Uralochka Ekaterinburg vine la Constanţa!

Adversară de top pentru CSV 2004 Tomis Constanţa în sferturile de finală ale Cupei CEV la volei feminin. Calificate în această fază a competiţiei după ce au trecut cu scorul general de 6:0 de PTPS Pila, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe vor înfrunte una dintre cele mai titrate echipe ale Europei, Uralochka Ekaterinburg. Rusoaicele s-au impus aseară, în manşa retur, cu 3:0 (25:13, 25:13, 25:13), în faţa belgiencelor de la Dauphines Cherleroi (Belgia). Câştigătoare şi în tur, cu 3:1, Uralochka nu a avut o misiune dificilă în partida de pe teren propriu, asigurându-şi fără probleme prezenţa în sferturi. „Sunt fericit şi bucuros pentru fete, dar şi pentru Constanţa. Vom avea ocazia să vedem o mare echipă aici. Vine Uralochka Ekaterinburg împreună cu cel mai mare antrenor al tuturor timpurilor, Nikolai Karpol. Va fi foarte frumos. Ne vom juca şansa şi sperăm să ajungem în Final Four, ceea ce ar însemna un vis împlinit pentru noi. Va fi foarte greu. Nu ne gândim că dacă am bătut Pila suntem campionii Europei, dar ar fi extraordinar dacă am reuşi acest lucru”, a declarat Cristian Zgabercea, preşedintele CSV 2004 Tomis. Finalista din sezonul trecut al Cupei CEV, Uralochka Ekaterinburg soseşte la Constanţa la mijlocul lunii februarie, când va avea loc prima manşă a disputei cu CSV 2004 Tomis Constanţa. Misiunea constănţencelor din sferturi se anunţă însă una extrem de dificilă. Dacă în întâlnirile cu AEL Limassol şi PTPS Pila nu au cedat niciun set, voleibalistele Tomisului ştiu că nu va fi la fel de uşor şi cu rusoaicele. „Sunt fericită că ne-am calificat şi că avem şansa să întâlnim o echipă foarte valoroasă. Va fi foarte greu cu Uralochka Ekaterinburg. Trebuie să încercăm să ne depăşim şi să obţinem cât mai mult, chiar dacă este dificil să câştigăm în Rusia”, a spus Ivana Plchotova.

Palmaresul impresionant al formaţiei Uralochka Ekaterinburg este legat de un singur nume, Nikolay Karpol. În vârstă de 72 de ani, Karpol a adunat numeroase trofee atât ca antrenor al echipei naţionale a Rusiei, cât şi ca antrenor de club: 5 medalii olimpice, 4 medalii la CM, 8 medalii la CE (toate de aur!!!) şi de opt ori câştigător a Ligii Campionilor cu echipa de club. La fel ca şi Evgheni Trefilov, antrenorul reprezentativei feminine de handbal a Rusiei, Karpol este recunoscut pentru strigătele adresate jucătoarelor în timpul meciurilor, din această cauză fiind poreclit “Ursul urlător”. De altfel, Uralochka a oferit voleiului mondial cele mai mari jucătoare, printre ele Elena Godina şi Evgenia Artamonova - Estes, ultima activând încă pentru formaţia rusă.