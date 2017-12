Vacanţă în devans pentru CSV 2004 Tomis

Ajunse în fruntea clasamentului, după victoria cu 3:0 obţinută, sâmbătă, în faţa Universităţii Cluj, voleibalistele de la CSV 2004 Tomis Constanţa au primit patru zile libere. Ultima partidă a turului de campionat este programată sâmbătă, dar cum Tomis va întâlni lanterna roşie, CSM 2007 Focşani, elevele lui Aleksandar Boskovic şi Constantin Alexe se vor întoarce la pregătire joi. „Chiar dacă se va încheia prima parte a campionatului, noi vom rămâne să ne pregătim pentru partidele din cupele europene şi nu vom avea zile libere de Sărbători. Mizăm pe antrenamentele noastre pentru a face faţă în cupele europene, iar conducerea a decis că este mai bine să primim liber acum, după care să începem pregătirea pentru întâlnirea cu Pila, din Cupa CEV şi pentru debutul returului de campionat”, a spus căpitanul Tomisului, Claudia Gavrilescu, care a explicat şi fluctuaţiile de joc ale echipei înregistrate în partida cu Universitatea Cluj. „Nu ne-am făcut probleme în duelul de sâmbătă, pentru că valoarea noastră este mult mai ridicată decât a lor. După ce ne-au condus până la jumătatea setului trei, noi am reuşit să revenim cu uşurinţă. Este greu să eviţi fluctuaţile în partidele cu adversare facile”, a spus Gavrilescu. Prima partidă din 2010, din returul campionatului, va avea loc pe 9 ianuarie, formaţia constănţeană urmând să se deplaseze la Galaţi pentru întâlnirea cu CSU Metal Galaţi. Tot în aceeaşi perioadă este programată şi prima întâlnire cu PTSP Pila, din optimile Cupei CEV: pe 5, 6 sau 7 ianuarie - turul, în deplasare, iar returul, la Constanţa, pe 12, 13 sau 14 ianuarie. Aşadar, un început de an extrem de dificil pentru CSV 2004 Tomis, care are ca obiectiv atât titlul, cât şi un parcurs cât mai lung în Cupele Europene. Astăzi va avea loc partida restantă din etapa a 9-a a Diviziei A1, dintre U. Cluj şi Ştiinţa Bacău, ultimul joc restant din aceeaşi etapă, Unic Piatra Neamţ - SCM U. Craiova, fiind programat mâine.