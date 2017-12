STEAUA SPERANŢEI SILIŞTEA, ÎNVINGĂTOARE LA “MASA VERDE”

În urma memoriului depus de AS Steaua Speranţei Siliştea, nr. 297/04.11.2011, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Constanţa, Vasile Mihu, prin prerogativele regulamentare pe care le deţine, a sesizat Comisia de Recurs a AJF Constanţa pentru revizuirea deciziei nr. 3/03.11.2011 a Comisiei de Recurs a AJF Constanţa. Revizuirea a avut la bază articolul 39, art. 27 paragraful 2, art. 41 paragraful 1 şi art. 83 din Regulamentul Disciplinar al FRF şi art. 51 paragraful 5 din Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice. În urma revizuirii, Comisia de Recurs a AJF Constanţa hotărăşte: 1) casează hotărârea nr. 3/03.11.2011; 2) admite memoriul echipei AS Steaua Speranţei Siliştea şi omologhează meciul Gloria Băneasa - Steaua Speranţei Siliştea cu rezultatul de 0-3. Cu drept de recurs, în 21 de zile de la comunicare, la TAS.

HAGI AŞTEAPTĂ UN SCHIMB DE TRICOURI ÎNTRE IANIS HAGI ŞI MESSI

Gheorghe Hagi a declarat, vineri, cu ocazia lansării unui tricou cu numele său, că are o colecţie de tricouri acasă, din care cel mai drag îi este cel al lui Diego Maradona, de la Cupa Mondială din 1990. „Am o colecţie de tricouri pe care o voi prezenta la muzeul Academiei Hagi. Din păcate, unele tricouri ale mele au dispărut, dar voi încerca să le recapăt. Cel mai drag tricou pentru mine este cel al lui Maradona, cu care am făcut schimb la Mondialul din 90. Acum, din păcate, nu mai pot face schimb de tricou cu Messi. Poate o să ajungă fiul meu să facă schimb cu el”, a declarat Hagi. Tricoul este albastru şi are inserată în partea din faţă sigla Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” şi chipul lui Gică Hagi, format din cifrele 1 şi 0. Tricoul este destinat suporterilor, costă 150 de lei, are cifra 10 pe spate şi o semnătură imprimată.

CUPA HAGI-DANONE

Sâmbătă şi duminică se va disputa etapa a 13-a din faza judeţeană a Cupei Hagi-Danone, după programul: ACSSF Farul 2010 Constanţa - FC Viitorul Constanţa (sâmbătă, ora 11.00), Academia Hagi Constanţa - GSIB Mangalia (sâmbătă, ora 15.00), CSS Medgidia - Metalul Constanţa (duminică, ora 9.30). Partida Săgeata Năvodari - FC Constanţa a fost amânată pentru săptămâna viitoare. Meciuri în devans din etapa a 14-a: FC Viitorul Constanţa - Săgeata Năvodari (sâmbătă, ora 10.00), FC Constanţa - Academia Hagi Constanţa (duminică, ora 11.30).

TURNEUL CELOR 6 NAŢIUNI

Penultima etapă a actualei ediţii a Turneului celor 6 Naţiuni programează marele derby, meciul dintre Franţa şi Anglia, meci care... numai decide trofeul de această dată, Ţara Galilor fiind lider autoritar în acest moment. Mai mult, galezii ar putea face un pas uriaş spre victoria finală dacă înving Italia (foarte probabil), iar Anglia se impune la Paris. Cu o victorie în faţa Scoţiei, Irlanda mai poate spera la podium, funcţie şi de rezultatele ultimei etape. Programul celei de-a patra etape - sâmbătă: Ţara Galilor - Italia (16.30); Irlanda - Scoţia (19.00); duminică: Franţa - Anglia (17.00). Clasament: 1. Ţara Galilor 6p, 2. Franţa 5p, 3. Anglia 4p, 4. Irlanda 3p, 5. Scoţia 0p, 6. Italia 0p.

