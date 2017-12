Vaccin revoluţionar împotriva meningitei şi pneumoniei

• Produsul este cel mai avansat vaccin pneumococic conjugat adoptat de multe ţări în programul naţional de vaccinare

• Specialiştii spun că vaccinul oferă sugarilor şi copiilor cu o vârstă mai mică de cinci ani, cea mai extinsă protecţie împotriva bolilor pneumococice, fiind cel mai dezvoltat vaccin pneumococic conjugat

• Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră bolile pneumococice drept cauza numărul 1 de moarte infantilă

• Pneumococul este cauza principală a mortalităţii infantile în întreaga lume, reprezentând 28% din totalul deceselor copiilor între 0 şi 1 an

Un nou vaccin pare să revoluţioneze piaţa farmaceutică. Este vorba despre vaccinul pneumococic - Prevenar 13 - realizat de compania “Pfizer”, el fiind deja disponibil pe piaţa românească. Specialiştii spun că produsul conţine particule din 13 tipuri diferite ale bacteriei Streptococcus pneumoniae, bacterie care se face răspunzătoare de meningita la copii şi pneumonie. “În noul vaccin sunt incluse serotipuri foarte importante. Prevenar este indicat pentru copiii care au până în cinci ani, dar poate fi folosit şi pentru vaccinarea celor care au peste cinci ani. Pentru acest vaccin s-au facut studii care au inclus peste 4.800 de sugari şi copii din întreaga lume”, a explicat secretarulul de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Adrian Streinu Cercel. “Prevenar 13” este cel mai nou vaccin pneumococic al companiei Pfizer şi actualmente este cel mai puternic vaccin existent pe piaţă. Cu acesta pot fi imunizaţi şi micii pacienţi care au început deja vaccinare cu alt tip de Prevenar (care conţine doar particule din 7 tipuri ale bacteriei Streptococcus pneumoniae). Preşedintele Societăţii Naţionale de Medicină a Familiei, dr. Rodica Tănăsescu, a explicat că schema de vaccinare recomandată pentru respectivul vaccin constă în patru doze, o serie primară de trei doze, urmate de o doză de rapel administrată în intervalul de vârstă 11-15 luni. “Vaccinul oferă sugarilor şi copiilor cu o vârstă mai mică de cinci ani, cea mai extinsă protecţie împotriva bolilor pneumococice, fiind cel mai dezvoltat vaccin pneumococic conjugat”, a spus medicul.

• PREMIERĂ • “Produsul este cel mai avansat vaccin pneumococic conjugat adoptat de multe ţări în programul naţional de vaccinare. Este o premieră pentru România. Este, de fapt, forma îmbunătăţită a vaccinului cu 7 valenţe, testat şi aprobat de mai bine de un deceniu pe scară internaţională, vândut în peste 320 de milioane de doze la nivel mondial şi inclus în schema naţională de imunizare a 46 de ţări. Prevenar 13 este soluţia actuală pentru sănătatea copiilor noştri a căror viaţă depinde de alegerile pe care le facem pentru a-i ocroti”, a declarat Brendan o’Brien – Country Manager Pfizer România, producătorul produsului farmaceutic.

• CIFRE ÎNGRIJORĂTOARE • Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) consideră bolile pneumococice drept cauza numărul 1 de moarte infantilă. Pneumococul este cauza principală a mortalităţii infantile în întreaga lume, reprezentând 28% din totalul deceselor copiilor între 0 şi 1 an, pe locul doi, într-o proporţie de 21%, fiind Rujeola. România are cel mai mare procent al mortalităţii infantile de pe continent, de 13,9, după Moldova şi Ucraina, în condiţiile în care 2.250 de copii cu vârsta mai mică de 1 an au murit anul trecut. Aceste cifre sunt extrem de îngrijorătoare, rata deceselor fiind una dintre cele mai mari din Europa, potrivit datelor comunicate recent de către Societatea Română de Obstetrică şi Ginecologie.

• SEMNE DE BOALĂ • Copilul cu infecţie pneumococică prezintă simptome diverse cum sunt febra ridicată (peste 39 grade C), frisoane, tuse, junghi toracic, otalgie, otoree, iritabilitate, anorexie, vărsături, cefalee, ameţeli, în funcţie de localizarea infecţiei. Formele de boală pot fi uşoare, medii sau grave, în funcţie de receptivitatea şi de imunitatea individuală. Copiii şi vârstnicii peste 60 de ani reprezintă categoriile de populaţie cele mai susceptibile la infecţiile pneumococice. În situaţia în care copilul nu a fost vaccinat preventiv şi dezvoltă infecţie pneumococică, tratamentul care se aplică este cel cu antibiotice.

• PRINCIPALII AGENŢI PATOGENI INFECŢIOŞI • Streptococcus pneumoniae este unul dintre principalii agenţi patogeni infecţioşi la vârsta copilăriei, transmisibil pe cale aeriană de la om la om. Pericolul este cu atât mai grav cu cât, conform avertismentelor OMS, există o rezistenţă din ce în ce mai mare a acestei bacterii la antibiotice. Streptococcus pneumoniae este o bacterie care colonizează în mod normal tractul respirator superior (nazo-faringe). Procentajul de purtători sănătoşi în populaţia globală este de la 10% -85% la copii sub 5 ani şi 4% - 45% la adult. Pneumococul este unul dintre principalii agenţi patogeni infecţioşi la vârsta copilăriei, precum şi la persoanele vârstnice şi/sau care au boli cronice sau trăiesc în condiţii speciale.