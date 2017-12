Vacanțele asociate cu meditația și yoga pot crește speranța de viață

Un nou studiu ce compară efectele pe care le au asupra corpului un ''retreat'' de meditație sau yoga și o simplă vacanță a dus la concluzia că ambele opțiuni scad nivelul stresului, cresc funcția imună a organismului și influențează anumiți markeri celulari din sânge asociați cu îmbătrânirea, informează Reuters.

În cadrul cercetării, oamenii de știință au măsurat activitatea genelor, markerii din sânge și starea de bine raportată de subiecți în timpul sejurului și în lunile ulterioare și au descoperit un ''efect de vacanță'', considerabil și imediat, în cazul tuturor participanților la studiu. Însă pentru persoanele care meditau în mod regulat, beneficiile au fost observate chiar și zece luni mai târziu după revenirea din sejur.

''Într-o vacanță relaxantă, corpul iese din starea defensivă, iar nivelul de stres scade, ceea ce influențează activitatea celulelor cu rol în sistemul imunitar'', a declarat autorul principal al cercetării, dr. Eric Schadt, director fondator al ''Icahn Institute for Genomics and Multiscale Biology'' de la Mount Sinai din New York. În plus, în cadrul studiului au fost observate schimbări la nivel molecular în grupul care a făcut meditație, inclusiv o îmbunătățire a producției și a utilizării proteinelor. ''Nu știm exact ce semnifică acest lucru, dar ținând cont de asocierile cu biomarkerii îmbătrânirii, există posibilitatea ca aceste schimbări să îmbunătățească starea generală și să crească speranța de viață'', a declarat Schadt pentru Reuters Health.

Pentru această cercetare, oamenii de știință au studiat 102 de femei cu vârste între 30 și 60 de ani cărora le-au efectuat analize de sânge înainte și după ce petrecerea a cinci zile în stațiunea ''La Costa Resort and Spa'' din Carlsbad, California. Circa o treime dintre acestea rezervaseră deja ''retreat-ul'' de meditație și yoga și obișnuiau să practice aceste activități în mod regulat, iar celelalte 70 nu meditaseră niciodată. Jumătate dintre acestea din urmă au fost trimise în mod aleatoriu la programul de yoga/meditație, iar cealaltă jumătate s-au relaxat pur și simplu.

La final, s-a observat o îmbunătățire a stării de bine pentru toate persoanele din cele trei grupuri, însă după zece luni de la întoarcerea din vacanță, femeile care au meditat au avut mai puține simptome de depresie și de stres decât celelalte.

Oamenii de știință au subliniat că îmbunătățirea semnificativă a expresiei genelor și a biomarkerilor îmbătrânirii în cazul tuturor grupelor, la finalul sejurului, dovedesc beneficiile unei simple vacanțe. În plus, la femeile care practicau meditația s-a constatat o activitate mai intensă a telomerazei, o enzimă ce repară și întărește vârfurile cromozomilor - telomerele se micșorează și se scurtează odată cu înaintarea în vârstă.