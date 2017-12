UN PAMFLET PE ZI

Actorul nostru naţional nu se dezminte. Cu un ochi rîde, cu celălalt se hăhăie. Joacă de-a dreptul magistral! Cînd se arată preocupat de criza prin care trece ţara, cînd face bancuri pe seama serviciilor secrete! De cîteva zile, a căzut şi Botoş. Acum a stat. Actorul nostru naţional trece prin toate registrele interpretative posibile şi imposibile. În materie de teatru politic, nu mai există secrete pentru el! De un an de zile încoace, joacă în roluri dintre cele mai diverse, cu răpiri sau cu servicii de securitate pe post de papagali comunitari. Actorul se bagă în fel şi chip pe sub pielea electoratului. Visează la titlul de artist al poporului, clasa emerit. În perspectiva viitoarei stagiuni politice, actorul face băi de mulţime pentru a fi cît mai autentic pe scenă. E preocupat de evoluţia sa în fiecare rol. Umblă la fineţuri ca să ajungă tot timpul la inima poporului. S-a lepădat de serviciile secrete! Ce piesă! În aparenţă, fără intrigi, dar cu un final neaşteptat. Botoş a căzut fără replică. Se spune că a alunecat pe o coajă de banană. Accident de muncă politică. Actorul nostru naţional ne ţine din suspans în suspans. Trece rapid de la comedie la tragedie. Am asistat deunăzi la sceneta "Ora de engleză", cu ministrul Apărării pe post de Goe şi cu actorul nostru delirînd în replici englezeşti de tot felul. "Fuga lui Omar Hayssam" reprezintă fără îndoială un mare succes de casă. E posibil ca, la capitolul reprezentaţii, să depăşească cu mult piesa "Răpirea din Irak". Actorul nostru naţional este un talent înăscut. Are teatrul politic în sînge. Ştie ca nimeni altul să intre în pielea personajului pe care îl înterpretează. Îi plac foarte mult rolurile cu fitile şi îmbîrligături politice. De fiecare dată, la final de spectacol, iese singur în faţă pentru a culege toate aplauzele şi laudele la scenă deschisă. Piesa "Căderea lui Botoş" i-a încununat activitatea teatrală de pînă acum. Opinia publică a rămas mască! Nu e pentru prima oară… Actorul nostru naţional ne-a transformat pe toţi în simplii spectatori! Ca pe partide şi serviciile secrete… Vrea el să joace toate rolurile politice şi nepolitice din ţara asta! Cînd simplu cetăţean bulbucat de bulele şpriţului de vară, cînd muza neprihănită a serviciilor noastre secrete, cînd coaja de banană care l-a pus cu burta la podea pe Botoş, fostul procuror general al României! Actorul nostru naţional e în voce. A început să ţipe din nou la structurile mafiote din România, dar nu se bagă nimeni pe sub mese! A intrat unora în reflex să facă fel şi fel de vocalize pe tema corupţiei. În realitate, asistăm la cea mai lungă gargară pe această temă. Jocul de scenă al actorului nostru naţional e ca un joc de glezne. Trece rapid de la un registru emoţional la altul, lăsînd asistenţa cu gura căscată. Cînd rîde, cînd plînge! Am fi dorit să-l vedem pe actorul nostru în ipostaza celui care plînge pe umerii serviciilor secrete bolnave şi care se cer afară, precum Stolo. Ar fi fost un succes garantat. Ce-aţi spune de un scenariu interactiv cu titlul "Dar cu Botoş ce-aţi avut?" Actorului îi plac tragediile greceşti adaptate la specificul nostru autohton. Se dă în vînt şi după parodii. Ieşirea şefilor serviciilor secrete din scenă a ridicat parodia la nivel de scenariu prezidenţial. Actorul nostru naţional este susţinut tot timpul de vocea baritonală a marelui cor al Partidului Democrat. Boc este însă un dirijor prea mic pentru un cor atît de mare! Adevăratul dirijor şi compozitor este actorul nostru naţional. Doar el ştie cum să bibilească fiecare partitură în parte. Actorul este şi regizor, şi dirijor, şi interpret. El visează la filarmonica lui Putin, un mare şi cunoscut actor mondial! După revoluţie, s-ar putea să ne aflăm pentru prima oară în situaţia de a sări din puţ în lacul numit Marea Neagră! Personajul nostru se visează deja cel mai iubit artist al poporului! Deloc întîmplător, preferă să joace de unul singur pe marea scenă a politichiei noastre. El dă replica, el intonează, el coboară sau ridică voios cortina politichiei noastre. Deviza sa: "Eu interpretez, eu controlez!"