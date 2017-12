Un constănţean va evolua în turneul juniorilor la US Open

Tenismanul constănţean Ştefan Paloşi va participa începând cu 3 septembrie în turneul rezervat juniorilor de la US Open. Până atunci, Paloşi va evolua la turneele de la Quebec (Canada) şi New York (SUA), pemtru a se pregăti cât mai bine pentru prezenţa la ultimul turneu de Grand Slam al anului. Cel mai talentat produs din tenisul de câmp masculin constănţean în ultimii zece ani a continuat în acest an seria bună din 2016 şi a avansat foarte mult în clasamentul mondial. 2017 a fost un an cu mai multe trofee câştigate, la dublu şi la simplu, cel mai bun rezulta din acest an fiind przenţa în finala turneului ITF de la Berlin.

„Vreau să le mulţumesc antrenorilor care m-au ajutat şi m-au îndrumat în toată această perioadă de zece ani de tenis, Lucian Surdeanu, Ionuţ Brătulescu, Damian Petcu şi Gabriel Moraru, ultimul fiind antrenorul care m-a îndrumat şi m-a antrenat în anul 2017. Fără ei nu aş fi ajuns aici. La US Open visez cel puţin la sferturile de finală, dar simt că pot mai mult”, a declarat Ştefan Paloşi, care este pe prima poziţie în ierarhia naţională la categoria de vârstă 18 ani şi ocupă locul 67 ITF la juniori.