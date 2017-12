Un antibiotic comun poate preveni sau trata tulburarea de stres post-traumatic

Un antibiotic comun numit doxiciclină poate întrerupe formarea gândurilor negative și a temerilor și s-ar putea dovedi util în tratarea sau prevenirea tulburării de stres post-traumatic (PTSD), conform unui studiu realizat de o echipă de cercetători britanici și elvețieni, informează Reuters.

În urma unei cercetări special concepute, în care au fost implicați 76 de voluntari sănătoși cărora li s-a administrat fie acest medicament, fie un placebo, s-a observat că persoanele care au primit doxiciclină au manifestat o scădere cu 60% a simtomelor în comparație cu grupul de control.

Oamenii de știință susțin că antibioticul are acest efect deoarece blochează anumite proteine din afara celulelor sistemului nervos, numite enzime matrice, de care creierul nostru are nevoie pentru a forma amintiri. ''Am demonstrat un principiu esențial pentru o strategie complet nouă pentru tratamentul PTSD'', a declarat Dominik Bach, profesor în cadrul University College London și la Universitatea din Zurich, care a condus echipa de cercetători.

În timpul studiului, voluntarii au primit doxiciclină sau un placebo și au fost așezați în fața unui computer. Pe ecran apărea fie culoarea albastră, fie roșie, iar una dintre ele era asociată cu o posibilitate de 50% de a fi administrat un șoc electric dureros. După 160 de apariții a culorilor pe ecran, subiecții au învățat să asocieze culoarea ''rea'' cu șocul administrat. O săptămână mai târziu, fără a primi însă un medicament, voluntarii au repetat experimentul. De data aceasta, nu au fost folosite șocuri electrice, ci un sunet puternic după fiecare culoare. Răspunsurile manifestate prin teamă au fost măsurate prin monitorizarea clipirii, acesta fiind un răspuns instinctiv la amenințările bruște.

Deși răspunsul prin frică a fost cu 60% mai mic la cei cărora li s-a administrat doxiciclină în timpul primei sesiuni a studiului, oamenii de știință au constatat că alte procese cognitive — inclusiv memoria senzorială și atenția — nu au fost afectate. ''Când ne referim la reducerea amintirii fricii, nu ne referim ștergerea amintirii a ceea ce s-a întâmplat'', a precizat Bach într-o declarație despre descoperirea făcută. Acesta a explicat că participanții nu uită că au primit un șoc atunci când ecranul era roșu, ci ''uită să se sperie în mod instinctiv data viitoare când văd ecranul roșu''.

''Deprinderea fricii față de amenințări este o abilitate importantă... care ne ajută să evităm pericolele. (Însă) supraestimarea amenințării poate cauza o suferință și un stres uimitor în cazul tulburărilor anxioase precum PTSD'', a mai spus Bach.

PTSD este cauzat de o memorie a fricii hiperactivă și include o varietate largă de simptome psihologice ce pot surveni unui eveniment traumatic.