Un nou aqua parc pe litoralul românesc

S-a tot spus că litoralul românesc are nevoie de mai multe spaţii de agrement (singura staţiune de pe litoralul românesc ce a exploatat agrementul fiind Mamaia). S-a vorbit de curând, în cadrul vizitelor pe litoral ale oficialilor de la Guvern, despre faptul că ar trebui să se dezvolte cât mai mult sectorul de agrement. Aşa se face că Primăria Năvodari a anunţat, ieri, lansarea unui proiect prin care pe terenul fostei tabere din localitate să se construiască un centru de agrement. În cadrul unei conferinţe de presă, primarul Năvodariului, Nicolae Matei, a anunţat că, după finalizarea proiectului, vom avea pe litoral primul aqua parc acoperit. Turiştii, dar şi locuitorii din zonă vor beneficia de serviciile unui centru modern în care se pot distra, relaxa şi se pot îngriji de sănătatea lor prin sport. Totul se va întâmpla într-un oraş care până acum câţiva ani era cunoscut pentru sectorul industrial şi doar puţin pentru faptul că are ieşire la mare. „În acest fel vom transforma cel mai industrializat oraş de pe litoral într-o veritabilă staţiune balneo-climaterică. De la an la an, tot mai mulţi turişti au ales ca destinaţie Năvodariul, motiv pentru care noi trebuie să le oferim posibilităţi de petrecere a concediilor, să le arătăm că nu greşesc să aleagă oraşul nostru pentru un sejur de vis“, a declarat primarul Matei. Totodată, în acest fel se fac noi paşi pentru extinderea sezonului estival pe litoralul românesc, iar turiştii care vin la mare vor avea tot mai multe posibilităţi de distracţie şi primăvara, şi toamna, şi, de ce nu, chiar şi iarna.

Ce presupune aqua parcul?

Centrul de agrement se va întinde pe o suprafaţă de 17.000 mp, din care clădirea va avea 3.600 mp utili. Clădirea şi întregul centrul vor fi construite printr-un proiect european, UE oferind jumătate din banii necesari dezvoltării acestuia, iar autoritatea locală - cealaltă jumătate. Valoarea totală a proiectului este de peste 30,3 milioane de lei, din care 10,7 milioane vor trebui să fie asiguraţi de Primărie. Clădirea va fi construită pe patru niveluri - demisol, parter şi două etaje - şi va cuprinde, printre altele, saloane de kinetoterapie, echipamente wellness, sală de cromoterapie, saună, sală de fitness, spaţiu pentru cursuri teoretice de scubadiving. Vor exista şi bazine interioare acoperite, bazin exterior, două terenuri de tenis şi un teren de minifotbal. De investiţie vor putea beneficia aproximativ 600 de persoane, aceasta fiind capacitatea de găzduire a centrului.

SPERANŢE Primarul Nicolae Matei a precizat că centrul de agrement va fi situat în fosta tabără de copii, vizavi de Centrul de afaceri care se va construi în Năvodari. Motivul pentru care Primăria a avut această iniţiativă este că niciun investitor nu s-a arătat interesat să dezvolte un astfel de proiect. „Este un efort financiar important pentru Primărie, însă este o investiţie aducătoare de profit, prin care creăm şi locuri de muncă şi atragem pe viitor turişti care nu se gândeau la Năvodari ca la o destinaţie turistică. Sunt sigur că Năvodari va avea rezultate foarte bune la acest capitol după ce va fi racordat la tot ce înseamnă turism şi infrastructură“, a mai spus Matei. Despre avantajele derulării unui astfel de proiect a vorbit şi preşedintele Asociaţiei de Promovare şi Dezvoltare Litoral - Delta Dunării, Corina Martin, care a explicat că Năvodariul va deveni a doua Mamaia a litoralului românesc. „Am spus de multe ori că fiecare staţiune trebuie să-şi creeze propriul profil, iar Năvodariul a ales foarte bine sectorul de agrement. Acesta este abia începutul şi sper ca dezvoltarea să nu se oprească aici. Aveţi toată susţinerea agenţiilor de turism“, a declarat Corina Martin.