Velierul “Victoria” a triumfat la Regatta Mării Negre Lexus

Finalul săptămînii trecute a adus la Eforie Nord a doua ediţie a concursului internaţional de veliere Regatta Mării Negre Lexus. La “Marina Ana Yacht Club” au acostat 15 veliere de lux, sub pavilion românesc, american, maltez, cipriot şi bulgar, pregătite să “taie” valurile mării pentru a-şi demonstra supremaţia. Lipsa vîntului le-a pus ceva probleme organizatorilor, care au fost nevoiţi să amîne cu aproape o oră startul în proba Off Shore, de sîmbătă, care a constat într-un concurs pe patru balize. Printre competitori s-au aflat nume importante din sportul românesc, George Copos - patronul Rapidului şi totodată cîştigătorul primei ediţii, Constantin Iacov - patronul lui FC Naţional, dar şi Matei Stănei, antrenorul care a descoperit-o pe Cătălina Ponor, tripla campioană olimpică la gimnastică. Primii doi, aflaţi încă în “necogieri” în privinţa banilor pentru transferul jucătorului Ovidiu Herea, s-au tachinat la start, Iacov încercînd să puncteze la capitolul moral. Nu a reuşit, deoarece George Copos şi-a valorificat din nou avantajul terenului propriu, intrînd primul în port la finalul întrecerii de sîmbătă.

Competiţia a continuat duminică cu proba In Shore, pe traseul Eforie Nord - Costineşti şi retur, organizatorii scăpînd de problemele cu vîntul. După ce s-a impus la prima ediţie, George Copos, cu velierul „Anette”, a ocupat în acest an locul al treilea. “Muntele are un specific, pasiunea de a aluneca pe zăpadă, marea... pasiunea de a naviga şi fotbalul e o pasiune a mea”, şi-a dezvăluit George Copos cele trei mari... pasiuni. Pe poziţia a doua s-a situat velierul „Ioana II” (skipper Claudiu Stanciu, pavilion românesc), iar cîştigătorul ediţiei a doua este velierul „Victoria” (skipper Mihăiţă Alexandru, pavilion american), un nume predestinat succesului.

Spectacolul oferit de luxoasele ambarcaţiuni a fost întregit de momentele artistice oferite de Trupa de teatru Daya, Trupa de jongleri cu foc Shadows sau Trupa de dansuri Capoeira K. Întrecerea a avut priză la public, aprox. 1.000 de spectatori urmărind probele desfăşurate pe parcursul celor trei zile.

Regatta Mării Negre Lexus 2007 a fost un nou prilej de promovare a imaginii României între ţările cu deschidere la Marea Neagră, reprezentînd o nouă etapă din efortul de a include ţara noastră în calendarul internaţional al competiţiilor de yachting.