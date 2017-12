TEODORA BĂLAN, CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ LA ARUNCAREA MINGII DE OINĂ

După ce a cucerit săptămâna trecută titlul naţional la cros, în cadrul Campionatele Naţionale de Cros pentru copii, desfăşurate la Băile Felix, micuţa atletă Teodora Bălan, legitimată la CS Farul Constanţa, a câştigat miercuri proba de aruncare a mingii de oină din cadrul Campionatului Naţional de aruncări lungi la categoria copii 3, care a avut loc la Bucureşti. Sportiva pregătită de Evelina Lisenco s-a impus cu o aruncare care a măsurat 29,35 m. În aceeaşi probă, Alexia Puiu (CS Farul) s-a clasat pe locul 8. „Teodora este un copil minunat, cu o inteligenţă cum rar cred că se poate întâlni la vârsta de 9 ani, fără emoţii la competiţii şi în permanenţă cu dorinţa de a cîştiga”, a spus Lisenco. Săptămâna viitoare, Teodora Bălan va lua startul la Campionatul Naţional de atletism în sala rezervat copiilor, unde are drept obiectiv păstrarea celor două titluri naţionale câştigate anul trecut, în probele de 200 m şi săritura în lungime. Alţi doi sportivi constănţeni cotaţi cu şanse la medalii sunt Andrei Cojocaru şi Stere Sianga (ambii de la CS Farul), la triatlon.

VICTORIE PENTRU BC FARUL

Profitând de pauza competiţională, conducerea BC Farul Constanţa a disputat la mijlocul acestei săptămâni o partidă de verificare, pentru o mai bună omogenizare a relaţiilor de joc. Astfel, la Brazi, într-un meci amical, BC Farul a învins, scor 80-77, echipa secundă a multiplei campioane a României Asesoft Ploieşti. „Am făcut un meci foarte bun împotriva unei echipe solide, chiar dacă are în componenţă mulţi tineri. Sunt mulţumit de toţi jucătorii care au evoluat, pentru că au înţeles cât de important este jocul colectiv. Am făcut o partidă foarte bună şi în apărare. Am progresat mult şi este clar că avem nevoie de alte astfel de meciuri. Tocmai de aceea ne-am propus ca săptămâna viitoare să găsim şi alţi adversari. Până atunci vom continua pregătirile la Constanţa. Până la primul turneu, de pe 2-3 aprilie, trebuie să fim într-o formă sportivă cât mai bună“, a declarat antrenorul Costel Cernat.

CONSTANŢA ARE DOI CAMPIONI NAŢIONALI DE JUNIORI LA BOX

Săptămâna aceasta, la Tg. Mureş, a avut loc faza finală a Campionatelor Naţionale de box rezervate juniorilor (sportivi cu vârsta între 14 şi 16 ani). La competiţie au participat şi 11 sportivi constănţeni (şapte de la CS Farul Constanţa, câte doi de la CS Năvodari şi Callatis Mangalia), iar patru dintre ei au reuşit să urce pe podium. Delegaţia constănţeană se întoarce acasă cu două medalii de aur, una de argint şi una de bronz. Cele două titluri naţionale au fost câştigate de Arsen Mustafa (categoria 54 kg, CS Farul Constanţa, antrenor Mihai Constantin) şi de Mircea Bărăscu (66 kg, CS Năvodari, antrenor Ferodin Ablalim). Învins în finală, după un meci în care putea la fel de bine să primească şi el decizia de câştigător, Ion Dudulică (46 kg, CS Năvodari) a trebuit să se mulţumească doar cu medalia de argint. Învinsul său din semifinală, Ştefan Marcu (46 kg, CS Farul Constanţa, antrenor Mihai Constantin), a cucerit medalia de bronz.

