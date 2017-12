Van Basten a recunoscut superioritatea ruşilor

Selecţionerul Olandei, Marco van Basten, a afirmat că naţionala Rusiei a evoluat mai bine în sfertul de finală contra batavilor şi a meritat calificarea în semifinalele competiţiei. “Ruşii au meritat să cîştige. Au jucat mult mai bine, şi-au creat şanse, aşa că pot să diger mai bine acest rezultat”, a spus selecţionerul Olandei, care a condus ultimul meci al său la naţională, pentru că va prelua pe Ajax Amsterdam. “Am evoluat destul de bine la început, dar din păcate nu am reuşit să marcăm. Nu am avut meciul sub control, iar Rusia ni l-a făcut dificil. Am avut şi probleme fizice, jucătorii nu mai aveau putere la final”, a explicat Van Basten, a cărui echipă a obţinut trei victorii în faza grupelor. Tehnicianul a afirmat că s-a simţit şi lipsa lui Arjen Robben, care s-a accidentat şi a rămas pe banca de rezerve. “Am fost forţat să fac trei schimbări în cele 90 de minute, din acest motiv a apărut oboseala în prelungiri. Rusia a fost cu adevărat mai puternică în acele momente şi am reuşit să păstrăm egalitatea doar pentru zece minute. Nu ştiu de ce nu am evoluat aşa de bine ca în meciurile trecute, iar echipa a părut puţin nervoasă. Arşavin ne-a creat multe probleme”, a adăugat Van Basten.