DE ANI DE LA CÂŞTIGAREA CCE

Ieri s-au împlinit 26 de ani de la memorabila seară de la Sevilla, când Steaua Bucureşti a câştigat Cupa Campionilor Europeni, pe stadionul “Ramon Sanchez Pizjuan” după ce a depăşit, în finală, cu 2-0 (0-0, 0-0), în urma executării loviturilor de departajare, pe FC Barcelona. Helmuth Duckadam a apărat toate cele patru lovituri de la 11 m executate de spanioli, performanţă înscrisă în Cartea Recordurilor. Pentru Steaua au marcat Marius Lăcătuş şi Gavrilă Balint, iar Mihai Majearu şi Ladislau Boloni au ratat. Pentru a sărbători evenimentul, foştii jucători ai Stelei s-au reunit la Complexul Cheile Grădiştei de la Moeciu, pentru un turneu demonstrativ de fotbal desfăşurat pe teren redus. În meciul vedetă, Steaua ‘86 a depăşit Naţionala Artiştilor, tot la la penalty-uri, cu 3-1, după 3-3 în timpul regulamentar de joc (pentru Steaua au înscris Miodrag Belodedici 2 şi Tudorel Stoica). La loviturile de departajare, pentru Steaua au marcat Victor Piţurcă, Adrian Bumbescu şi Tudorel Stoica. Au mai evoluat pentru Steaua, condusă de pe margine de antrenorul Emerich Jenei: Ştefan Iovan (căpitanul de la Sevilla), Lucian Bălan, Mihai Majearu, Ilie Bărbulescu, Anton Weisenbacher şi Constantin Pistol. În poartă a stat Daniel Gherasim, Helmuth Duckadam fiind arbitrul întâlnirii. Marius Lăcătuş, Ladislau Boloni, Dumitru Stîngaciu, Marin Radu II şi Anghel Iodănescu nu au putut fi prezenţi.

LOTURILE PENTRU TURNEUL FINAL AL EURO 2012

UEFA a transmis ieri că lista definitivă a loturilor echipelor calificate la turneul final al Campionatului European de fotbal din Ucraina şi Polonia trebuie anunţată la forul continental până pe 29 mai. UEFA a precizat că în cazul în care un jucător se accidentează grav înainte de primul meci al echipei sale, acesta poate fi înlocuit numai în urma unei examinări a Comisiei Medicale a UEFA. Fiecare formaţie va putea avea în lot 23 de jucători, dintre care trei vor fi portari. De asemenea, fiecare echipă va trebui să anunţe la UEFA data la care va stabili lotul definitiv pentru ca jucătorii să fie supuşi unor teste medicale în vederea descoperirii unor eventuale probleme cardiovasculare. EURO 2012 se va desfăşura în perioada 8 iunie - 1 iulie.

GOIAN VREA SĂ CONTINUE LA GLASGOW RANGERS

Fundaşul Dorin Goian a anunţat că îşi doreşte să rămână la echipa Glasgow Rangers, deşi gruparea scoţiană trece prin mari dificultăţi financiare. „Este un sezon dificil pentru toţi jucătorii de la Glasgow Rangers. Cu toate problemele, pentru mine a fost un campionat bun. Vreau să rămân aici. Mai am doi ani de contract şi vreau să onorez această înţelegere”, a declarat internaţionalul român. Gruparea scoţiană a fost plasată pe 14 februarie sub administrare judiciară, pentru datorii la Bugetul de Stat de 75 de milioane de lire sterline, această acţiune ducând la o penalizare de zece puncte în campionat. Proprietarul clubului, Craig Whyte, a fost suspendat pe viaţă din orice activitate legată de fotbalul scoţian, după ce Rangers a fost plasată în administrare judiciară, iar echipa nu are voie să legitimeze niciun jucător timp de un an.

ŞAHTIOR DONEŢK A CÂŞTIGAT CUPA UCRAINEI

Echipa Şahtior Doneţk, antrenată de Mircea Lucescu, a câştigat Cupa Ucrainei la fotbal, după ce a învins duminică, în finala jucată la Kiev, cu scorul de 2-1 (Alex Teixeira 23, Kucher 105 - Moroziuk 69), după prelungiri, formaţia Metalurg Doneţk. Fundaşul Răzvan Raţ a jucat tot meciul pentru Şahtior Doneţk. Şahtior a câştigat pentru a opta oară Cupa Ucrainei, după succesele din 1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, în timp ce Mircea Lucescu se află la a patra Cupă din palmares. El a mai câştigat cu Şahtior cinci titluri de campion naţional, trei Supercupe ale Ucrainei şi o Cupă UEFA. Ucrainenii au şanse mari să realizeze eventul în acest sezon, având două puncte avans faţă de următoarea clasată, Dinamo Kiev, înaintea ultimei etape, când vor juca pe teren propriu cu ultima clasată.

JUVENTUS TORINO, CAMPIOANĂ PENTRU A 28-A OARĂ

Juventus Torino este noua campioană a Italiei, după ce s-a impus duminică, la Cagliari, cu scorul de 2-0 (Vucinici 6, Canini 74-autogol), iar rivala AC Milan a pierdut derby-ul cu Internazionale Milano, scor 2-4, în penultima etapă din Serie A. În urma acestor rezultate, Juventus a acumulat 81 de puncte, în timp ce Milan a rămas cu 77p. Torinezii au cucerit titlul pentru 28-a oară (primul după 2003!) şi nu au înregistrat nicio înfrângere în acest sezon, obţinând 22 de victorii şi 15 remize. Juventus a mai câştigat campionatul în 2005 şi în 2006, dar aceste titluri i-au fost retrase după Calciopoli, scandalul meciurilor trucate din campionatul italian. Echipa a şi fost retrogradată atunci în Serie B.

BENZEMA ŞI HIGUAIN NU SUNT DE VÂNZARE

Campioană a Spaniei pentru prima dată după 2008, Real Madrid intenţionează să-şi păstreze cei mai buni jucători în lot. Gruparea pregătită de Jose Mourinho a anunţat că Benzema şi Higuain nu vor pleca. Antrenorul portughez a fost categoric: „Cei doi atacanţi ai mei în campionatul viitor vor fi Benzema şi Higuain. Primul a ştiut să scape de fantomele care l-au bântuit în primele două sezoane şi a avut un an fantastic. Am fost intransigent cu unele aspecte ale jocului său, însă meritul este al său. Şi Higuain va continua la noi. Şi o va face fiindcă eu nu vreau să-l las să plece. Nici Real nu doreşte asta. El are un contract excelent. Putem primi o ofertă de 40, 50, 60 milioane de euro pentru el. Real nu vrea să-l vândă”.

SE RETRAGE IVAN CORDOBA

Fotbalistul columbian Ivan Cordoba şi-a anunţat plecarea de la Internazionale Milano, într-un mesaj postat pe site-ul oficial al grupării la care a jucat 13 sezoane. În vârstă de 36 de ani, Cordoba a venit la Inter în 2000, de la formaţia argentiniană San Lorenzo. Cu Inter el a câştigat Liga Campionilor, Campionatul Mondial al Cluburilor, de cinci ori campionatul Italiei, de patru ori Cupa Italiei şi de trei ori Supercupa Italiei. Cordoba a fost omagiat de publicul prezent duminică seară pe “Giuseppe Meazza”, la finalul partidei cu AC Milan (scor 4-2).