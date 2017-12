ACADEMIA HAGI MERGE ÎN BULGARIA

Astăzi şi mâine, trei echipe ale Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” vor susţine meciuri de verificare în Bulgaria. Cele trei formaţii sunt Academia Hagi 1998 (antrenor Marius Codescu), Academia Hagi 1999 (antrenor Nicolae Roşca) şi Academia Hagi 2002 (antrenor Constantin Fălină). Programul din Bulgaria - astăzi: Academia Hagi 1998 - Dobrudja Dobrici 1997 (ora 10.00), Academia Hagi 1999 - Dobrudja Dobrici 1999 (ora 11.30), Academia Hagi 1999 - Dobrudja Dobrici 1998 (ora 17.00), miercuri: Academia Hagi 1999 - Izida Dobrici 1999 (ora 11.00), Academia Hagi 2002 - Izida Dobrici 2002 (ora 11.00).

LICENŢA NU ESTE OBLIGATORIE ÎN LIGA A II-A

Federaţia Română de Fotbal (FRF) a anunţat cluburile printr-o circulară postată, ieri, pe site-ul oficial, că licenţa nu este obligatorie pentru participarea în sezonul 2012-2013 al Ligii a II-a la fotbal. Departamentul de licenţiere din cadrul FRF recomandă totuşi cluburilor aflate pe locurile 6-14 în Liga a II-a să parcurgă procesul de licenţiere pentru ca în eventualitatea promovării să poată obţine licenţa de participare în sezonul 2012-2013 al Ligii 1 la fotbal.

CRISTIAN BORCEA, OPERAT PE CORD

Preşedintele executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, a fost operat pe cord, ieri, la Spitalul de Urgenţă Floreasca din Capitală, de către doctorul Şerban Brădişteanu, care l-a operat şi pe Cornel Dinu. Borcea avea o malformaţie, probabil congenitală, artera coronară fiind strangulată de o punte musculară, a explicat, ieri, medicul Şerban Brădişteanu, la finalul intervenţiei chirurgicale. Operaţia lui Cristi Borcea s-a încheiat în jurul orei 16.30, intervenţia a decurs bine, fiind realizat un by-pass pe o arteră coronară care era blocată, grefa fiind luată din artera mamară, a spus medicul Şerban Brădişteanu.

OLANDA ŞI GERMANIA, FAVORITELE LUI DEL BOSQUE

Selecţionerul Spaniei, Vicente Del Bosque, a apreciat, ieri, că Olanda şi Germania sunt marile favorite la EURO 2012, conform unui interviu acordat publicaţiei Kicker. La întrebarea: “Cine sunt favorite?”, Del Bosque a răspuns: „După ce au arătat la Cupa Mondială şi apoi, Olanda şi Germania sunt în faţa tuturor”. „În urmă sunt alte patru echipe care pot câştiga”, a adăugat Del Bosque, menţionând Portugalia care are “unul dintre cei mai buni jucători din lume, Cristiano Ronaldo, şi o echipă solidă”, Franţa, Anglia şi Italia. În ceea ce priveşte Spania, toată lumea ştie că “în calitate de campioană europeană en titre are cea mai mare presiune”. Spania a câştigat EURO 2008, ediţia din acest an urmând să se desfăşoare în perioada 8 iunie - 1 iulie, în Ucraina şi Polonia.

PREŞEDINTELE CBF A DEMISIONAT

Preşedintele Confederaţiei Braziliene de Fotbal (CBF), Ricardo Teixeira, vizat de o serie de acuzaţii de corupţie cu doi ani înainte de Cupa Mondială din 2014, din Brazilia, a demisionat din funcţie, a anunţat CBF. Teixeira, în vârstă de 64 de ani, se afla la conducerea confederaţiei braziliene de 23 de ani şi conducea, de asemenea, Comitetul de Organizare a Cupei Mondiale din 2014. Pe 9 martie, el anunţase că intră în concediu medical, la o săptămână după ce fusese confirmat în funcţie. Plecarea lui Teixeira a fost anunţată la Rio de Janeiro de Jose Maria Marin, preşedintele în exerciţiu al CBF. Teixeira face în prezent obiectul unei anchete, fiind suspectat de Parchetul din Rio de Janeiro de “transfer ilegal de fonduri şi de spălare de bani”. Teixeira susţine că este nevinovat. Ricardo Teixeira a mai fost vizat de acuzaţii de corupţie în trecut.