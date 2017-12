Undă verde pentru cercetarea lui Videanu şi Silaghi

Preşedintele Traian Băsescu a transmis, ieri, ministrului Justiţiei cererile de urmărie penală pentru Adriean Videanu, fost ministru al Economiei, şi Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor. Solicitarea Parchetului de pe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul Ovidiu Silaghi a venit în urma finalizării cercetărilor în dosarul în care acesta este acuzat de trafic de influenţă şi luare de mită, fapte ce ar fi fost săvârşite în anul 2012, când ocupa funcţia de ministru al Transporturilor. Acuzele sunt legate de rezilierea unor contracte pentru autostrăzi. Adriean Videanu a declarat că preşedintele Băsescu a făcut un lucru absolut corect atunci când a avizat începerea urmăririi sale penale, precizând că nimeni nu poate să blocheze actul de justiţie. „Mi-aş fi pus întrebarea ce s-ar fi întâmplat dacă preşedintele nu ar fi avizat. Am în momentul de faţă toate dovezile nevinovăţiei mele, pe care le voi pune la dispoziţia procurorului de caz”, a declarat Adriean Videanu. În ceea ce priveşte reproşurile că nu a acţionat altfel chiar dacă ar fi primit informaţii de la Serviciul Român de Informaţii legate de Romgaz, Videanu a precizat că România şi Romgaz nu au fost niciodată în pericol şi nu au fost în situaţii dificile. „Am avut chiar un plus de capacitate de gaz, înmagazinat după trecerea iernii, au fost 600 de milioane de metri cubi care au rămas în depozitele de gaz”, a adăugat Videanu. El a mai arătat că profitul net al Romgaz a fost în 2009 mai mare decât cel din 2008, iar cel din 2010 a fost mai mare decât cel din 2009 şi că „întotdeauna Romgaz avea lichidităţi în depozite bancare”. „Legat de ceea ce se spune, că SRI a informat, vreau să vă spun că nu-mi amintesc, nu am primit niciodată nicio informaţie în care să se spună negru pe alb că la Romgaz a fost constituit un grup infracţional la care trebuie să fiu atent. Informaţii de genul „se pare că“, „se aude că“ sunt lucruri care, sigur, la un moment dat, au fost analizate”, a explicat Videanu.