UNPR şi PSD, în colaborare, dar fără fuziune

Deşi tot mai multe voci din lumea politică dădeau ca sigură o fuziune între PSD şi UNPR, progresiştii spun că acest lucru nu se va întâmpla. Din contră. Unul dintre cei care exclud această variantă, cel puţin pentru moment, este vicepreşedintele UNPR, senatorul Şerban Mihăilescu, care a spus că nu există încă posibilitatea fuziunii prin absorbţie cu PSD. Potrivit acestuia, UNPR se va manifesta în continuare ca partid de sine stătător, care va face politică alături de PSD în cadrul Alianţei de Centru Stânga (ACS). „Rămânem fermi în alianţa pe care o avem cu PSD, sub forma ACS. Am rămas strâns legaţi de principiile politicii de stânga, mai ales într-o perioadă în care criza nici măcar nu dă semne să se liniştească. Vom acţiona în continuare ca un partid de sprijin pentru PSD şi USL”, a afirmat Şerban Mihăilescu. El este de părere că „o fuziune nu ar ajuta nici PSD, nici UNPR”. „PSD este un partid prea mare, care nu are vreun avantaj deosebit dacă se uneşte cu noi, iar noi funcţionăm mult mai bine ca un partid de ajutor de centru - stânga dacă rămânem separaţi de PSD. Colaborăm cu ei (PSD, n.r.) şi participăm reciproc la şedinţe”, a adăugat Şerban Mihăilescu. Pe de altă parte, vicepreşedintele UNPR şi-a manifestat încrederea că „Uniunea Social Liberală va rămâne în continuare principala forţă la guvernare”. De asemenea, Şerban Mihăilescu mai este convins că alegerile europarlamentare de anul viitor nu vor genera ruperea relaţiilor dintre social democraţi şi liberali.