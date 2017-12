Un nou pas în proiectul grădiniţei: se lucrează la acoperiş

Numărul copiilor este în continuă creştere în comuna Independenţa. Nu acelaşi lucru se poate spune şi despre numărul locurilor la grădiniţă, acolo unde preşcolarii sunt nevoiţi să înveţe în schimburi, în două săli de clasă improvizate în Căminul Cultural. În aceste condiţii, Primăria comunei Independenţa şi Consiliul Local au decis construirea unei noi grădiniţe care să răspundă nevoilor, atât în ceea ce priveşte numărul locurilor, dar mai ales condiţiile de studiu. Lucrările au fost demarate încă de anul trecut. „Iniţial, grădiniţa trebuia construită cu fonduri europene, însă, din motive pe care nu le mai comentez, proiectul a fost respins. În aceste condiţii, am fost obligaţi să căutăm alte soluţii de finanţare. Una dintre ele a fost bugetul local, însă, din păcate, nu avem bani suficienţi pentru toată lucrarea. Aşa am ajuns să solicităm ajutorul Consiliului Judeţean Constanţa, care, atât anul trecut, cât şi în acest an, a alocat fonduri în măsura posibilităţilor”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că o parte din lucrări au fost finanţate cu fonduri de la bugetul local. „Nu puteam să lăsăm doar pe umerii CJC construirea grădiniţei. Având în vedere că am avut disponibili în buget 25.000 de lei, i-am alocat pentru finalizarea lucrărilor la acoperişul noii clădiri. Lucrările sunt în plină desfăşurare şi sper ca până la finalul anului să le putem termina, astfel ca 2014 să-i găsească pe copiii din Independenţa într-o nouă clădire”, a explicat primarul. Grădiniţa va avea parter şi un etaj, patru săli, pentru patru grupe a câte 20 de copii, respectând toate normele europene. În plus, va avea infirmerie, vestiare, bucătărie, sală de mese, săli de joacă, sală de internet, încălzire centrală şi sistem de securitate contra incendiilor. În acelaşi timp, la Independenţa sunt în derulare şi lucrările pentru extinderea Căminului Cultural, pe care autoritatea locală doreşte să îl transforme în Casă de Cultură. „Casa de Cultură va avea centru de pregătire permanentă, sală de spectacole, sală de conferinţe şi ceremonii, sală de biliard, săli de dansuri, canto, club pentru femei, club pentru pensionari şi un parc”, a spus primarul.