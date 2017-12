REMAT ZALĂU A PIERDUT ŞI ÎN ITALIA

Aseară, în manşa retur a fazei Challenge Round a Cupei CEV la volei masculin, Remat Zalău, adversara de duminică a echipei CVM Tomis Constanţa, a cedat, în deplasare, scor 0:3 (20:25, 12:25, 20:25), în duelul cu echipa italiană Acqua Paradiso Monza. În tur, la Baia Mare, Monza s-a impus cu 3:1.

IBF ÎL OBLIGĂ PE FROCH SĂ BOXEZE CU BUTE

Britanicul Carl Froch a fost desemnat de IBF challenger obligatoriu la titlul mondial deţinut de Lucian Bute la categoria supermijlocie, a anunţat preşedintele Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja. „Froch a fost plasat în clasament înaintea lui Librado Andrade. Am vorbit cu Lucian şi era extrem de bucuros. A spus că de data aceasta Froch nu mai are cum să-i scape”, a spus Obreja. Conform regulamentelor IBF, Bute are 90 de zile la dispoziţie pentru a-şi apăra centura de campion în faţa challengerului desemnat.

HOUSTON VA GĂZDUI ALL STAR GAME-UL DIN 2013

Oraşul Houston va găzdui, pe 17 februarie 2013, cea de-a 62-a ediţie a All Star Game-ului, a anunţat liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA). Va fi pentru a treia oară când oraşul texan va fi gazda meciului în care se întâlnesc echipele Estului şi Vestului, după ediţiile din 1989 şi 2006. Ediţia 2012 va avea loc pe 26 februarie, la Orlando.

ULLRICH, SUSPENDAT LA... CINCI ANI DUPĂ RETRAGERE

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne a decis suspendarea pentru doi ani a lui Jan Ullrich pentru implicarea sa în Afacerea Puerto. Sancţiunea este simbolică, ciclistul german retrăgându-se în anul 2007... În 2009, poliţia germană a stabilit că Ullrich l-a consultat de 24 de ori, între 2003 şi 2006, pe medicul spaniol Eufemiano Fuentes, care s-a aflat în fruntea unei reţele de dopaj în sportul profesionist. S-a spus atunci că Ullrich i-a plătit doctorului Fuentes 80.000 euro. Cu toate că suspendarea nu mai are efect direct, germanul a pierdut locul 3 ocupat în ediţia din 2005 a Turului Franţei. Acea poziţie pe podium îi va reveni, retroactiv, spaniolului Francisco Mancebo, însă şi acesta este citat în... Afacerea Puerto. Suspendarea lui Ullrich a fost dictată după ce TAS l-a sancţionat în acelaşi mod pe ibericul Alberto Contador. Pe lista celor suspendaţi pentru doi ani se află şi alţi ciclişti ale căror nume au fost citate în scandalul cu tranfuzii sanguine: Ivan Basso, Michele Scarponi şi Alejandro Valverde.