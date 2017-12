Unde se plasează liberalii constănțeni după Congres

Cu un singur post de membru în Biroul Politic Național, câștigat de președintele Filialei Constanța a PNL, deputatul Bogdan Huțucă, liberalii de la malul mării sunt mulțumiți de rezultatele obținute. Ba mai mult, chiar și înfrângerea liderului Organizației Municipale Constanța a PNL, George Muhscină, în fața fostului ministru delegat pentru Administrație Victor Paul Dobre, este considerată o victorie, prin prisma numărului mare de voturi. Bogdan Huțucă spune că „delegația PNL Constanța a plecat la București cu un scop clar: obținerea a două funcții importante în Biroul Politic Național al PNL. Din păcate, am reușit să atingem acest obiectiv în proporție de 50%, dar am fost aproape să obținem ceea ce ne-am dorit. Numărul voturilor pe care le-au primit candidații PNL Constanța la Congres arată că suntem o filială respectată, care generează încredere în partid. Candidatura lui Muhscină a fost un act de curaj în primul rând, având în vedere experiența politică a contracandidatului său, Victor Paul Dobre. Atât această candidatură, cât și rezultatul final sunt asumate de filiala noastră. George Muhscină a candidat pentru funcția de vicepreședinte al partidului respectând o decizie politică pe care am luat-o la Constanța”, mai spune Bogdan Huțucă. La rândul său, președintele Organizației Municipale PNL Constanța, consilierul județean George Muhscină, îi urează succes vicepreședintelui PNL, Victor Paul Dobre, și îl felicită pentru victoria din cadrul Congresului PNL. „Așa cum am mai spus, nu există învinși în urma acestei competiții interne. Suntem persoane mature și responsabile, care știu că mai presus de orice fel de orgoliu rămâne Partidul Național Liberal. Le mulțumesc colegilor pentru susținere și îi mulțumesc președintelui PNL Constanța, Bogdan Huțucă, pentru sprijin”, afirmă liderul Organizației Municipale PNL Constanța, George Muhscină.

DIFERENȚĂ MAJORĂ

Amintim că, duminică, președintele Organizației Municipale Constanța a PNL, George Muhscină, care l-a susținut pe Cristian Bușoi pentru postul de președinte al PNL, a fost învins de fostul ministru delegat pentru Administrație Victor Paul Dobre, cu 110 voturi la 77, care l-a susținut pe Ludovic Orban la președinția PNL. Cum Orban a câștigat lupta cu Bușoi, evident, liberalii au preferat să nu-l supere pe proaspătul președinte al PNL.