ROMÂNIA - ANDORRA, LA PLOIEŞTI

Primul joc pe teren propriu al “tricolorilor” în viitoarea campanie de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din Brazilia, cel cu Andorra din septembrie, se va disputa pe stadionul “Ilie Oană” din Ploieşti. După ce arena a găzduit fără probleme meciul reprezentativei de tineret contra echipei similare a Cehiei, oficialii clubului Petrolul au fost anunţaţi de conducerea FRF că Ploieştiul urmează să intre şi în circuitul naţionalei mari. Partida România - Andorra este programată pe 11 septembrie 2012.

TROFEUL UEL VA FI ADUS ÎN BUCUREŞTI

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal (FRF), Mircea Sandu, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că trofeul UEFA Europa League va fi adus în Bucureşti pe 11 aprilie, când urmează să fie inaugurat şi un teren de mini-fotbal în sectorul 2 al Capitalei. „Trofeul va fi înmânat de preşedintele UEFA, Michel Platini, primarului Sorin Oprescu. De asemenea, va avea loc o ceremonie la Palatul Regal la care vor participa personalităţi din lumea sportivă şi culturală”, a spus Sandu. Trofeul va fi expus până la decernare în mai multe zone din Bucureşti. Finala UEL este programată pe Naţional Arena, pe 9 mai.

SPANIA, FAVORITA SELECŢIONERILOR LA EURO-2012

Majoritatea selecţionerilor celor 16 echipe calificate la Campionatul European de fotbal, reuniţi, vineri, la Varşovia, au desemnat Spania, deţinătoarea titlului, şi Germania, drept favorite ale turneului din Polonia şi Ucraina, programat în perioada 8 iunie - 1 iulie. Pentru antrenorul Germaniei, Joachim Low, Spania are cele mai multe şanse să-şi păstreze titlul câştigat în 2008. Întrebat de favorite, francezul Laurent Blanc a răspuns: Spania, Germania şi Olanda. Şi managerul italian al Irlandei, Giovanni Trappatoni, a apreciat că Spania se detaşează. Aceeaşi analiză a făcut-o şi antrenorul croat Slaven Bilic, pentru care fiecare echipă are o şansă, chiar dacă recunoaşte că Spania este favorită, alături de Germania, Olanda, Italia sau Anglia. Selecţionerul polonez Franciszek Smuda a confirmat tendinţa generală: „Cred că toată lumea ştie favoritele, Spania şi Germania”.

PODOLSKI A REFUZAT ANJI MAHACIKALA

Fotbalistul echipei FC Koln, Lukas Podolski, a refuzat o ofertă de 40 de milioane de lire sterline de la Anji Mahacikala pentru un contract de patru ani, el alegând să meargă la Arsenal Londra la finalul acestui sezon, a anunţat cotidianul Bild. Potrivit Daily Express, Arsenal va plăti grupării germane 10,9 milioane de lire sterline pentru transferul lui Podolski, jucătorul urmând să semneze un contract pe patru ani, cu un salariu săptămânal de 100.000 de lire sterline. În cazul în care ar fi acceptat oferta de la Anji, germanul ar fi avut un salariu săptămânal de 200.000 de lire sterline. Acum, Podolski câştigă la FC Koln 50.000 de lire sterline pe săptămână.

GUARDIOLA NU MERGE LA CHELSEA

Josep Guardiola va refuza orice ofertă din partea clubului Chelsea de a deveni antrenorul echipei londoneze, susţine cotidianul The Sun, iar Mundo Deportivo notează că spaniolul îşi va prelungi contractul cu gruparea catalană cel târziu săptămâna viitoare. Potrivit The Sun, Guardiola le-a spus apropiaţilor că nu este interesat să ajungă la Chelsea. Jurnalul menţionează că Guardiola este preferatul patronului Roman Abramovici pentru a-i succede în funcţie lui Andre Villas-Boas, demis duminică. Interimatul la conducerea tehnică a formaţiei londoneze va fi asigurat, până în vară, de Roberto Di Matteo.

