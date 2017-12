Valentin Preda, consilier al ministrului Fondurilor Europene

Fostul secretar de stat în Ministerul Transporturilor Valentin Preda, va ocupa funcţia de consilier personal al ministrului Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. Numirea a fost confirmată chiar de Teodorovici, care a precizat că avea nevoie de o persoană care să cunoască foarte bine proiectele europene pe teme dunărene şi maritime. „Valentin Preda s-a ocupat îndeaproape de aceste domenii şi a căpătat experienţă”, a spus ministrul Fondurilor Europene. Fostul secretar de stat a fost promotorul a ceea ce poate fi cel mai mare proiect cu fonduri europene din România, fiind numit co-preşedinte al comitetului interministerial care a semnat, în noiembrie 2012, cu Bulgaria, memorandumul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigabilitate pe sectorul comun româno-bulgar. Pentru primele două etape proiectul are o valoare de aproximativ 480 de milioane de euro şi vizează partea de interconectivitate între România şi Bulgaria prin construirea a încă trei poduri peste Dunăre şi a infrastructurii adiacente. Proiectul iniţial poate fi extins până la 1,2 miliarde de euro, urmând a se finaliza cu etapa a treia care va însemna reabilitarea infrastructurii portuare. De la semnarea memorandumului, în noiembrie 2012, şi până în prezent, Valentin Preda a participat la două din cele patru comitete interministeriale în calitate de co-preşedinte, având în vedere demiterea sa în luna februarie a acestui an din funcţia de secretar de stat. Primarul Radu Mazăre a declarat vineri că Valentin Preda are toată susţinerea sa şi a organizaţiei PSD Constanţa. „Foarte bine, să ajungă pe această funcţie. Nu este o chestiune pe care am intermediat-o eu. El se cunoştea deja cu ministrul, care i-a propus funcţia de consilier”, a afirmat Mazăre.