Un laptop vîndut pe eBay conţinea un CD cu informaţii confidenţiale ale autorităţilor britanice

Ministerul britanic de Interne a lansat o anchetă privind modul cum un CD conţinînd informaţii confidenţiale a fost descoperit ascuns sub tastatura unui laptop achiziţionat de pe site-ul de licitaţii eBay. CD-ul a fost descoperit de tehnicieni cînd laptop-ul a fost dus la reparat la un atelier specializat. Laptop-ul a fost achiziţionat de pe site-ul eBay şi dus, marţi dimineaţă, la un atelier de reparaţii din localitatea Westhoughton, din apropiere de oraşul Bolton. Unul dintre tehnicieni a dezasamblat calculatorul şi a descoperit un CD pe care scria “Ministerul de Interne confidenţial” ascuns sub tastatură. “De îndată ce am văzut că aparţine Ministerului de Interne, l-am pus într-un loc sigur şi am chemat poliţia”, a declarat proprietarul atelierului de reparaţii IT, adăugînd că CD-ul avea conţinutul criptat.

Un purtător de cuvînt al Ministerului britanic de Interne a anunţat că atît CD-ul, cît şi laptop-ul sînt criptate, ceea ce înseamnă că şi calculatorul a aparţinut autorităţilor britanice, deşi poliţia nu a confirmat această informaţie. Oficialul a refuzat să comenteze cum a dispărut calculatorul şi nici ce fel de informaţii se aflau pe CD, precizînd doar că ancheta este în curs de desfăşurare. Acesta este doar un ultim episod dintr-o serie de incidente similare în care autorităţile britanice au rătăcit astfel de informaţii confidenţiale, cel mai grav fiind pierderea CD-urilor ce conţineau detalii personale despre 25 de milioane de solicitanţi de alocaţii pentru copii.