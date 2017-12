Un pamflet pe zi

Se repetă povestea lui... dacă, cel care se plimba într-o barcă. În versiunea prezidentului, "dacă" şi cu "parcă" sună altfel. Iată că a venit din nou şi timpul lui dacă. Stimabilii dacă şi cu parcă şi-au făcut loc cu coatele în doctrina Alianţei. La orice întrebare ţi se răspunde cu "dacă" sau "parcă". Prieteni la cataramă cu amicul nostru oportunistul, polonicarul şi ciorbarul, dacă şi cu parcă reprezintă actualul Guvern. Teoria lui "să trăiţi bine" se bazează pe politica lui dacă şi parcă. A crescut nivelul de trai? Răspunsul guvernamental - parcă. Actuala Putere are răspunsuri pregătite pentru toate situaţiile - dacă sau parcă. Nu mai poţi să-i acuzi că nu sînt transparenţi. Dacă îi enervezi pe guvernanţi, îţi răspund prompt - şi ce dacă? Cînd e vorba de promisiuni goale, nimeni nu-i întrece în discursuri. În campania electorală, prezidentul Băsescu poza în Vlad Ţepeş de cartier. Promitea să-i strîngă de gît şi chiar să-i tragă în ţeapă pe profitorii democraţiei noastre. Nu mai vorbesc despre laptele şi mierea promise poporului! Ca un oportunist care se respectă, pentru că în această privinţă dînsul este extrem de consecvent, prezidentul şi-a structurat cuvîntările pe filonul lui... dacă. Cu alte cuvinte, a uitat subit de ţepe şi de Vlad Ţepeş. A promis dumnealui aşa ceva? Parcă... Păi, nu s-a ţinut de cuvînt! Şi ce dacă? El este prezidentul neutru şi echidistant? Parcă! Dar nu s-a ţinut de promisiuni. Şi ce dacă? Ne plimbă Alianţa cu dacă şi cu parcă în barcă. Ca să ne producă rău de mare, prezidentul face valuri. Doar este expert în astfel de manevre! Cînd ne este cel mai rău, dă vina pe mare! Spune că de acolo ni se trage... răul! Ne-au condiţionat portocaliii în fel şi chip. Ne aburesc permanent cu dacă şi cu parcă. Cînd ne aruncă în barca lui dacă, hop, cînd în barca lui parcă! S-a împărţit Alianţa în două în materie de rău de mare. Partidul Democrat cu... dacă, liberalii cu parcă. Se poate spune că dacă vrei să treci de dacă trebuie să te faci frate cu dracul! Evident, ca să treci puntea promisiunilor făcute în campania electorală, parcă al liberalilor e parcă mai moale! Constat că, în acest an, s-a trecut direct la dacă. Este folosit dacă fără menajamente de către Partidul Democrat. L-au transformat unii în element de bază al unei tactici perverse. Deja, în anumite locuri, dacă are efectul mîinii puse în beregată cu multă abnegaţie de cei care rîvnesc să păstreze puterea doar pentru ei. Folosesc unii pe dacă pe post de căluş sau de spînzurătoare. Nu-i vorbă, şi prezidentului îi place la nebunie chestia asta! E vizibil că s-a dat de partea lui... dacă şi l-a abandonat pe parcă în barcă. Constat că, după doi ani de guvernare portocalie, creşterea nivelului nostru de trai depinde de... dacă. Ne ameninţă aliaţii să-i votăm din nou în caz de... anticipate. Dacă nu... Dacă l-a eliminat pe parcă. Dacă nu susţineţi portocaliul... S-ar putea ca pe timpul anticipatelor să ne dispere răul de mare. Vremelnic... Ne amintim cu acest prilej de minunile promise în spatele lui dacă... Ne condiţionează tot felul de indivizi existenţa şi viaţa sărăcăcioasă pe care o trăim. Ne arată unii cînd pisica, cînd pe dacă... Sînt prezentate pe rînd. Cînd ne plictisim de parcă, sîntem trecuţi pe mîna lui dacă... E după cum vor muşchii Puterii. Războiul dintre prezident şi premier este ca disputa dintre dacă şi parcă. La noi, totul depinde de toanele potentaţilor zilei şi de efectul dacă... Dacă nu eşti pe placul unui şmecher, ştiţi bine ce se întîmplă, care sînt consecinţele. Populaţia depinde de toanele Puterii, de dacă sau parcă prezidenţial. Sîntem duşi cu noul produs ce poartă marca "dacă sau parcă". Cine nu este pe placul Puterii o ia în... barcă. Promite prezidentul să organizeze pentru populaţie cursuri pe tema răului de mare. Pentru mai buna înţelegere a populaţiei, cursanţii vor fi dotaţi cu pungi tip "TAROM" în caz de vomă subită.