Urmărirea pentru şantaj în urma plângerii lui Firea, suspendată pentru că Băsescu are imunitate

Parchetul ICCJ a dispus urmărirea penală pentru şantaj în urma plângerii formulate de Gabriela Firea împotriva lui Traian Băsescu, la care a fost conexată şi sesizarea parlamentarilor, însă procurorii au suspendat punerea în mişcare a acţiunii penale, întrucât preşedintele are imunitate. "În urma plângerii formulate de doamna Firea Gabriela (senator), la care a fost conexată şi sesizarea semnată de mai mulţi parlamentari, pe rolul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a constituit un dosar penal", a anunţat PICCJ, astăzi. Potrivit sursei citate, procurorii au dispus, ieri, începerea urmăririi penale cu privire la fapta sesizată, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de şantaj. Anchetatorii au constatat însă că există un impediment legal temporar pentru punerea în mişcare a acţiunii penale, vineri fiind dispusă, prin ordonanţă, suspendarea urmăririi penale. "S-a apreciat că, în conformitate cu dispoziţiile art. 84 alin. 2 raportat la art. 96 alin. 1 din Constituţie, Preşedintele României se bucură de imunitate", a precizat Parchetul instanţei supreme. Amintim că senatorul PSD Gabriela Firea a depus, miercuri, la Parchetul ICCJ, o plângere pe numele preşedintelui Traian Băsescu, pentru ameninţare şi şantaj. În plus, 176 de parlamentari, în frunte cu Victor Ponta, Valeriu Zgonea, Liviu Dragnea şi Ilie Sârbu, au semnat un denunţ de şantaj împotriva preşedintelui Traian Băsescu, acesta fiind depus, ieri, la Parchetul instanţei supreme. Premierul Victor Ponta a spus că a semnat documentul şi a precizat că gestul este determinat de ameninţările pe care şeful statului le-a adus unui senator al României. Ponta a precizat că a fost primul care a semnat plângerea penală împotriva lui Băsescu.