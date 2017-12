USR Dobrogea va edita antologia “Scriitori la Pontul Euxin”

Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România (USR) continuă, şi în acest an, seria manifestărilor incluse în programul “Să ne cunoaştem scriitorii - Vizibilitatea scriitorului”, iniţiat în 2006. Un prim eveniment în acest sens va fi organizat sub titulatura “Scriitorul şi criticii săi”, program important pentru beneficiarii creaţiei literare, cititorii. “Comunitatea constănţeană, ca de altfel întreaga societate românească, are nevoie de scriitori şi de literatura lor, de cultură în general, iar rolul filialei noastre este acela de a-i convinge pe membrii acestei comunităţi, spre folosul lor, de beneficiile lecturii, de întoarcerea la carte”, a explicat preşedintele USR Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu.

În acest an, Filiala Dobrogea a USR va iniţia patru activităţi distincte care fac referire la informarea şi educarea cultural-literară a publicului larg. Una dintre acestea va fi o antologie de texte critice, “Scriitori la Pontul Euxin”, realizată de cronicarul literar Ion Roşioru. Această amplă lucrare va cuprinde cronicile autorului din ultimii 17 ani, atît despre cărţile membrilor USR Dobrogea, cît şi despre lucrărilor altor scriitori în spaţiul pontic. “În felul acesta, scriitorul va fi vizibil pentru cititori în profunzimea scrisului său. Cu siguranţă, volumul, deschizînd fereastra spre intimitatea operei, va incita la lectură şi la o cunoaştere mai sistematică a fiecărui autor în parte”, a adăugat Ovidiu Dunăreanu. Mai mult, va fi completat la zi şi definitivat site-ul filialei (www.usrdobrogea.ro), care a fost realizat în colaborare cu poeta Iulia Pană, membru al filialei.