Undă verde pentru desecretizarea protocoalelor SRI-DNA

După ce, în urmă cu trei săptămâni, Senatul a făcut un prim pas pentru stoparea abuzurilor din Justiție, prin adoptarea desecetizării protocoalelor prin care mii de români au fost urmăriți, Camera Deputaților a dus acest demers mai departe. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind declasificarea unor documente, cu 174 de voturi „pentru”, 92 „împotrivă” şi patru abţineri. Propunerea legislativă privind declasificarea unor documente vizează Hotărârea CSAT nr. 17/2005 privind combaterea corupţiei, fraudei şi spălării banilor, precum şi toate documentele care conţin informaţii clasificate în baza acesteia. Un amendament adoptat de deputaţi în Comisia juridică prevede că, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se desecretizează toate protocoalele şi/sau acordurile de colaborare şi cooperare încheiate între instituţiile statului român, Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Naţională Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Consiliul Superior al Magistraturii şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Documentele la care face referire proiectul sunt centralizate de Comisia comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI şi pot fi consultate de persoanele interesate la sediul acesteia. Acest drept se exercită la cerere şi constă în studierea nemijlocită a documentelor şi eliberarea de copii de pe acestea. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, proiectul fiind adoptat de Senat în urmă cu trei săptămâni. Cu toate acestea, legea nu va intra în vigoare decât dacă va fi promulgată de președintele Klaus Iohannis și va fi publicată în Monitorul Oficial.

PNL VA SESIZA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ A ROMÂNIEI

Nici bine nu a fost adoptată legea în Camera Deputaților că PNL a și anunțat că va ataca la Curtea Constituţională actul normativ. „Vă anunţ că PNL, prin grupul senatorial, va ataca la Curtea Constituţională această reglementare, pentru că, din păcate, pe procedură aţi greşit, aţi introdus o serie de amendamente sau cel puţin unul dintre amendamente este un amendament de conţinut care ar fi trebuit în mod evident discutat şi în prima Cameră şi, totodată, pentru că v-a fost teamă că nu aveţi numărul de voturi necesare i-aţi conferit legii un caracter ordinar, deşi, în mod evident, dacă vom analiza conţinutul reglementărilor vom vedea că se referă la modificarea sau completarea unor acte normative care au caracter organic”, a declarat deputatul Gabriel Andronache, în plenul Camerei Deputaţilor, conform agerpres.ro. Deputatul PSD Mircea Drăghici a susţinut că prin aprobarea proiectului s-a procedat corect faţă de cetăţenii din România. „Suntem în ceea ce noi am pus în platforma electorală în 2016 atunci când am spus dreptate până la capăt şi astăzi este un pas important în acest sens. Legea va fi atacată la CCR nu am nicio îndoială, deşi sunt şi amendamente depuse de USR pe care le-am acceptat, amendamente depuse de PMP pe care le-am acceptat. Eu vă dau o veste proastă celor care o veţi ataca şi vă spun că cine învesteşte şi dezînvesteşte. Ceea ce înseamnă că Parlamentul a învestit Guvernul pe procedurile de declasificare, tot Parlamentul este cel care îşi ia acest drept înapoi. Astăzi, Parlamentul a făcut ceea ce trebuia şi este în limitele constituţionale”, a spus Drăghici.