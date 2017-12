UPSC solicită un raport cu privire la situaţia şcolilor din România

UPSC denunţă “maniera şantajiştă în care actualii guvernanţi, precum şi anumite partide din Opoziţie, se raportează la problemele şi la priorităţile politice ale momentului”. Potrivit afirmaţiilor liderului UPSC Constanţa, Marius Pricopie, formulele de şantaj aplicate de actualii guvernanţi sînt incalificabile pentru orice politician care are pretenţia de a fi cetăţean al Europei. “Nu moţiunea ne aruncă în haos, ci această guvernare care şi-a exhibat ineficienţa şi algoritmul clientelar de funcţionare. Am văzut cum Marko Bela şi-a şantajat partenerii de guvernare în legătură cu o temă absolut stupefiantă: un panou pe care unii îl montează şi alţii îl dau jos dintr-un simplu calcul de imagine“, a declarat Pricopie ieri, într-o conferinţă de presă. UPSC atrage atenţia asupra faptului că agitaţia politică a ultimelor şase luni a aruncat un con de umbră asupra dezastrului patronat de miniştrii executivului Tăriceanu. Pricopie a arătat că a trecut aproape jumătate de an şi miniştri ca Adomniţei, Remeş, Chiuariu şi, nu în ultimul rînd, Nicolăescu nu au demonstrat decît o imensă lipsă de responsabilitate şi un profesionalism cu totul îndoielnic. “Este îngrijorător faptul că nimeni nu mai pune întrebări legate de guvernare, că pînă şi o parte a presei este fascinată de jocul politic şi uită să se aplece asupra problemelor din sistem“, a mai spus Pricopie. UPSC solicită instituţiilor abilitate, în special Parchetelor, să se autosesizeze şi să ancheteze afacerile oculte care par să fi fost singura preocupare serioasă a actualilor guvernanţi. Liderul UPSC Constanţa mai solicită şi sprijinul societăţii civile, pentru a nu lăsa nesancţionate neregulile şi lipsa de performanţă a membrilor Executivului. Referitor la faptul că nu peste foarte mult timp va începe un nou an şcolar, Pricopie a spus că solicită ministrului Cristian Adomniţei să prezinte un raport privind situaţia şcolilor din România: “Vrem să ştim cîte şcoli vor avea autorizaţie sanitară de funcţionare şi cîte vor fi nevoite să înceapă cu întîrziere anul şcolar din cauza unor lucrări nefinalizate. De asemenea, este extrem de important să ştim care este nivelul de acoperire a posturilor de învăţători şi de profesori şi care este procentul de suplinitori la nivel naţional“.