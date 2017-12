Un nou weekend cu party-uri şi concerte pentru constănţeni

Venirea weekend-ului este aşteptată cu nerăbdare de tinerii constănţeni amatori de distracţii... nocturne, iar cel mai bun remediu împotriva frigului şi a stărilor de disconfort pe care iarna le poate produce este, în opţiunea lor, clubbing-ul. Localurile din Constanţa - şi nu numai - au pregătit, în această seară, o serie de evenimente şi petreceri care să-i atragă pe cât mai mulţi dintre aceştia.

LIVE MIX CU ROSARIO INTERNULLO În această seară, după miezul nopţii, celebrul DJ italian Rosario Internullo va mixa live în clubul constănţean The Bank. Este prima sa vizită la mare pe acest an şi cei care apreciază stilul său au convingerea că atmosfera va fi una electrizantă.

Rosario Internullo s-a născut în Sicilia, pe 8 mai 1973 şi a mixat prima oară în România în 1998. De atunci şi până în prezent, a devenit unul dintre cei mai iubiţi DJ din România, colaborând cu Adrian Eftimie alături de care a realizat emisiuni de radio în adevărate show-uri care îl recomandă şi astăzi în faţa consumatorilor de Minimal Tech şi Tech - House din toată Europa.

CONCERT WHITE NIGHTS BAND ŞI BIANCA PURCĂREA Fosta concurentă de la X Factor, Bianca Purcărea, va susţine, în această seară, de la ora 21.30, un concert alături de White Nights Band, în clubul Phoenix. Bianca Purcărea a fost una dintre vocile din trupa de backing vocals a Paulei Seling la Eurovision, pentru interpretarea piesei „Playing with Fire”. Preţul unui bilet la acest concert este de 20 de lei.

RESTANŢĂ CU GRASU XXL ŞI GUESS WHO După ce zăpada a pus probleme deplasării mai multor artişti în ultimele săptămâni, Grasu XXL şi Guess Who, care au fost şi ei în această situaţie, au de recuperat, în această seară, atmosfera unică pe care le-au promis-o fanilor de la malul mării. Ei vor susţine astfel concertul reprogramat din ianuarie în clubul Crush, unde vor ajunge în jurul orei 3.00, deoarece, înainte de acest eveniment, fiecare mai are de susţinut câte un concert separat, Grasu XXL cântând la Bacău, iar Guess Who la Brăila.

PETRECERI ŞI CONCERTE DIN PLIN Mai sunt programate şi alte evenimente, pentru seara de vineri, prin diferite cluburi şi localuri din Constanţa şi nu numai. În clubul Fratelli, Johnny DaMix dă tonul distracţiei pe muzică după miezul nopţii, la un eveniment intitulat „Here Come the Men in Black”. În clubul Doors, după ora 21.00, are loc un concert tribut AC/DC, susţinut de The AC/DC Man & The Band, iar preţul unui bilet este de 10 lei. Cei care locuiesc în Murfatlar pot asista la concertul lui Maximilian, de la ora 21.00, din clubul Shine, unde intrarea este liberă.