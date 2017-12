Un regizor american susţine că el l-a inventat pe Harry Potter

John Buechler susţine că el a inventat personajul Harry Potter şi plănuieşte lansarea unui remake, în valoare de 20 de milioane de lire sterline. Cu toate acestea, studiourile Warner Bros. îl ameninţă pe regizorul american cu acţiuni în instanţă pentru drepturile asupra cărţilor lui J.K. Rowling, cu toate că acesta a regizat filmul pentru copii “Trolul” în 1986, al cărui personaj principal se numeşte… Harry Potter. “În opinia lui John, el a creat primul Harry Potter. J.K. Rowling susţine că ideea i-a venit pur şi simplu. John nu crede asta!”, a declarat Peter Davy, producătorul regizorului. “Există multe similitudini între tema cărţilor sale şi filmul original. John a fost şocat cînd aceasta a lansat Harry Potter”, a mai spus producătorul.

John Buechler a mai regizat “Demonii se ţin de farse! / Ghoulies III: Ghoulies Go to College”, “Friday the 13th Part VII: The New Blood” şi “Teroare în Antarctica/ Deep Freeze”.