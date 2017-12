Un abecedar, cadou pentru ministrul Educaţiei

Conducerea Departamentului Judeţean de Educaţie Publică şi Cercetare al PSD Constanţa s-a întîlnit, sîmbătă, cu conducerea centrală a acestui departament, cu deputatul Alexandru Mazăre şi cu reprezentanţii cadrelor didactice din judeţ pentru a face o analiză a sistemului de învăţămînt românesc. Cu această ocazie, şeful Departamentului Educaţie Publică şi Cercetare din cadrul PSD, Ana Birchall, a declarat că ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău, este un ”experiment PD nociv”, care afectează grav viitorul învăţămîntului românesc. ”În perioada scurtă de la instalarea sa la conducerea ministerului, Hărdău a bătut mai multe recorduri negative şi a devenit groparul învăţămîntului românesc. Asistăm la falimentul educaţiei şi al cercetării româneşti. Într-un singur an, Hărdău a reuşit să provoace cele mai ample greve din sistem, scoţînd în stradă nu doar profesorii, ci şi personalul auxiliar şi chiar cercetătorii”, a declarat Birchall. Ea a amintit, totodată, că anul şcolar în curs a început fără ca 50% din şcoli să aibă aviz medico-sanitar, fiind pusă în pericol sănătatea copiilor, dar şi de afacerea microbuzelor: ”Punînd cap la cap datele făcute publice de minister şi de firma furnizoare, se poate observa o diferenţă de preţ de două milioane de euro, bani care nu ştim pe ce s-au cheltuit. Eu am făcut o sesizare la DNA şi aştept un răspuns. Mai mult decît atît, i-am solicitat ministrului, la sfîrşitul lui ianuarie, să facă public conţinutul tuturor contractelor încheiate în 2006, pe bani publici. Pentru că nu am primit niciun răspuns, l-am acţionat în instanţă pentru ca, în baza Legii 544/2001, instanţa să îl oblige să dea curs solicitării mele”, a mai spus Birchall.

Un alt subiect pe ordinea de zi a întîlnirii a fost moţiunea PSD, care face o analiză a tuturor promisiunilor şi realizărilor ministrului Educaţiei. ”Sînt foarte multe promisiuni, dar realizări zero. Moţiunea cuprinde o serie întreagă de întrebări la care Hărdău a răspuns vag, superficial şi plîngăreţ”, a declarat Birchall, care consideră că educaţia are nevoie de o strategie coerentă care să transceadă ciclurile electorale, astfel încît să nu se mai bulverseze sistemul de învăţămînt. Ea a adăugat că educaţia este principala prioritate a PSD şi a programului ”România Socială”: ”Este nevoie de redarea demnităţii profesorilor, de un ministru competent şi de o programă aerisită, care să ţină seama de cerinţele de pe piaţa muncii”. Birchall a declarat că, astăzi, îi va trimite ministrului Hărdău un abecedar pentru a-l determina să se aplece şi către limba română, pe care o ”abuzează”. În acelaşi timp, conducerea Departamentului Judeţean de Educaţie Publică şi Cercetare al PSD a dezaprobat practica actualei puteri de a aloca fondurile în funcţie de culoarea politică a primarului din fruntea comunităţii locale. Coordonatorul învăţămîntului preuniversitar din cadrul Departamentului de Educaţie Publică şi Cercetare a PSD Constanţa, Petrică Miu, a declarat că nu înţelege de ce au fost schimbate din funcţii pînă şi femeile de serviciu din învăţămînt, care nu au avut carnet de membru PD. ”Nu avem ce să îi cerem domnului Hărdău pentru că el vine din postura de şef al femeilor de serviciu din căminele din Cluj şi acela este nivelul la care a rămas. Scopul său primordial a fost epurarea politică. Narciz Amza, actualul inspector şef, care este fina preşedintelui, este bună la impresie artistică, dar la CV are multe lipsuri pentru că, din ultimii zece ani, nouă ani şi jumătate sînt de concedii fără plată”, a declarat Miu. El a atras atenţia asupra faptului că programul de reabilitare al şcolilor se mişcă extrem de încet şi că, de exemplu, Liceul Mircea cel Bătrîn trebuia reabilitat încă din 2005.