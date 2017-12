Un Volkswagen a luat foc în parcare

Turiştii aflaţi în staţiunea Mamaia au fost şocaţi să vadă, ieri după amiază, cum în parcarea aglomerată aflată în vacinătatea hotelului Dunărea o maşină este cuprinsă de flăcări. "Eram în camera hotelului cînd am auzit o bubuitură. Am ieşit la fereastră şi am văzut cum autoturismul este cuprins de flăcări", a declarat un turist cazat la unul din hotelurile din vecinătate. Incendiul a izbucnit în jurul orei 19.30, flăcările cuprinzînd partea din faţă a unui Volkswagen comby, înmatriculat în Capitală. Intervenţia pompierilor a făcut ca focul să nu se extindă şi la maşinile parcate în apropierea acesteia. "Am văzut exact cînd a bubuit. Noroc că nu era nimeni în maşină", a adăugat un agent de pază din zonă. Pompierii constănţeni spun că cel mai probabil incendiul a fost declanşat de o defecţiune apărută la instalaţia electrică.