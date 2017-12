Urmează o săptămână de ploi la Constanța

Valorile termice prognozate de către meteorologi pentru următoarele două săptămâni vor fi din ce în ce mai scăzute, semn că se apropie iarna, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), valabilă pentru perioada 24 noiembrie - 6 decembrie. La munte, la altitudini de 1.400 de metri, se va instala deja anotimpul friguros, fiind posibile ninsori, în timp ce în Dobrogea, chiar dacă vor scădea semnificativ faţă de intervalul anterior, temperaturile se vor menţine mai ridicate decât cele obişnuite în această perioadă din an. Pe timpul zilei, temperaturile vor fi de 8 - 13 grade Celsius, iar noaptea se vor înregistra între 5 şi 9 grade C. Probabilitatea pentru ploi (în general moderate cantitativ) va fi ridicată, în special pe parcursul acestei săptămâni. Estimarea este realizată folosind produsele numerice ale Centrului European pentru prognoze pe medie durată (ECMWF) de la Reading, Anglia. Sunt prognozate temperaturile maxime şi minime mediate pentru fiecare regiune a ţării şi adaptate local cu modele statistice şi sunt indicate perioadele cu probabilitatea cea mai ridicată de apariţie a precipitaţiilor.