MASCHERANO, DORIT DE AC MILAN

Cum propunerea de prelungire a înţelegerii cu Mark van Bommel întârzie să apară, se zvoneşte că AC Milan ar fi interesată mai degrabă să aducă un alt jucător decât să-i ofere un nou contract mijlocaşului olandez. Adriano Galliani, directorul executiv al Milanului, îl propune drept înlocuitor pe Javier Mascherano, fotbalist care nu s-a impus ca titular în echipa Barcelonei. Cu atât mai mult, argentinianul poate evolua cu succes şi în postura de fundaş central, poziţie unde a fost folosit de cele mai multe ori de Guardiola pe Camp Nou. În cazul în care Allegri îşi va da acordul, atunci italienii vor trimite o ofertă de, cel mai probabil, 10 milioane euro.

PIERDERI DE 285 DE MILIOANE DE EURO PENTRU CLUBURILE DIN SERIE A

Campionatul Italiei a înregistrat un deficit estimat la 285 de milioane de euro în sezonul 2010-2011, cele mai mari pierderi aparţinând celor trei mari grupări - Juventus Torino, AC Milan şi Internazionale Milano, conform unui studiu anual publicat de Gazzetta dello Sport. În sezonul 2009-2010, pierderile cumulate ale cluburilor din Serie A au fost de 193 de milioane de euro. Juventus Torino a înregistrat, conform Gazzetta dello Sport, un deficit de 95,4 milioane de euro, Internazionale Milano a avut pierderi de 86,8 milioane de euro şi AC Milan de 69,8 milioane de euro. Spre deosebire de cele trei mari cluburi, alte grupări au înregistrat profituri în sezonul trecut. Napoli a avut un profit de 4,2 milioane de euro (salariile sunt la această echipă doar 42% din buget), Udinese de 2,9 milioane de euro şi Lazio Roma de 10 milioane de euro. Însă cele mai spectaculoase cifre pozitive le-au înregistrat cluburile din Sicilia. Catania se află pe profit pentru al cincilea sezon consecutiv (6,4 milioane de euro dintr-un total de 25 de milioane de euro în cinci ani), iar Palermo a trecut de la pierderi de 17,4 milioane de euro în 2009-2010 la un profit de 7,8 milioane de euro în sezonul trecut).

CLUBUL GLASGOW RANGERS, SALVAT DE... JUCĂTORI

Jucătorii echipei Glasgow Rangers au acceptat să le fie reduse salariile, fundaşul Steven Whittaker şi atacantul Steven Naismith chiar cu 75%, pentru a ajuta la salvarea clubului scoţian aflat sub administrare din februarie, informează BBC. Potrivit sursei citate, jucătorii grupării scoţiene, la care este legitimat şi românul Dorin Goian, au acceptat reducerea salariilor pentru a se evita concedierile majore în cadrul clubului. BBC menţionează că fotbaliştii s-au aflat în negocieri joi seară, când şapte sau opt dintre ei nu acceptaseră propunerea de reducere salarială. Vedetelor echipei li s-a cerut să accepte o reducere cu 75% a salariului, celor cu salarii medii o reducere de 50% şi celor cu salariile cele mai mici o reducere de 25%. La începutul acestei săptămâni, jucătorii Mervan Celik şi Gregg Wylde au aceptat să plece de la echipă, iar anterior Matt McKay şi-a aranjat un transfer la Busan I’Park. Administratorii Duff şi Phelps au început să pună în aplicare planul de reducere a cheltuielilor, după ce datoriile clubului au ajuns la 75 de milioane de lire sterline (circa 90 de milioane de euro). Presa britanică scria, la începutul săptămânii, că Glasgow Rangers ar putea renunţa la 11 jucători până ce criza va fi depăşită. Gruparea scoţiană Glasgow Rangers a fost plasată, pr 14 februarie, sub administrare judiciară pentru datorii la Bugetul de Stat de 75 de milioane de lire sterline, această acţiune ducând la o penalizare de zece puncte în campionat.