Valuri de aer rece în Dobrogea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pe următoarele două săptămâni. Astfel, în intervalul 15 - 27 martie, vremea va fi, în general, mohorâtă, cel puțin în Dobrogea. Începutul acestei săptămâni va fi unul cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal, media regională a temperaturilor maxime urmând a se situa în jurul a 6 - 7 grade Celsius, în timp ce media temperaturilor minime va scădea spre 0 grade C. Ulterior, pe 17 - 18 martie, regimul termic va marca o creştere spre valori de 12 grade C ziua şi 3 - 4 grade C pe timpul nopții. Apoi însă, o nouă răcire va determina scăderi ale valorilor termice până la medii de 5 grade C ziua şi 0 grade C noaptea, în jurul datei de 20 martie. În cea de a doua săptămână a intervalului de prognoză, temperatura aerului va marca o creştere treptată, astfel încât, în jurul datei de 26 martie, regimul termic va deveni apropiat de cel normal pentru ultimele zile ale lunii martie, cu valori medii diurne de 10 - 12 grade C şi nocturne de aproximativ 4 grade C. Probabilitatea pentru precipitaţii pe arii mai extinse va fi mai ridicată pe 19, 22 şi 23 martie. În rest, doar izolat şi trecător vor fi posibile ploi slabe.