VICTORII PENTRU LUPTĂTORII CONSTĂNŢENI ÎN LIGA CADEŢILOR

La sfârşitul săptămânii trecute, la Călăraşi, a avut loc prima etapă din cadrul Ligii Cadeţilor la lupte libere. Chiar dacă nu a înscris o echipă în această competiţie, LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin) a participat cu doi sportivi, care au punctat individual. Cosmin Cara-Ion s-a clasat pe primul loc la categoria 100 kg, iar Sergiu Olteanu pe locul 2 la 85 kg. Şi CSS Mangalia (antrenor Marian Oancea) a avut doi sportivi pe podium: Mădălin Pîrvulescu a câştigat categoria 76 kg, iar Liviu Costache a ocupat locul 2 la 58 kg. Sportivii constănţeni au reprezentat în competiţia pe echipe clubul CSM Călăraşi, care a ocupat locul 1 în această etapă. Prima etapă a Ligii Cadeţilor la lupte greco-romane s-a desfăşurat la Bacău, unde trei luptători constănţeni au ocupat locul 3: Cristian Stoicescu (categoria 58 kg), Flavius Moise (63 kg), ambii de la LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin) şi Laurenţiu Gîţu (85 kg, CS Farul Constanţa, antrenor Vasile Duşu). În competiţia pe echipe, Moise concurează pentru Steaua Bucureşti, iar Gîţu pentru CSS Danubiu Tulcea.

JUNIORI CONSTĂNŢENI, PE PODIUM LA TURNEUL DE LUPTE DE LA VARNA

Săptămâna trecută, la Varna, a avut loc Turneul internaţional de lupte al Bulgariei, competiţie rezervată juniorilor la care au participat sportivi din 12 ţări, între care Kazahstan, Iran, SUA, Rusia şi Franţa. Lotul naţional al României a terminat competiţia cu trei sportivi pe podium, toţi crescuţi la cluburi din judeţul Constanţa! La lupte libere feminin, Denisa Macovei a câştigat categoria 72 kg, iar Nicoleta Popa s-a clasat pe locul 5 la 46 kg. Ambele sportive sunt antrenate la CSŞ Mangalia de Marian Oancea. La masculin, România a cucerit două medalii de bronz, prin Dorin Pîrvan la 84 kg (stilul greco-romane) şi prin Vlad Caraş la 96 kg (stilul libere). Pîrvan activează la clubul LPS “Nicolae Rotaru” Constanţa (antrenori Ioan Giuglea şi Valentin Dobrin), iar Caraş a învăţat luptele tot la LPS, cu regretatul Ioan Bărbătei, dar acum activează la CSM Reşiţa. „Sunt rezultate îmbucurătoare în perspectiva Campionatelor Mondiale şi Europene de anul acesta, la care sperăm ca ei să ocupe locuri cât mai bune. La Varna, Pîrvan putea chiar să câştige categoria, însă a fost dezavantajat de arbitri în semifinala cu un luptător bulgar”, declarat antrenorul Ioan Giuglea.

ÎNFRÂNGERE PENTRU HANDBALISTELE TRICOLORE

Aseară, la Zajecar, reprezentativa de handbal feminin a României a pierdut confruntarea cu Serbia, scor 27-29 (11-17), din preliminariile Campionatului European din 2012. Meciul retur va avea loc sâmbătă, la Drobeta Turnu Severin, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1). Clasamentul Grupei a 2-a: 1. Serbia 6p (golaveraj: 97-68), 2. România 4p (100-71, 3. Portugalia 0p (45-67), 4. Grecia 0p (38-74).

VENUS WILLIAMS A REVENIT ÎN CIRCUITUL WTA DUPĂ ŞASE LUNI

Jucătoarea americană de tenis Venus Williams a revenit în circuitul WTA după o absenţă de peste şase luni şi a învins-o pe japoneza Kimiko Date-Krumm, în primul tur al turneului de la Miami, cu 6-0, 6-3. Williams, în prezent nr. 134 mondial, care a primit un wild-card la Miami, nu a mai jucat în circuitul WTA de la abandonul din turul al doilea al US Open. Venus Williams a dezvăluit atunci că suferă de sindromul Sjogren, o maladie autoimună care duce la pierdere de energie şi provoacă dureri articulare. De la finalul lunii august 2011, Venus Williams a jucat doar un singur meci oficial, la dublu, cu Liezel Huber, în întâlnirea din Fed Cup cu Belarus, disputată în luna februarie.