Un eurodeputat român cere interzicerea acțiunilor la purtător

Eurodeputatul Cătălin Ivan a depus la Parlamentul României un proiect de lege prin care vrea să interzică în România folosirea acțiunilor la purtător, atât în relațiile comerciale normale cât, mai ales în cazul companiilor care fac afaceri cu Statul Român.

Conform datelor oficiale de la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în România funcționează în prezent 384 de astfel de societăți ai căror proprietari sunt imposibil de identificat. Aceste firme au încheiat, în ultimii zece ani, contracte de miliarde de euro cu Statul. Potrivit reprezentanţilor organizaţiei Funky Citizens, statul român a atribuit în 2015 contracte de achiziţii publice de 18,8 miliarde de euro, iar alţi 1,4 milioane euro au fost cheltuiţi prin achiziţii directe. „Prejudiciile produse din contractele cu bani publici s-au ridicat la 705 milioane euro. Aceste date demonstrează necesitatea transparentizării sistemului”, a afirmat Elena Calistru, reprezentantul Funky Citizens. „Pe lângă vulnerabilitățile legate de spălare de bani sau chiar finanțarea mascată a terorismului, vorbim aici de miliarde de euro pe care Statul român nu le poate urmări și care dispar în neant. Nu știm cine se află în spatele acestor companii care fac afaceri cu banii contribuabililor români, prin urmare, în cazul unor fraude sau fapte de corupție nu putem urmări banii și nici nu poate fi recuperate prejudiciul. România nu își mai poate permite luxul de a <<rătăci>> miliarde de euro!” a motivat europarlamentarul PSD această inițiativă.

„Pentru o ţară cu foarte multe probleme sociale, economice şi politice, corupţia este o problemă de siguranta naţională. Stoparea modalităţilor prin care banii publici ajung în buzunare private este vitală pentru dezvoltarea economică, dar şi pentru consolidarea democraţiei în România”, a afirmat Adrian Negrescu, cofondator RoAction.

Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor plasează acțiunile la purtător în top atunci când vine vorba de vulnerabilitățile sectorului economic românesc în fața operațiunilor de spălare a banilor. „Astfel de companii (cu acțiuni la purtător – n.r.) reprezintă mijloace excelente pentru primirea, deținerea și transferul averii în mod anonim. Acțiunile la purtător, în anumite jurisdicții, reprezintă în special un instrument util în crearea schemelor internaționale de spălare a banilor”, se arată într-un manual pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, publicat de Oficiul pentru Combaterea Spălarii Banilor.

Teoretic, există obligativitatea ca numele proprietarilor de acțiuni la purtător să fie înscrise într-un registru intern al companiei de către directorii acesteia sau membrii consiliului de administrație. Nu sunt însă instrumente legale prin care autoritățile să verifica dacă beneficiarii acțiunilor la purtător sunt înscriși în registre interne și dacă acestea sunt ținute la zi si nici nu sunt sanctiuni daca nu se respecta legea.

„Acest proiect de lege nu s-a născut din neant, ci este rezultatul unor serii de dezbateri pe care le-am organizat împreună cu parteneri foarte importanți implicați în combaterea corupției, a spălării de bani și a infracțiunilor economico-financiare. Toate aceste instituții, organizații non-guvernamentale și toți acești profesioniști și-au bazat punctele de vedere și recomandările (din acest proiect legislativ – n.n.) pe studii realizate de-a lungul mai multor ani. Concluziile lor sunt extrem de pertinente și trag un foarte serios semnal de alarmă” a explicat europarlamentarul Cătălin Ivan. Dezbaterile la care face referire europarlamentarul român au avut ca parteneri DIICOT, Funky Citizens, Transparency International, Frames Media Network şi Rise Project.

Rise Project a prezentat, în cadrul unui eveniment RoAction, cazul concret al unei firme care are acţiuni la purtător şi care a derulat contracte de 210 milioane de euro cu statul român. Firma respectivă a câştigat, în ultimii 10 ani, cel puţin 84 de contracte publice. „Artificiul acţiunilor la purtător, utilizat la scară planetară de politicienii corupţi sau grupări de crimă organizată este accesibil şi în România. Mai simplu chiar decât în paradisurile fiscale”, a declarat Ana Poenariu, reprezentantul Rise Project.

„Modificarea legislaţiei achiziţiilor publice, a modului în care statul relaţionează cu mediul privat, este menită a limita corupţia din acest domeniu. România trebuie să transparentizeze accesul la banii publici”, a declarat IrinaLonean, de la Transparency International.

Există si alte state care au interzis acţiunile la purtător, de exemplu: Belgia (interzise din data de 1 Ianuarie 2008 prin “Act of 14 December 2005”), Cehia (interzise din data de 20 Iunie 2013 prin “Act No. 134/2013 Coll.”), Cipru, Malta, Marea Britanie (interzise din data de 26 Mai 2015 prin “Small Business, Enterprise and Employment Act”)”

„Niciun om cinstit nu simte nevoia să se ascundă. Transparența reprezintă cea mai puternică armă de luptă impotriva corupției. Trebuie să privim acest proiect de identificare a tuturor beneficiarilor afacerilor din Romania ca pe un instrument de combatere a sărăciei!” a afirmat Cătălin Ivan la depunerea documentelor și a inițiativei legislative.