Umor și tehnologie de vârf! Silviu Gherman - Android Show

În timpul meu liber am construit un android. Vi-l trimit ca să vă țină el un spectacol de comedie, că poate eu am alte chestii de făcut. E un android destul de complex. Face chestii, imită personaje, îți prezintă filme, cântă, chestionează publicul. Câte nu face el. Uite că și noi, românii, avem umor și tehnologie de vârf. Na! Tocmai cînd mă gîndeam să renunț la spectacolul ăsta, l-am făcut la iUmor și am zis ”măi să fie, acum e lumea curioasă, ia să-l mai plimb.” Și uite că-l plimb. Nici nu se compară cu ce s-a văzut la TV. Îl vom auzi pe un comediant din anii 40, pe Regele Mihai, pe Adrian Năstase. Vom auzi pe toată lumea. Totul grație androidului meu. În Constanța, la Clubul Doors. Pentru rezervări, sunați la 0763661622. Biletul costă 30 de lei.