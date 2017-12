Vărul lui Bercea Mondialu, trimis în judecată

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa au dispus trimiterea în judecată a lui Radu Birea, vărul lui Bercea Mondialu, acesta fiind acuzat de tentativă la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi fals în declaraţii. Primul termen al procesului va avea loc pe 26 noiembrie la Tribunalul Constanţa. Radu Birea este acuzat că a încercat să prejudicieze Primăria comunei Pecineaga cu aproape 1.500.000 de lei. În anul 2008, Radu Birea, administrator la societatea SC Adriana Metal Conf SRL din Constanţa, a semnat un contract cu Primăria Pecineaga pentru reabilitarea iluminatului public. Contractul a fost semnat pe o perioadă de trei luni, iar în acest timp, Birea a pus 150 de lămpi în comună, în condiţiile în care trebuiau puse 650. “Am plătit iniţial 100.000 de lei, iar după o anumită perioadă de timp nu am mai avut bani. I-am comunicat administratorului societăţii, verbal dar şi în scris, imposibilitatea noastră de plată şi atunci a început să ne ameninţe. Mai trebuia să plătim 280.000 de lei, însă nu făcuse lucrarea pentru a-i da banii şi termenul de trei luni deja expirase. La un moment dat, am primit nişte adrese prin care eram înştiinţaţi că ni se va pune poprire pe conturi în caz de neplată”, a declarat Niculae Stan, primarul de la acea dată al comunei Pecineaga.

ACTE FALSIFICATE Conform anchetatorilor, pentru că Primăria Pecineaga a refuzat să îi plătească o lucrare neterminată, Radu Birea a formulat o plângere la Tribunalul Olt, însă magistraţii acestei instanţe au trimis dosarul la Tribunalul Constanţa, unde se afla partea reclamată. “Am analizat hârtiile şi am sesizat anumite nereguli, în primul rând faptul că pe respectivele acte contractul era încheiat pe 52 de luni. Atunci am despicat firul în patru şi am descoperit că documentele erau falsificate”, a adăugat Niculae Stan. Procesul a avut trei termene şi, în încheierile de şedinţă, judecătorii au consemnat depunerea unor facturi false şi a unui contract falsificat. Mai mult, facturile falsificate nu erau înregistrare în contabilitatea firmei lui Birea. În încercarea de a se apăra, Radu Birea le-a spus anchetatorilor că a pierdut actele contabile în urma unui accident rutier. La începutul lunii octombrie Birea a fost arestat pentru 29 de zile şi încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv Constanţa.