Vedete care se joacă cu banii

Cel mai bine plătite zece top modele din lume au strâns împreună, în ultimele 12 luni, peste 112 milioane de dolari, cu 30% mai mult decât anul precedent. Revista „Forbes” a făcut un top al acestora, luând în considerare veniturile primite de modele în intervalul mai 2010 - mai 2011. Modelul brazilian Gisele Bundchen, în vârstă de 30 de ani, se află în fruntea clasamentului, adunând anul trecut 45 de milioane de dolari. Chiar dacă a părăsit Victoria\'s Secret în 2007, Gisele Bundchen a rămas imaginea unor renumite branduri şi campanii în întreaga lume, de la H&M, până la Dior şi Versace.

În topul celor mai bogaţi se află şi actorul Daniel Radcliffe, interpretul vrăjitorului Harry Potter din franciza de succes omonimă, cu o avere de 48 de milioane de lire sterline, situându-se pe primul loc în topul pe 2010 al celor mai bogate tinere vedete din Marea Britanie. La cei 21 de ani ai săi, Daniel Radcliffe a strâns o avere datorită rolului din franciza Harry Potter, dar şi celor din producţii puse în scenă pe Broadway la New York şi pe West End la Londra. Succesul seriei cu vampiri Twilight/Amurg i-a adus actorului Robert Pattinson, de 24 de ani, o avere totală de 32 de milioane de lire sterline. Potrivit unor surse confidenţiale, Robert Pattinson ar fi semnat o înţelegere potrivit căreia ar primi 2,5% din încasările următoarelor două părţi din franciză. Pe poziţia a treia în acest top s-a situat Keira Knightley, de 26 de ani, cu o avere de 30 de milioane de lire sterline, obţinută mai ales datorită rolurilor din seria Pirates of the Caribbean/Piraţii din Caraibe, dar şi unor contracte cu Chanel. Producătoarea şi actriţa Kiera Chaplin, nepota lui Charlie Chaplin, în vârstă de 29 de ani, s-a situat pe locul al patrulea, cu o avere totală de 28 de milioane de lire sterline. Topul cinci al celor mai bogate vedete britanice cu vârsta până în 30 de ani este completat de Rupert Grint şi Emma Watson, fiecare cu o avere de 24 de milioane de lire sterline. Pe lângă rolul din seria Harry Potter, Emma Watson a obţinut sume frumoase şi din contracte cu Burberry şi Chanel.